Rupert Murdoch admite que apresentadores da Fox News promoveram mentiras sobre fraude eleitoral

Rupert Murdoch, presidente do império de mídia conservador dono da Fox News, reconheceu em depoimento que vários apresentadores de suas redes promoveram a falsa narrativa de que a eleição americana de 2020 foi roubada do ex-presidente Donald Trump - e que ele gostaria que a rede tivesse feito mais para desafiar essas teorias da conspiração.

“Eles endossaram”, disse Murdoch, sob juramento, em resposta a perguntas diretas sobre os apresentadores Sean Hannity, Jeanine Pirro, Lou Dobbs e Maria Bartiromo, durante o depoimento processo de difamação de 1,6 bilhão de dólares da Dominion Voting Systems, empresa de tecnologia eleitoral que afirma que a rede prejudicou gravemente suas perspectivas de negócios quando permitiu que dois advogados de Trump, Sidney Powell e Rudolph Giuliani, veiculassem alegações de fraude em programas da Fox.

Questionado se a apresentadora Jeanine Pirro, da Fox News, endossou as alegações, o magnata da mídia, de 91 anos, respondeu: “Acho que sim”. Ele disse que o ex-apresentador Lou Dobbs o fez “muito” e que o apresentador do horário nobre Sean Hannity o fez “um pouco”. Murdoch também disse que gostaria que a rede tivesse sido “mais fortes em denunciar”, acrescentando que sempre duvidou das alegações de Trump sobre fraude eleitoral generalizada.

Rupert Murdoch admitiu que apresentadores da Fox News promoveram narrativa falsa sobre fraude eleitoral. Foto: Mary Altaffer/ AP - 30/10/2019

O depoimento é, até agora, a evidência mais significativa que a Dominion conseguiu juntar na tentativa de provar a alegação central de sua tese: que as pessoas que dirigiam a rede de notícias mais popular dos EUA sabiam que as alegações de fraude eleitoral eram falsas, mas decidiram as transmitir de qualquer maneira, em uma corrida imprudente por audiência e lucro.

No entanto, Murdoch negou que a própria Fox promovesse essas opiniões, dizendo que a rede estava simplesmente “tratando como notícia o que o presidente e seus advogados estavam dizendo isso”. Mas o processo da Dominion mostra Murdoch intimamente envolvido na direção da programação da rede durante as semanas caóticas após o dia da eleição, enquanto tentava “transmitir a questão” da fraude eleitoral de uma forma que não irritasse os telespectadores ou o presidente.

Em uma parte particularmente explosiva do processo, a empresa alega que Murdoch forneceu ao genro e conselheiro de Trump, Jared Kushner, informações confidenciais da rede sobre os anúncios de campanha de Joe Biden, bem como a estratégia de debate, citando uma exposição que permanece sob sigilo. Um porta-voz de Murdoch se recusou a comentar além de um comunicado divulgado pela rede, dizendo que a Dominion tinha “escolhido a dedo” detalhes lascivos “totalmente irrelevantes para as questões legais neste caso”.

Em seus próprios registros, a Fox News argumentou que nunca endossou as alegações de fraude eleitoral de Powell e Giuliani e que seus apresentadores não sabiam que as alegações eram falsas na época. A rede ttambém argumenta que mensagens obtidas pela Dominion, mostrando que os executivos da rede eram altamente céticos em relação às teorias de conspiração infundadas, não são suficientes para provar que a empresa agiu com “malícia” - o alto padrão exigido para provar a difamação - porque esses executivos não eram “responsáveis” pelas reivindicações infundadas.

Por detrás das transmissões

Os novos documentos, e um lote semelhante divulgado anteriormente, fornecem um relato de dentro da emissora, descrevendo uma disputa interna enquanto a Fox tentava reconquistar seu grande público conservador depois que a audiência caiu após a derrota de Trump.

A rede foi a primeira a projetar a vitória para Joe Biden no Arizona, na noite da eleição - essencialmente declarando-o vencedor da disputa. Quando Trump se recusou a ceder e começou a atacar a Fox como desleal e desonesta, os telespectadores começaram a mudar de canal.

Manifestantes participam de protesto contra a Fox News pela difusão da teoria conspiratória de fraude eleitoral. Foto: Michael M. Santiago/ Getty Images via AFP - 21/02/2023

Os registros também revelaram que os principais executivos e apresentadores reagiram com incredulidade a várias alegações fictícias sobre a empresa. Isso incluía rumores infundados - repetidamente proferidos por convidados e alguns apresentadores de programas da Fox - de que as máquinas de votação poderiam executar um algoritmo secreto que transferia votos de um candidato para outro e que a empresa foi fundada na Venezuela para ajudar o líder de longa data do país, Hugo Chávez.

De acordo com Murdoch, em seu depoimento, ele foi pressionado por Jared Kushner para que se retratasse pela ligação a Biden no Arizona. No entanto, ele disse ter se recusado a fazer isso: “Os números são os números”.

No entanto, Murdoch também reconheceu que teve uma “longa conversa” com seu filho, o executivo-chefe da Fox Corporation, Lachlan Murdoch, e a executiva da Fox News, Suzanne Scott, sobre “a direção que a Fox deveria tomar” depois de alguns telespectadores outrora leais da Fox, que viram episódio do Arizona como uma traição, começarem a mudar para outros canais mais conservadores.

