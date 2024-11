Foto: Reprodução/Twitter Entrevista com Sarang Shidore Diretor do Programa Sul Global do Quincy Institute e professor na Universidade George Washington Começa nesta segunda-feira, 18, a cúpula e líderes do G-20 no Rio de Janeiro, momento em que 55 delegações estrangeiras das 19 maiores economias do mundo mais União Europeia e União Africana se reúnem para o debate dos temas levados pela presidência do Brasil. O elefante na sala, porém, é a eleição de Donald Trump nos EUA, um líder avesso aos espaços multilaterais e, principalmente, às bandeiras levantadas pelo Brasil este ano. Sarang Shidore, diretor do Programa Sul Global do Quincy Institute, no entanto, vê uma oportunidade para que o G-20 se fortaleça nos próximos anos, já que, de todos os espaços multilaterais, o grupo é o que causa menos aversão à política de “América First”. “Não há razão para as pessoas do ‘America First’ não se preocuparem com temas como a estabilidade financeira global, que é o cartão de visita do G-20, porque isso os afeta, é uma crise”, diz. “Não devemos assumir que tudo vai simplesmente entrar em colapso. O G-20 poderia ficar um pouco mais forte, na verdade, porque esses outros formatos [multilaterais] não vão receber muita atenção da Casa Branca de Trump”. Por outros formatos ele exemplifica a ONU e a OMC.

Uma faixa da Cúpula do G-20 é estendida no prédio da prefeitura do Rio Foto: Mauro Pimentel/AFP

O pesquisador reconhece, porém, que os temas trazidos pelo Brasil na cúpula deste ano ficarão esvaziados pela presença de Joe Biden, um “pato manco” na política americana agora, e pela agenda de Trump, claramente anti-ambiental e anti-multilateral.

Leia trechos da entrevista, que foi condensada para melhor compreensão:

Você escreveu recentemente na revista Foreign Policy que o retorno de Trump à Casa Branca pode ser uma oportunidade para o G-20 se fortalecer, por quê?

O que estou dizendo não é algum tipo de endosso a Trump, como se ele gostasse do G-20 e realmente mergulhasse fundo nisso. Esse não é o ponto. O ponto é que, hoje, a sabedoria convencional é de que Trump é contra o multilateralismo e que basicamente ele destruirá a ordem multilateral e há verdade nisso, porque não apenas Trump, mas os conservadores americanos não gostam de burocracias internacionais ou organizações internacionais. O Trump próprio saiu do Acordo de Paris, do JCPOA [acordo nuclear com o Irã] e da OMS, entre outros. Então há um longo histórico aí. Mas se há algum cenário multilateral que ele é menos avesso, é o G-20, com o G-20 se apresentando o menos problemático em termos de formato ou estilo para as pessoas do “America First”. E eu também argumento que esse engajamento vai se tornar essencial, na verdade, para todo líder americano porque o fato é que o poder relativo dos EUA está lentamente declinando, as potências médias do Sul Global estão se afirmando, a China, claro, já se afirmou, e algum tipo de engajamento vai ser necessário, apenas pelas leis da política. E aqui a ONU não será a escolha favorita para o pessoal do Trump, e tende a ser o G-20 a verdade a escolha apropriada, por ser menos burocracia e com pessoas poderosas na sala. É o tipo de coisa com a qual Trump se sente confortável, sabe.

Basicamente é uma forma de Trump estar no cenário internacional sem o nível de comprometimento que outras instituições trazem?

Sim, porque, observe, ele fez várias viagens quando era presidente, se encontrou com o presidente norte-coreano, Kim Jong-un, em Cingapura e no Vietnã. Ou seja, este não é um cara que só quer falar sobre Iowa e Kansas. Ele é internacional, mas é um internacionalismo muito personalizado e de uma forma não multilateral.

