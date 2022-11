Republicanos saem na frente na disputa pela Câmara nos EUA; democratas mantêm vantagem no Senado

Publicidade

O Partido Republicano saiu na frente na disputa pela Câmara dos Deputados nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos nesta terça-feira, 8, de acordo com as projeções da imprensa americana. Por outro lado, o Partido Democrata ainda mantém a vantagem no Senado. Em uma das eleições mais importantes do país nos últimos anos, os republicanos tentam tirar dos democratas a maioria nas duas Casas. As sessões já foram encerradas em vários Estados da região da Costa Leste e Meio do país enquanto a votação ainda continua principalmente na Costa Oeste.

Para o Senado, de acordo com a Associated Press, o republicano Tim Scott venceu facilmente a reeleição na Carolina do Sul, e o deputado democrata Peter Welch ganhou a cadeira de Vermont na disputa com o aposentado Patrick J. Leahy, mantendo esse assento para seu partido. Ambos não enfrentavam corridas competitivas.

O senador republicano Rand Paul, de Kentucky, conquistou mais um mandato. Na Flórida para o Senado, o também republicano Marco Rubio venceu a eleição e vai para o seu terceiro mandato. Ele derrotou o democrata Val Demings. Maryland, Connecticut e Illinois também projetam vitória para os democratas, enquanto Alabama e Oklahoma (as duas cadeiras), para os republicanos. Com isso, segundo as projeções do jornal The New York Times, os democratas tem garantido 41 senadores e os republicanos, 40.

Câmara dos Deputados

Para a Câmara dos Deputados, segundo Times, os republicanos saíram na frente e já garantiram 77 cadeiras, enquanto os democratas têm 46. Os republicanos viraram sua primeira cadeira na Câmara, de acordo com a Associated Press, com Cory Mills vencendo o Sétimo Distrito na Flórida para substituir a deputada Stephanie Murphy, uma democrata que decidiu se aposentar. O mapa eleitoral desse distrito foi fortemente manipulado pelos republicanos no Estado, numa prática conhecida como gerrymandering, tornando-o um lugar difícil para os democratas, mesmo que Murphy, uma veterana centrista, tivesse decidido concorrer à reeleição.

A deputada Marjorie Taylor Greene, cujas teorias de conspiração racistas e antissemitas a colocaram à margem do Partido Republicano quando foi eleita há dois anos, foi reeleita nesta terça-feira e deve desempenhar um papel mais central no próximo Congresso. A projeção foi feita pela Associated Press. A vitória de Greene no 14º Distrito Congressional da Geórgia nunca foi dúvida. O distrito é um dos mais republicanos do país.

Governadores

O Estado de Maryland elegeu o primeiro governador negro da sua história, o democrata Wes Moore, segundo as projeções da Associated Press. Moore venceu o candidato republicano Dan Cox, considerado de direita radical, e se torna o terceiro governador negro da história dos Estados Unidos. Cox tinha o apoio do ex-presidente Donald Trump.

Moore, um político que é ex-executivo de uma entidade sem fins lucrativos e escritor, emergiu nas primárias do Partido Democrata com o apoio de nomes como Oprah Winfrey. A campanha focou nas propostas de erradicação da pobreza, mais investimento do Estado e projetos de transporte público e energia renovável.

O democrata Wes Moore será o primeiro governador negro do Estado de Maryland e o terceiro governador negro na história dos EUA Foto: Nathan Howard/AFP

A democrata Maura Healey foi eleita governadora de Massachusetts ao lado de sua vice, Kim Driscoll, marcando a primeira vez que qualquer Estado americano elege uma chapa com duas mulheres para os cargos ao mesmo tempo. Healey é também a primeira mulher abertamente lésbica a ser eleita governadora nos EUA.

O governador da Flórida, Ron DeSantis (republicano), conquistou a reeleição, segundo a projeção da Associated Press. A vitória consolida o poder republicano no Estado, que já foi mais disputado. Ele derrotou o democrata Charlie Crist. DeSantis se tornou governador em 2018 após uma disputa acirrada, na qual terminou com 32,4 mil votos a mais. A margem exigiu uma recontagem, que confirmou o resultado.

Ao contrário de outros candidatos, Ron DeSantis fez campanha sem buscar a direita moderada e apelou a uma “guerra cultural” para combater a “esquerda”. Durante a crise de coronavírus, se posicionou contrário à opinião de especialista em saúde pública. Mas sua vitória foi tão retumbante que ele virou o Condado de Miami-Dade, que não votava em um candidato republicano a governador havia duas décadas.

A ex-secretária de imprensa da Casa Branca do governo Trump Sarah Huckabee Sanders foi eleita governadora do Arkansas. Ela ocupará o cargo que seu pai ocupou por uma década.

Sinais confusos

Até agora, as dezenas de milhões de americanos que somaram suas vozes nesta terça-feira, 8, a uma forte demonstração de votos antecipados estavam enviando os mesmos sinais confusos apresentados nas pesquisas nos últimos meses.

As pesquisas de boca de urna indicam que, no geral, a economia e a inflação estavam pesando mais nas mentes dos eleitores, o que poderia favorecer os republicanos, escolhidos para corrigir a incerteza econômica que o país atravessa.

As eleições de meio de mandato de 2022 estão se tornando uma das mais importantes em anos, já que os eleitores determinam qual partido controlará a Câmara e o Senado, 36 governadores e uma série de cargos estaduais críticos, de secretários de estado a juízes da Suprema Corte estadual. Suas escolhas influenciarão o restante da presidência de Joe Biden e podem impactar a própria democracia representativa.

Há sinais, também, de que os Estados Unidos podem se encaminhar mais uma vez para uma batalha sobre o mecanismo de votação. No Arizona, a candidata republicana ao governo do Estado, Kari Lake, já divulgou alegações imprecisas sobre um incidente com as urnas eletrônicas no Condado de Maricopa, o condado mais populoso de seu Estado.

O que está claro é que a noite das eleições pode não trazer as respostas para as questões políticas mais urgentes de 2022: qual partido controlará o Senado? Se os republicanos ganharem a Câmara, como é amplamente esperado, por qual margem eles a controlarão? E quantos governos cada partido terá?

As sessões não serão fechadas até tarde em alguns dos maiores campos de batalha, Arizona, Nevada, Califórnia e Oregon. E a contagem de votos provavelmente será prolongada na Pensilvânia, um Estado onde uma disputa acirrada para governador moldará as leis de aborto e onde uma campanha apertada para o Senado pode determinar o controle do partido nessa Casa./NYT e AP