Quando outras redes de televisão confirmaram a eleição de Biden, em 7 de novembro de 2020, a Fox foi mais lenta. Em uma mensagem privada revelada no processo da Dominion, Murdoch disse a seu filho: “Deveríamos e poderíamos ter ido primeiro, mas pelo menos ser o segundo nos salva de uma explosão de Trump”. Lachlan respondeu: “Acho bom ter cuidado. Especialmente porque ainda estamos um pouco expostos no Arizona”.

Troca de mensagens

O jovem Murdoch também expressou descontentamento com a cobertura de sua equipe de notícias durante um comício em 14 de novembro de 2020, em apoio a Trump, que ele considerou excessivamente negativa, de acordo com mensagens internas contidas no processo.

“Os jornalistas precisam ter cuidado ao cobrir este comício”, escreveu ele a Suzanne. “Até agora, alguns dos comentaristas são ligeiramente anti, e não deveriam ser. A narrativa deveria ser [que] esta é uma grande celebração do presidente.”

Rupert Murdoch ao lado do filho Lachlan, em foto em julho de 2015. Foto: Mike Blake/ Reuters - 08/07/2015

Rupert Murdoch expressou ambivalência sobre o fundador do MyPillow, Mike Lindell, dizendo que era “errado” permitir que o teórico da conspiração pró-Trump aparecesse no programa de Tucker Carlson, em janeiro de 2021, mas que ele “paga muito dinheiro”. E ele reconheceu que poderia ter impedido Giuliani de aparecer em sua rede “mas não o fez”.

Os registros sugerem que o ex-presidente da Câmara, Paul Ryan, republicano de Wisconsin e integrante do conselho da Fox Corporation, tentou desencorajar a divulgação de desinformação eleitoral, dizendo a Rupert e Lachlan “que a Fox News não deveria espalhar teorias da conspiração.”

Ryan, de acordo com o processo, estava “esperançoso de que os eventos de 6 de janeiro fossem tão chocantes que ajudariam o movimento conservador e a Fox News a superar Donald Trump” – um sentimento que parecia ter sido parcialmente compartilhado pelo pai de Murdoch.

Em um e-mail para Ryan, Murdoch escreveu que o dia 6 de janeiro foi um “alerta para Hannity, que está enojada com Trump há semanas, mas estava com medo de perder espectadores”. E em um e-mail para um ex-executivo da empresa, ele escreveu que a Fox News estava “muito ocupada girando” depois de 6 de janeiro: “Queremos fazer de Trump uma não-pessoa”.

Um obstáculo importante, no entanto, era o que o público aceitaria. Em um e-mail para seu filho revelado no processo, Murdoch escreveu: “Temos que liderar nossos espectadores, o que não é tão fácil quanto parece”.

Participação direta?

O processo da Dominion sugere que a empresa parece pronta para argumentar que Murdoch exerceu forte controle sobre o que foi transmitido pela Fox - e que optou por não traçar uma linha clara quando se tratava de reivindicações eleitorais.

“Sou um jornalista de coração”, Murdoch teria dito em seu depoimento. “Gosto de me envolver nessas coisas”. Ele concordou que “rotineiramente sugeriria histórias a [Suzanne] Scott sobre o que a Fox News ou a Fox Business deveriam cobrir” e também, ocasionalmente, quais convidados chamar.

Quando o ex-âncora da Fox, Shepard Smith, atacou as “mentiras do governo Trump” no ar, Murdoch enviou um e-mail a Suzanne e outro executivo, Jay Wallace, chamando-o de “exagerado!” e dizendo a eles: “Preciso conversar com ele”.

Vídeo exibe uma mensagem 'desligue a Fox' enquanto membros do Rise and Resist participam de protesto semanal na sede da News Corp. Foto: Michael M. Santiago/ Getty Images via AFP - 21/02/2023

Em seu depoimento, Murdoch disse que “sugeriu ou instou” que as visões “extremistas” de Dobbs eram um problema para Fox e admitiu que “poderia ter sugerido a qualquer momento a demissão de Lou Dobbs”. Mas Dobbs permaneceu na Fox até fevereiro de 2021, e a empresa eleitoral argumenta que isso ocorreu porque Dobbs era popular com a base de Trump.

“Ninguém quer Trump como inimigo”, Murdoch é citado como tendo dito em seu depoimento, elaborando posteriormente que “[nós] todos sabemos que Trump tem muitos seguidores. Se ele diz: ‘Não assista à Fox News’, talvez alguns não o façam”.

Em contraste, nas notas do processo, Murdoch agiu mais rapidamente no caso de Bill Sammon, um executivo de notícias que supervisionou a ligação a Biden no Arizona. Em uma comunicação interna, ele sugeriu que “talvez seja [fosse] melhor deixar Bill ir imediatamente” como uma “grande mensagem [aos trumpistas]”. Sammon foi demitido no mesmo dia em que Murdoch fez a sugestão, de acordo com o processo.

Em uma declaração fornecida na segunda-feira em resposta ao último briefing da Dominion, um porta-voz da Fox News disse que o processo “sempre foi mais sobre o que gerará de manchetes do que o que pode resistir ao escrutínio legal e factual”.

O porta-voz ainda afirmou que " [A] moção de julgamento sumário [da empresa] adotou uma visão extrema e sem suporte da lei de difamação, que impediria os jornalistas de reportagens básicas”, e que seus esforços para difamar publicamente a Fox “por cobrir e comentar as alegações de um presidente dos Estados Unidos em exercício deveria ser reconhecido pelo que é: um violação flagrante da Primeira Emenda”./WPOST e NYT

