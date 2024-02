Rei Charles III, de 75 anos, é diagnosticado com câncer, diz Palácio de Buckingham

LONDRES - O rei Charles III, de 75 anos, está com câncer, informou nesta segunda-feira, 5, o Palácio de Buckingham. O tipo de tumor não é na próstata, mas segundo a BBC, foi descoberto enquanto o monarca britânico passava por um tratamento no local. O diagnóstico ocorre menos de um ano após a coroação de Charles III, que foi realizada no dia 6 de maio do ano passado.

O tipo do tumor não foi revelado. Não há detalhes sobre o estágio ou prognósticos sobre a doença. Ainda de acordo com o Palácio, o tratamento começou na segunda-feira. O rei, diz a nota da Casa Real, está otimista com o tratamento e pretende retomar suas funções em breve.

Quem é o sucessor do rei Charles III

Nesse interim, outros membros da família real, entre eles o príncipe William, herdeiro do trono, devem substituí-lo. O rei manterá suas funções de chefe de Estado.

Na linha sucessória, depois de William, estão seu filho mais velho, o príncipe George, de 10 anos, seguido dos irmãos Charlotte, de 8, e Louis, de 5.

Rei Charles III e a rainha Camilla em Londres: tratamento contra o câncer já começou Foto: REUTERS / REUTERS

A última aparição pública de Charles III foi registrada no domingo, quando ele foi à missa em Sandringham onde acenou para os súditos.

Em janeiro ele passou por uma cirurgia para tratar um inchaço na próstata que, segundo os médicos, era benigno.

O rei Charles III participa de sua cerimonia de coroação em Londres, Reino Unido Foto: Stefan Rousseau/AFP

Na ocasião, o monarca disse que decidiu tornar o problema público como modo de incentivar que homens busquem tratamento. Ele também declarou ter ficado contente com o aumento de buscas por diagnósticos da doença no Reino Unido.

Charles III foi coroado em maio, oito meses após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II, que permaneceu mais de sete décadas no trono.