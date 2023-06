Secretário de Estado dos EUA enfrenta agendas conflitantes na China

THE NEW YORK TIMES (PEQUIM) - Antony Blinken se encontrou em Pequim neste domingo,18, com o ministro das Relações Exteriores da China por 7 horas e meia, na primeira visita de um secretário de Estado dos EUA à China desde 2018. As relações tensas entre os dois países haviam adiado a viagem por meses: Blinken tinha a intenção de visitar em fevereiro, mas depois que o Pentágono anunciou que um balão espião chinês estava sobrevoando o espaço aéreo dos Estados Unidos, os planos mudaram.

Blinken e outros funcionários dos EUA tinham esperança de que a visita pudesse abrir uma era mais construtiva de diplomacia. No entanto, a China tem mantido uma postura confrontadora nas últimas semanas, levantando preocupações de que as reuniões em Pequim possam acabar sendo mais antagonistas do que amistosas.

Blinken iniciou sua primeira reunião à tarde, quando percorreu um corredor no Diaoyutai State Guesthouse com Qin Gang, ministro das Relações Exteriores da China, que meses atrás era embaixador em Washington. Eles se sentaram em mesas compridas em uma sala com suas delegações de frente uma para a outra, iniciando as conversas sem fazer nenhuma declaração inicial para os repórteres.

As conversas entre Blinken e Qin duraram 5 horas e meia, uma hora a mais do que o previsto. Os dois homens e suas equipes deram um passeio juntos seguido por um jantar de trabalho de duas horas, disse um funcionário do Departamento de Estado.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China adotou um tom otimista no Twitter, lembrando uma reunião entre os principais líderes chineses e norte-americanos no ano passado, quando prometeram buscar estabilizar as relações. “Espero que esta reunião possa ajudar a direcionar as relações entre China e EUA de volta ao que os dois presidentes concordaram em Bali”, escreveu a porta-voz, Hua Chunying.

O resumo oficial chinês da reunião, publicado pela mídia estatal, adotou um tom menos diplomático. Qin Gang afirmou que as relações entre Estados Unidos e China estão no ponto mais baixo desde o início dos laços diplomáticos normais em 2019, de acordo com o relatório. Qin também apontou que a questão de Taiwan é o maior risco para as relações entre China e Estados Unidos.

Uma linha do resumo americano dizia: “O secretário deixou claro que os Estados Unidos sempre defenderão os interesses e valores do povo americano e trabalharão com seus aliados e parceiros para avançar nossa visão de um mundo que seja livre, aberto e respeite a ordem internacional baseada em regras.”

Quais são as intenções de Blinken?

Os funcionários dos EUA enfatizaram que restabelecer a diplomacia de alto nível é sua prioridade. Eles afirmam que os dois lados precisam estabelecer canais de comunicação para desarmar as tensões existentes que podem se intensificar durante uma crise - digamos, uma colisão entre navios ou aeronaves no Estreito de Taiwan ou no Mar do Sul da China.

Questões de segurança provavelmente terão um peso significativo. Os funcionários dos EUA têm ficado cada vez mais ansiosos com os encontros próximos com o exército chinês nos mares ao redor da China. Os Estados Unidos também estão monitorando de perto os esforços da China para estabelecer bases militares em toda a Ásia, África e Oriente Médio, e alertaram a China para não fornecer ajuda militar letal à Rússia em sua guerra na Ucrânia.

Blinken planeja discutir com autoridades chinesas questões globais em que as duas nações possam ter interesses compartilhados, incluindo mudanças climáticas e estabilidade econômica mundial, afirmou Daniel J. Kritenbrink, o principal oficial da Ásia Oriental no Departamento de Estado.

Lideranças discutem como melhorar a comunicação entre os dois países. Foto: Leah Millis/ AP

Blinken também provavelmente pedirá à China que liberte alguns cidadãos dos EUA que estão detidos, presos ou proibidos de deixar o país, e tente reiniciar algumas trocas entre pessoas.

Os funcionários dos EUA também dizem que esperam discutir com a China a limitação da exportação de substâncias usadas na produção de fentanil, uma droga que vem causando um grave problema de dependência nos Estados Unidos e em outros países. E os dois países podem concordar em permitir mais voos diretos entre eles.

O funcionário do Departamento de Estado afirmou, após o encontro entre Blinken e Qin no domingo, que os dois lados concordaram em estabelecer grupos de trabalho em nível operacional para tratar dessas e outras questões.

O que esperar da China?

Espera-se que a China apresente uma série de queixas refletindo a visão de Pequim de que os Estados Unidos são uma hegemonia em declínio determinada a manter o poder contendo a China economicamente, militarmente e diplomaticamente.

No topo da lista da China está Taiwan, uma ilha independente que Pequim reivindica como seu próprio território, e que recebe ajuda militar do governo americano.

O líder da China, Xi Jinping, descreveu Taiwan como “o núcleo mais essencial dos interesses centrais da China” e acusou os Estados Unidos de apoiarem forças “pró-independência”.

Antony Blinken passará dois dias em Pequim se reunindo com autoridades chinesas. Foto: Leah Millis/AP

A China também provavelmente expressará sua frustração com os esforços liderados pelos EUA para restringir o acesso chinês a chips semicondutores avançados e equipamentos de manufatura. As restrições, que os Estados Unidos afirmam serem necessárias para impedir que a tecnologia americana chegue às mãos do exército chinês, podem atrasar o desenvolvimento tecnológico da China por anos. A China vê a proibição como um exemplo de “jogo de soma zero” que está levando os dois países ao confronto.

Apesar da rápida construção militar da China, espera-se que Pequim acuse Washington de tentar provocar conflito ao aprofundar os laços de segurança com potências regionais, incluindo Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Austrália e Índia.

A China afirma que, em última análise, deseja que os Estados Unidos a tratem como uma potência igual, para que tenha igual voz no palco global.

Xi se encontrará com Blinken?

É provável que Xi se encontre com Blinken. Ele se encontrou com Mike Pompeo, o segundo secretário de Estado na administração Trump, quando Pompeo visitou a China em 2018. Mas os oficiais dos EUA e da China ainda estavam finalizando os detalhes finais da agenda de Blinken na semana passada, e pode não haver confirmação de um encontro entre os dois até o último minuto. Muito dependerá de como se desdobrará as próximas reuniões marcadas.

Os dois homens já conversaram antes. Blinken se encontrou com Xi em várias ocasiões, incluindo em 2011, quando ele viajou para Pequim e Chengdu como conselheiro de segurança nacional de Joe Biden, que era então o vice-presidente e encarregado de ir à China para conhecer Xi, seu colega na época.