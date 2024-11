Não sei por que as pessoas dizem que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, enfrentará desafios difíceis na política externa.

PUBLICIDADE Tudo o que ele precisa fazer é convencer Vladimir Putin a se comprometer com a fronteira ocidental da Rússia. Fazer com que Volodimir Zelenski se comprometa com a fronteira leste da Ucrânia. Fazer com que Binyamin Netanyahu defina as fronteiras oeste e sul de Israel. Fazer com que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, defina a fronteira ocidental de seu país - ou seja, pare de tentar controlar o Líbano, a Síria, o Iraque e o Iêmen. Fazer com que a China defina sua fronteira oriental até Taiwan. E fazer com que os Houthis no Iêmen definam sua fronteira costeira como limitada a apenas alguns quilômetros da costa - sem o direito de impedir todos os navios no Mar Vermelho. Em outras palavras: Se você acha que a única fronteira que preocupará Trump quando ele assumir o cargo em 20 de janeiro é a fronteira sul dos Estados Unidos, você não está prestando atenção.

O então candidato presidencial republicano, Donald Trump, participa de um comício em Henderson, Nevada Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Quando Trump deixou o cargo em 2021, antes da invasão russa na Ucrânia e da guerra entre Israel e o Hamas e o Hezbollah, pode-se argumentar que ainda estávamos na era “pós-Guerra Fria”, dominada pela crescente integração econômica e pela paz das grandes potências. A Rússia havia dado uma mordida na Ucrânia, mas nunca tentou devorá-la inteira. O Irã e Israel eram hostis, mas nunca se atacaram diretamente.

Israel ocupou a Cisjordânia, mas nunca teve um governo cujo acordo de coalizão oficial incluísse a anexação formal de toda a Cisjordânia e agora tem membros que defendem o mesmo para Gaza. Os Estados Unidos não se importavam com os Houthis no Iêmen, mas nunca enviamos bombardeiros B-2 stealth para lançar sobre eles algumas das maiores cargas úteis de nosso arsenal.

Em resumo, muitas linhas vermelhas foram cruzadas desde que Trump ocupou a Casa Branca. E restaurá-las, e “tornar os Estados Unidos grandes novamente”, quase certamente exigirá usos mais sutis e sofisticados da força e da diplomacia coercitiva do que o isolacionista Trump jamais contemplou em seu primeiro governo ou sugeriu em suas campanhas.

Donald Trump caminha após participar de uma entrevista coletiva em Nova York, Estados Unidos Foto: Julia Nikhinson/AP

Em Israel, onde estou agora, um dos membros mais à direita do governo extremista de Israel, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, não perdeu tempo, declarando na segunda-feira que a nova presidência de Trump apresenta uma “oportunidade importante” para “aplicar a soberania israelense aos assentamentos na Judeia e Samaria”, usando os nomes bíblicos para as áreas da Cisjordânia. Ele acrescentou: “o ano de 2025 será, com a ajuda de Deus, o ano da soberania” nesses territórios ocupados.

Curinga

Mas Trump pode ser muito mais um curinga para Israel hoje do que Smotrich espera. Ele é o primeiro presidente dos EUA que apelou abertamente e se beneficiou dos votos de americanos árabes e muçulmanos que estavam insatisfeitos com o apoio incondicional dos EUA a Israel em Gaza. Ele também chega com um mandato com ideias isolacionistas mais fortes do que as de qualquer presidente desde o fim da Guerra Fria. Além disso, quando Trump era presidente antes, ele apresentou um plano de paz para uma solução de dois Estados em Israel, na Cisjordânia e em Gaza, embora um plano que favorecia Israel.

Eu estava em um jantar em Haifa na terça-feira com judeus e árabes israelenses juntos. Os convidados me disseram que muitos judeus israelenses acham que, pelo fato de um dos genros de Trump ser judeu, ele está pronto para ser duro com os palestinos. Já muitos árabes israelenses acham que Trump os beneficiará por ser o único suficientemente duro para enfrentar Netanyahu e porque seu outro genro tem pai libanês-americano. Alguém vai ficar desapontado!

Quanto à diplomacia de Trump na Ucrânia, fazer com que Putin concorde com algum tipo de acordo de cessar-fogo/paz que restabeleça a fronteira russa com a Ucrânia pode ser o maior desafio de todos, disse-me o especialista em Rússia Leon Aron, do American Enterprise Institute, porque “Trump quer a paz na Ucrânia e Putin quer a vitória”.

O então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumprimenta o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante uma reunião bilateral em Osaka, Japão Foto: Susan Walsh/AP

Putin, acrescentou Aron, não pode se dar ao luxo de voltar para o povo russo depois que 600.000 de seus compatriotas foram mortos ou feridos na Ucrânia e dizer: “Opa, desculpe, afinal não vamos controlar a Ucrânia”. Putin não pode permitir que essa guerra termine em derrota. Mas Trump não pode aceitar uma paz que pareça uma derrota para o Ocidente. Nesse caso, ele pareceria um perdedor.

Acordo

PUBLICIDADE Se houver alguma chance de um acordo mutuamente aceitável sobre a Ucrânia - um cessar-fogo de longo prazo aproximadamente nas linhas de batalha existentes em troca de algum levantamento das sanções contra a Rússia e da adesão acelerada da Ucrânia à União Europeia, juntamente com garantias de segurança, mas não a adesão formal à Otan - isso provavelmente só acontecerá depois que Putin sofrer mais derrotas no país e Trump deixar claro que armará ainda mais a Ucrânia se Putin não ceder. O fato de Putin ter precisado contratar 10.000 combatentes norte-coreanos para ajudar em sua guerra imprudente na Ucrânia mostra duas coisas: o quanto ele tem medo de parar sem uma vitória visível “e o quanto ele tem medo de uma reação social negativa se for forçado a enviar para as trincheiras recrutas russos de 18 anos, especialmente de Moscou e São Petersburgo, onde vive a elite russa”, disse Aron, autor de “Riding the Tiger: Vladimir Putin’s Russia and the Uses of War”. “Putin não está em posição de ter uma guerra eterna”, concluiu Aron. “Ele está ficando sem pessoas.” Tudo isso quer dizer que, se Trump for capaz de manter a Ucrânia em sua posição atual no campo de batalha por mais 12 meses, ele poderá conseguir o acordo para acabar com a guerra da Ucrânia em um ano, que ele prometeu na campanha entregar em um dia.

O então candidato presidencial republicano, Donald Trump, se encontra com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, em Nova York, Estados Unidos Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Aliados

Um governo Trump poderia fazer com que um conjunto novo e muito diferente de linhas vermelhas fosse ultrapassado se ele se afastasse da Otan ou expressasse qualquer disposição menor de proteger aliados de longa data.

Japão, Polônia, Coreia do Sul e Taiwan têm vizinhos hostis com armas nucleares e a tecnologia e os recursos para construir armas nucleares. “Eles não fizeram isso porque acharam que não precisavam - porque acreditavam que os Estados Unidos os protegiam, mesmo no pesadelo final de uma guerra nuclear”, disse Gautam Mukunda, o famoso especialista em estratégia e professor de Yale. “Pense nisso por um segundo: eles tinham uma fé tão total nos EUA como aliados que, durante décadas, apostaram literalmente a existência de seu país na palavra dos Estados Unidos.” Ele acrescentou: “Considerando o que Trump disse sobre alianças, algum líder estrangeiro responsável poderia continuar fazendo essa aposta?”