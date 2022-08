Quênia elege novo presidente em eleições acirradas

NAIRÓBI - Os quenianos votaram nesta terça-feira, 9, em uma eleição apertada em que o veterano líder da oposição Raila Odinga e o vice-presidente William Ruto são os principais favoritos para ganhar a presidência do principal motor econômico da África.

Se Odinga vencer, sua companheira de chapa Martha Karua se tornará vice-presidente, a primeira mulher a ocupar esse cargo.

Também concorrem ao cargo os advogados David Mwaure e George Wajackoyah, um ex-espião excêntrico que quer legalizar a maconha, mas fica muito aquém da dupla favorita.

Os cidadãos rezam por uma transição pacífica do poder depois de quase uma década sob o governo do presidente Uhuru Kenyatta, mas ainda há preocupações sobre possíveis fraudes eleitorais e a eclosão de violência como ocorreu nas últimas eleições.

Mais de 22 milhões de pessoas se inscreveram para votar nestas eleições realizadas em um contexto de alta dos preços dos alimentos e combustíveis, uma seca severa que deixou milhões em fome e um profundo desencanto com a elite política.

O vice-presidente e suposto delfim do presidente, William Ruto, 55, está concorrendo contra o veterano líder da oposição Raila Odinga, 77, agora apoiado por Kenyatta após uma surpreendente mudança de alianças.

O vice-presidente e candidato presidencial William Ruto, ao centro, cumprimenta apoiadores após votar nas eleições gerais do Quênia em Sugoi, 50 km a noroeste de Eldoret, Quênia, terça-feira, 9 de agosto de 2022. Foto: Brian Inganga/AP

“Confio que as pessoas de Quênia tomará a decisão certa que levará a Quênia para o futuro”, disse Ruto ao votar em sua fortaleza no Vale do Rift. “Cabe a todos nós respeitar a eleição”, acrescentou o vice-presidente que se retrata como próximo dos pobres.

No feudo de Odinga, a cidade de Kisumu às margens do Lago Vitória, os eleitores fizeram filas de centenas de metros enquanto ainda estava escuro. “Acordei cedo e vim escolher meu líder que pode trazer mudanças. Confio nisso”, disse Moses Otieno Onam, 29.

O candidato presidencial Raila Odinga deixa o Estádio Internacional Moi, Kasarani, durante o comício final da campanha em Nairóbi, em 6 de agosto de 2022. Foto: KABIR DHANJI/ AFP

Temor da violência

A campanha transcorreu pacificamente em contraste com outras eleições, mas houve incidentes que geraram incerteza sobre a Comissão Eleitoral (IEBC, em inglês).

O IEBC é responsável por garantir o voto livre e justo nas seis eleições atuais: presidente, senadores, governadores, deputados, representantes das mulheres e mais de 1.500 funcionários municipais.

Votação na Escola Primária Kibera em Nairobi, Quênia, terça-feira, 9 de agosto de 2022. As urnas foram abertas nesta terça-feira, 9, em meio a uma eleição presidencial incomum do Quênia. Foto: Mosa'ab Elshamy/AP

Nesta segunda-feira, 9, este órgão anunciou a prisão de seis de seus dirigentes por reuniões com candidatos e a anulação de quatro eleições para governadores por erros nas cédulas. Seu gerente, Wafula Chebukati, assegurou que não hesitará em tomar “ação firme” contra qualquer tentativa de fraude.

Os dois principais candidatos pediram uma votação pacífica, mas persistem os temores de que o perdedor conteste o resultado e cause violência nas ruas como aconteceu em 2007, com mais de 1.100 mortes, ou em 2017.

Nessas eleições, Odinga questionou o resultado e o Supremo o invalidou por irregularidades. Enquanto aguardavam uma segunda votação, houve manifestações da oposição que foram duramente reprimidas pela polícia e culminaram em dezenas de mortes.

Desde 2002, todos os resultados das eleições presidenciais foram apelados. Espera-se uma espera ansiosa pelo resultado para este ano, o que pode levar vários dias.

“O Quênia vota, a África Oriental prende a respiração”, foi a manchete do diário regional The East African.

Os dois favoritos prometeram consertar a situação econômica do país prejudicada pelo coronavírus e pela inflação, domar a enorme dívida soberana de 70 bilhões de dólares e atacar a corrupção que infecta todos os níveis da sociedade./AFP