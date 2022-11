Ron DeSantis foi maior vitorioso das eleições nos EUA, e é favorito para 2024; leia a análise

Publicidade

Uma onda vermelha varreu a Flórida, mas em outros lugares ela mal atingiu a costa. Os democratas da Câmara que estavam com a corda no pescoço estão sobrevivendo por toda parte, a batalha pelo Senado pende para os democratas e, na melhor das hipóteses, os republicanos conseguiram um retorno ao impasse, não a vitória que as circunstâncias pareciam prometer.

Se você é um republicano, tudo isso é motivo de grande decepção ― a menos que você seja um republicano olhando para o governador da Flórida, Ron DeSantis, como um potencial candidato presidencial para 2024. Um mundo onde a Flórida oferece uma vitória republicana enquanto o Partido Republicano tem desempenho inferior em outros lugares é possivelmente o seu cenário ideal, porque parece justificar a teoria que DeSantis oferece algo novo, caso ele se torne um candidato em 24.

Essa teoria, basicamente, é que há uma maioria decisiva de centro-direita para a política americana, uma oportunidade ampliada pela impopularidade do governo de Joe Biden. É uma maioria que Donald Trump empurrou para o partido, conquistando eleitores brancos da classe trabalhadora em 2016 e depois eleitores hispânicos em 2020 – provando que o partido poderia ser mais de colarinho azul e multirracial do que sua versão Mitt Romney e Paul Ryan, e otimizada para o sucesso do Colégio Eleitoral.

Governador da Flórida, Ron DeSantis comemora reeleição em comício da vitória na noite de terça-feira, 8, em Tampa. Foto: Scott McIntyre/The New York Times

Mas o próprio Trump é demais, muito errático, polarizador e claramente perigoso, para completar o realinhamento por conta própria. E sua influência no partido como um todo, manifestada nos candidatos de baixo desempenho que ele alçou à posição de favoritos, está impedindo que o novo Partido Republicano de tomar sua forma natural.

Estados como Pensilvânia, Arizona, Geórgia e talvez até New Hampshire deveriam ter sido fáceis para os republicanos; tudo o que eles precisavam era de um conjunto normal de indicados ao Senado. Em vez disso, eles conseguiram o tipo de indicados que Trump queria, e o resultado é dificuldade, derrota, decepção e votos sendo contados até tarde da noite.

Isso ajuda a teoria de DeSantis, que “normal” não precisa significar “mole”. Em vez disso, seu grande sucesso na Flórida prova que você pode ser um avatar do conservadorismo cultural, um guerreiro contra a mídia liberal e uma espécie de Anthony Fauci da política, um político pronto para brigar com a Disney se for o que as circunstâncias exigirem.

Mas você também precisa ser competente, calculista, ciente da opinião pública ao escolher suas lutas e bipartidarismo para ser uma liderança firme em uma crise. A combinação básica de Trump, pugilismo cultural e relativa moderação econômica, pode fazer maravilhas politicamente; só precisa ser reproduzido em um político que sabe o que está fazendo‌, ‌e que claramente não é Donald Trump.

Agora, existem várias maneiras pelas quais essa análise pode exagerar o caso DeSantis. Há razões, além de suas habilidades políticas, para que a Flórida tenha se inclinado fortemente para a direita, e sua mensagem e personalidade podem não produzir os mesmos resultados em outros lugares.

Você não pode basear uma campanha presidencial para 2024 apenas em ser o cara que manteve um destino de férias ensolarado aberto para negócios em 2021 (e atraiu muitos migrantes de centro-direita no processo). Você não pode presumir que o voto hispânico em todo o país seguirá os mesmos padrões do sul da Flórida. Você não pode contar com o tipo peculiar de anticarisma de DeSantis em um cenário nacional igual ao que ocorreu em seu Estado natal.

Mas narrativas poderosas têm um jeito de enterrar ressalvas e dúvidas, e agora parece que DeSantis será capaz de se vender como o republicano que se superou em meio ao baixo desempenho geral, o único republicano que explorou totalmente as aberturas que os democratas deram ao Partido Republicano, como o republicano que de fato alcançou o tipo de vitória de realinhamento que os teóricos do trumpismo diziam estar na virada da esquina.

Em um mundo político normal, um partido político normal, você diria que DeSantis efetivamente se tornou o favorito republicano de 2024 na noite passada. Mas nada sobre o Partido Republicano tem sido normal desde que Trump desceu aquela escada rolante em 2015, então não vou reivindicar nada tão definitivo.

Mas o roteiro foi escrito, o palco preparado: agora veremos se o governador da Flórida pode desempenhar o papel que está esperando por ele.