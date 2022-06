Reino Unido oferece armas de longo alcance à Ucrânia

LONDRES - Um dia depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ameaçar atacar novos alvos se as nações ocidentais fornecessem à Ucrânia sistemas de mísseis de longo alcance, o Reino Unido anunciou nesta segunda-feira, 6, que se juntaria aos Estados Unidos no fornecimento de armas avançadas para ajudar os soldados ucranianos a conterem o avanço russo no leste.

“À medida que as táticas da Rússia mudam, nosso apoio à Ucrânia muda também ”, disse o secretário de Defesa, Ben Wallace, ao anunciar que o Reino Unido fornecerá sistemas de mísseis que podem atingir alvos a até 80 quilômetros de distância.

EUA e Reino Unido vão fornecer armas de longo alcance e mais tecnológicas à Ucrânia

O presidente Joe Biden disse na semana passada que os EUA entregarão um sistema de mísseis de precisão com alcance semelhante, muito além do que a Ucrânia tem atualmente em seu arsenal. A decisão ocorre no momento em que os combates no leste da Ucrânia se tornam cada vez mais uma guerra de artilharia.

Vantagem russa

A vantagem da artilharia russa foi exibida na batalha por Severodonetsk, cidade fundamental para controlar toda a região leste de Donbass. As forças russas tomaram grande parte da cidade na semana passada após dias de intenso bombardeio, mas as forças ucranianas recuperaram terreno nos últimos dias.

Nesta segunda, os russos intensificaram os ataques de artilharia e anularam alguns dos ganhos dos ucranianos, disse Serhiy Haidai, o governador regional, em entrevista à televisão local.

Enquanto a Rússia intensifica suas ações para tomar toda a região de Donbass, os mísseis ocidentais de maior alcance e precisão podem prejudicar a vantagem de Moscou. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, enfatizou que o governo ucraniano precisa evitar, como prometido, o uso das armas para atacar alvos dentro da Rússia.

Quanto maior o alcance das armas fornecidas à Ucrânia, disse Lavrov em entrevista coletiva nesta segunda, mais para trás a Rússia empurrará o Exército da Ucrânia. / NYT