Publicidade

Se você olhar para o histórico de Trump durante a covid, ele realmente saiu da OMS mas ficou no G-20 e participou da cúpula virtual, participou de acompanhamentos. Sua administração não se retirou desse processo. Por que eles fizeram isso? Eles percebem que tem que haver alguma coordenação em alguns problemas. E eles simplesmente não gostam da ONU. Quais são os problemas que eles podem se preocupar? Eles certamente se preocupam com a migração. Uma maneira de trazer a mudança climática de volta à sala, embora isso possa ter também alguns aspectos negativos, é através da migração. Se os EUA não ajudarem o México ou o Caribe, a América Central a se estabilizar, isso pode levar a mais travessias de fronteira. Então, eles podem ser compelidos a olhar, mas não chamar isso de clima. Talvez chamar de outra coisa, mas, no entanto, esse pode ser um caminho. Eles também podem estar preocupados com a estabilidade financeira global, que é claro que é o cartão de visita do G-20, é como tudo começou. E novamente não há razão para as pessoas do ‘America First’ não se preocuparem com isso, porque isso afeta, é uma crise. Não devemos assumir que tudo vai simplesmente entrar em colapso. O G-20 poderia ficar um pouco mais forte, na verdade, porque esses outros formatos [multilaterais] não vão receber muita atenção da Casa Branca de Trump.

Mas e quanto às agendas desse G-20, o Brasil traz os temas da fome, mudança climática e reforma das instituições internacionais, essas duas últimas Trump não é tão favorável. O que esperar?

Neste G-20 quem vai é o Biden e ele é um super pato-manco, como eles chamam nos EUA. Isso significa um presidente que já não será mais presidente em janeiro, mas tem que passar pelos três meses [de transição]. Mas, no caso do Biden, é ainda pior porque ele perdeu a eleição para Trump. Portanto, não se pode esperar muito da visita do Biden. Vai ser mais uma sinalização, Biden quer transmitir a mensagem de que a América ainda está interessada na mudança climática, a América ainda está interessada em questões como equidade. Que ‘não somos todos contra só porque Trump ganhou, há outra América’, então ele enviará esses sinais. Claro, eles não serão muito influentes. Mas você tem razão, o clima não é algo com que ele vai se envolver e, de fato, seus pontos mais altos no G-20 vão ser encontros bilaterais com esses líderes poderosos.

Como fica a China no G-20 neste cenário de Trump recuando os EUA mais para dentro de si?

Essa é uma pergunta difícil de responder, porque acho que isso dá a Trump uma chance de se encontrar com Xi Jinping. Não digo neste G-20, mas no geral. Trump é alguém que encontra pessoas. Isso é algo interessante, ele pode ser muito hostil, mas ele também simplesmente encontra esses líderes. Para ele o problema são as tarifas, o sistema tarifário é muito oposto ao espírito multilateral do comércio. E isso é uma ruptura fundamental com o ativismo do multilateralismo. Na verdade, a equipe de Biden também manteve as tarifas de Trump. Então, nós tivemos esse problema consistentemente desde 2017. Mas Trump agora ameaça levar isso muito mais longe. Também foi argumentado que Trump está usando isso como alavanca com a China. Ele está ameaçando tarifas de 60% ou algo assim. Antes de impô-las, eles podem se encontrar. Nesse G-20 vai ser Biden, mas para o próximo ano, há uma chance para ele se encontrar com Xi Jinping na África do Sul e tentar fechar um acordo. Então, para a China, é uma má notícia, mas também pode ser algo com o qual eles possam trabalhar, apenas porque Trump mostrou pouco interesse em defender Taiwan. Isso para a China é uma grande questão.

O então presidente Donald Trump e o chinês Xi Jinping durante encontros laterais à cúpula do G-20 em Osaka, no Japão, em 2019 Foto: Susan Walsh/AP

Mas a China poderia enxergar uma oportunidade nesse retorno de Trump, utilizando esse recuo americano para ocupar o vácuo no cenário internacional? No próprio Sul Global, por exemplo

Sim, sim, esse é um bom ponto. Absolutamente. Eles têm feito isso de qualquer maneira. E também, a China tem a chance de ser o tipo de multilateralista e também os europeus têm essa chance. Mas a questão é se os europeus vão romper com Trump de uma maneira significativa ou apenas meio que seguir junto com os EUA.