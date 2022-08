Será que o FBI acaba de reeleger Donald Trump?; leia a análise

THE NEW YORK TIMES - Por que Donald Trump é tão poderoso? Como ele conseguiu dominar um dos dois principais partidos dos Estados Unidos e se eleger presidente? É o cabelo dele? A cintura dele? Não, são suas narrativas. Trump conta histórias poderosas que soam verdadeiras para dezenas de milhões de americanos.

A principal é que os Estados Unidos estão sendo arruinados por elites corruptas. De acordo com essa narrativa, há uma rede interligada de americanos altamente educados que compõem o que os trumpistas passaram a chamar de Regime: atores do poder de Washington, mídia liberal, grandes corporações, universidades de elite.

Essas pessoas são corruptas, condescendentes e imorais e estão cuidando apenas de si mesmas. Eles estão atrás de Trump porque Trump é a pessoa que os enfrenta. Eles não estão apenas atrás de Trump; eles estão lá para pegar você.

Esta narrativa tem um núcleo de verdade. As elites metropolitanas altamente educadas tornaram-se uma espécie de classe brâmane fechada em si mesma. Mas a propaganda trumpista transforma o que é um infeliz abismo social em uma venenosa teoria da conspiração. Simplesmente assume, contra muitas evidências, que as principais instituições da sociedade são inerentemente corruptas, malévolas e partidárias e estão agindo de má fé.

A teoria simplesmente assume que a prova da virtude das pessoas é que elas estão sendo atacadas pelo Regime. A carreira política de Trump foi mantida à tona pelo desprezo da elite. Quanto mais as elites o desprezam, mais os republicanos o amam. O critério-chave para a liderança no Partido Republicano hoje é ter os inimigos certos.

Nesta situação caminha o F.B.I. Há muito que não sabemos sobre a busca em Mar-a-Lago. Mas sabemos como o Partido Republicano reagiu. O lado à direita do meu feed do Twitter estava em êxtase. Veja! Realmente somos perseguidos! Ensaios começaram a aparecer com títulos como “O regime quer sua vingança”. Ron DeSantis twittou: “O ataque a Mar-a-Lago” é outra escalada no armamento das agências federais contra os oponentes políticos do regime”. Como sempre, o tom era apocalíptico. “Este é o pior ataque a esta República na história moderna”, exclamou o apresentador da Fox News, Mark Levin.

A investigação sobre Trump foi vista puramente como uma trama hedionda do Regime. Pelo menos por enquanto, a busca abalou o cenário político republicano. Várias semanas atrás, cerca de metade dos eleitores republicanos estavam prontos para deixar Trump, segundo uma pesquisa do New York Times/Siena College. Esta semana, todo o grupo parecia apoiá-lo.

Os estrategistas republicanos que aconselham os possíveis oponentes de Trump nas primárias tinham motivos para estar desanimados. “Deu a ele uma tábua de salvação”, disse um desses estrategistas ao Politico. “Inacreditável… Isso colocou todo mundo no barco de Trump novamente. Tirou o vento das velas de todos”.

De acordo com uma pesquisa do Trafalgar Group/Convention of States Action, 83% dos prováveis eleitores republicanos disseram que o FBI os deixou mais motivados a votar nas eleições de 2022. Mais de 75% dos prováveis eleitores republicanos acreditavam que os inimigos políticos de Trump estavam por trás da busca e não o sistema de justiça imparcial, assim como 48% dos prováveis eleitores das eleições gerais em geral.

Em uma sociedade normal, quando os políticos são investigados ou acusados, isso os prejudica politicamente. Mas isso não se aplica mais ao Partido Republicano. O sistema judicial pode estar colidindo com o sistema político de uma forma sem precedentes.

O que acontece se um promotor acusar Trump e ele for condenado no momento em que está viajando para a nomeação do Partido Republicano ou talvez até a presidência? O que acontece se o sistema imparcial da Justiça, usando seus critérios, decidir que Trump deve ir para a prisão no exato momento em que o sistema eleitoral, usando seus critérios, decidir que ele deve ir para a Casa Branca?

Presumo que nessas circunstâncias Trump seria preso e encarcerado. Também presumo que veríamos violência política generalizada de eleitores enfurecidos de Trump que concluiriam que o regime roubou o país. Na minha opinião, este é o caminho mais provável para um colapso democrático completo.

Em teoria, a Justiça é cega e, obviamente, nenhuma pessoa pode estar acima da lei. Mas, como Damon Linker escreveu, “isto é política, não um seminário de pós-graduação em ética kantiana”. Vivemos em uma situação específica do mundo real e todos temos que assumir a responsabilidade pelos efeitos de nossas ações no mundo real.

Os Estados Unidos precisam punir aqueles que cometem crimes. Por outro lado, os Estados Unidos precisam garantir que Trump não obtenha outro mandato como presidente. O que fazemos se o primeiro torna o segundo mais provável? Não tenho ideia de como sair desse conflito potencial entre nossas realidades jurídicas e políticas.

Estamos vivendo uma crise de legitimidade, durante a qual a desconfiança do poder estabelecido é tão virulenta que as ações dos atores da elite tendem a sair pela culatra, não importa quão bem fundamentadas sejam.

Minha impressão é que o FBI tinha razões legítimas para fazer o que fez. Meu palpite é que ele encontrará alguns documentos condenatórios que não farão nada para enfraquecer o apoio a Trump. Também estou convencido de que, pelo menos por enquanto, melhorou involuntariamente as chances de reeleição de Trump. Sem querer, tornou a vida mais difícil para os potenciais adversários de Trump nas primárias republicanas e motivou sua base.

Parece que estamos caminhando em direção a algum tipo de tempestade e não há maneira honrosa de alterar nosso curso.