Sistema de som de trem na Áustria transmite discurso nazista de Hitler e assusta país

Uma música estranha seguida de anúncios igualmente estranhos começa a tocar no trem austríaco com destino à Viena na noite do domingo, 14. De repente, um discurso começa e os passageiros reconhecem a voz de Adolf Hitler e os gritos de “Heil Hitler” e “Sieg Heil!” (”Viva a vitória”, uma expressão alemã nazista). A transmissão dura 20 minutos.

Em um país com histórico de ocupação nazista e legislação rígida contra o uso de propaganda e símbolos nazistas, o atordoamento foi geral. A Áustria, onde Hitler nasceu, foi anexada pela Alemanha nazista em 1938 e luta para manter essa ideologia afastada.

Um dos passageiros do trem era o rabino de Viena, Schlomo Hofmeister. Segundo relatou, uma parte dos que estavam no vagão pensou se tratar de uma piada de mau gosto ou que algum funcionário do trem deixou o interfone ligado acidentalmente enquanto assistia a um filme. “Algo não estava certo e os anúncios ficaram cada vez mais mais absurdos”, disse Hofmeister.

Imagem de 1936 mostra discurso nazista em Berlim, na Alemanha. Canções e propagandas extremistas foram transmitidas em trem da Áustria e reabrem traumas do país Foto: Reprodução

“Quando veio o discurso de Hitler, ficou claro para todo mundo que não era acidental, mas de propósito”, acrescentou. “(Foi) acima de tudo perturbador quando alguns passageiros começaram a rir”.

À medida que o discurso seguia, o rabino ficou frustrado ao perceber que os funcionários ferroviários não se mobilizaram para informar aos passageiros o que estava acontecendo e dizer para não se preocuparem. “As pessoas ficaram chocadas, outras em pânico e outras chateadas”, contou. “Mas outros começaram a rir de constrangimento, suponho”.

Um vídeo que exibe o momento em que a saudação nazista “Sieg Heil” é transmitida pelos autofalantes foi publicado no Twitter pelo deputado austríaco David Stögmüller. O parlamentar descreveu a sabotagem como “bastante perturbadora” e disse que um funcionário aparentava estar “completamente perdido”.

Continua após a publicidade

A operadora ferroviária nacional da Áustria, ÖBB, disse por e-mail que o incidente foi relatado à polícia após dois suspeitos serem identificados. Segundo o comunicado, os dois não tinham autorização para acessarem o sistema de comunicação, não eram funcionários e tocaram “música e textos nacional-socialistas”. “Pedimos desculpas aos passageiros pela situação desagradável e nos distanciamos claramente do conteúdo”, diz o comunicado.

Um porta-voz da ÖBB disse ao jornal austríaco Der Standard que os suspeitos parecem ter utilizado uma chave que os ferroviários possuem para acessar o interfone e reproduziram as gravações de um celular. Outros dois incidentes semelhantes foram registrados na semana passada, mas com canções infantis no lugar da propaganda nazista, acrescentou o jornal.

Gerade wurde im RailJet 661 mehrmals „Sieg Heil“ rufe durch das Lautsprechersystem ausgestrahlt! Die Zugbegleiterin komplett hilflos @unsereOEBB ich hoffe es erfolgt Anzeige und schleunigst Aufklärung! pic.twitter.com/S8kx5ZnnpZ — David Stögmüller (@Stoegmueller) May 14, 2023

A polícia austríaca afirmou que os investigadores conseguiram determinar a identidade dos dois acusados e que eles serão interrogados “o mais rápido possível”. A investigação está ao cargo do Gabinete Estatal para a Proteção da Constituição e Combate ao Terrorismo.

Segundo o Escritório de Relatórios de Antissemitismo da Comunidade Judaica de Viena, a Áustria recebeu 719 relatos de incidentes antissemitas em 2022, o segundo maior registro desde que o grupo começou a fazê-lo. O país também anunciou no ano passado planos para fortalecer rígidas leis que proíbem o uso de símbolos nazistas, segundo a agência de notícias Reuters. /WASHIGNTON POST, NEW YORK TIMES