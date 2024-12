Relatório da Anistia Internacional acusa Israel de genocídio contra palestinos na Faixa de Gaza

O governo israelense chamou o relatório de “totalmente falso” e se referiu a Anistia Internacional como uma “organização deplorável e fanática”.

A organização de defesa dos direitos humanos indica ter chegado a essa conclusão baseando-se em declarações de caráter genocida e desumanizantes do governo israelense, assim como em imagens de satélite que documentam a destruição do território palestino e em investigações no terreno com os habitantes de Gaza, entre 7 de outubro de 2023 e julho de 2024.