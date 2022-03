Sob bombardeios, abastecimento de comida e água na Ucrânia está perto do colapso, diz ONU

KIEV - O sistema de abastecimento de alimentos da Ucrânia está em risco de entrar em colapso devido a invasão da Rússia, com a infraestrutura destruída e lojas e armazéns ficando vazios, disse nesta sexta-feira, 18, a Organização das Nações Unidas.

Leia também Noruega reforçará tropas perto da fronteira com a Rússia

“A cadeia de abastecimento alimentar do país está desmoronando. Os movimentos de mercadorias desaceleraram devido à insegurança e à relutância dos motoristas”, disse Jakob Kern, Coordenador de Emergências do Programa Mundial de Alimentação (PMA).

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Kern também expressou preocupação com a situação em “cidades cercadas” como Mariupol, dizendo que os suprimentos de comida e água estavam acabando e que seus comboios não conseguiram entrar na cidade.

O PMA compra quase metade de seus suprimentos de trigo da Ucrânia e Kern disse que a crise desde a invasão russa em 24 de fevereiro elevou fortemente os preços dos alimentos.

“Com os preços globais dos alimentos em alta histórica, o programa também está preocupado com o impacto da crise da Ucrânia na segurança alimentar global, especialmente nos chamados pontos quentes da fome”, disse ele, alertando para a “fome colateral” em outros lugares.

A agência está pagando US$ 71 milhões (cerca de R$ 360 milhões) a mais por mês por alimentos este ano devido à inflação e à crise na Ucrânia, disse ele, acrescentando que esse valor cobriria o suprimento de alimentos para 4 milhões de pessoas. “Estamos mudando de fornecedor agora, mas isso tem impacto nos preços”, disse ele. “Quanto mais longe você compra, mais caro fica.”

Voluntários espanhóis distribuem alimentos a refugiados ucranianos em Przemysl, na Polônia Foto: Darek Delmanowicz /EFE

Bombardeio em Lviv

A Rússia disparou mísseis em um aeroporto perto de Lviv nesta sexta, uma cidade onde centenas de milhares encontraram refúgio longe dos campos de batalha da Ucrânia e era, até então, um lugar seguro para fugir da guerra.

Pelo menos três explosões foram ouvidas perto do aeroporto. O prefeito, Andriy Sadovy, disse que vários mísseis atingiram uma instalação de manutenção de aeronaves, destruindo prédios, mas sem causar vítimas.

A cidade, no oeste da Ucrânia, perto da fronteira polonesa, está a centenas de quilômetros do avanço da Rússia e tem sido um dos principais destinos dos ucranianos forçados a fugir das zonas de batalha.

Os ataques no oeste da Ucrânia têm sido raros desde o início da guerra, e a própria Lviv viu poucos ou nenhum. Mas um ataque aéreo russo no domingo em uma base militar perto da fronteira com a Polônia trouxe preocupações de mais por vir.

Pelas regras da Otan, um ataque direto da Rússia à Polônia poderia acionar o artigo de defesa coletiva da aliança, levando as potenciais ocidentais para a guerra.

A cloud of smoke raises after an explosion in Lviv, western Ukraine, Friday, March 18, 2022. The mayor of Lviv says missiles struck near the city's airport early Friday. (AP Photo) Foto: AP

O ataque pode ter sido uma tentativa de atingir as capacidades da força aérea da Ucrânia. De acordo com uma reportagem local de janeiro, a fábrica do aeroporto tinha um contrato para consertar e modificar caças MiG-29 e era “a única empresa na Ucrânia que reforma MiG-29 para a Força Aérea Ucraniana”.

Progressos mínimos

Mais de três semanas desde que o presidente Vladimir Putin lançou uma invasão para subjugar o que ele chama de um estado artificial indigno de nacionalidade, o governo eleito da Ucrânia ainda está de pé e as forças russas não capturaram uma única grande cidade.

Tropas russas sofreram pesadas baixas enquanto explodiam áreas residenciais em escombros, enviando mais de 3 milhões de refugiados para a fuga. Moscou nega que esteja atacando civis no que chama de “operação especial” para desarmar seu vizinho.

“As forças russas fizeram progressos mínimos esta semana”, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido em uma atualização diária da inteligência militar. “As forças ucranianas em torno de Kiev e Mykolaiv continuam a frustrar as tentativas russas de cercar as cidades. As cidades de Kharkiv, Chernihiv, Sumy e Mariupol continuam cercadas e sujeitas a bombardeios russos pesados.”

A Rússia vem bombardeando intensamente cidades do leste da Ucrânia, especialmente Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol, um porto do sul sob cerco há três semanas, onde os moradores estão abrigados sem acesso a comida ou água.

Até agora, Kiev foi poupada de um grande ataque, com longas colunas de tropas vindo do noroeste e do leste paradas nos portões em intensos combates. Mas os moradores da capital sofrem ataques noturnos com mísseis mortais.

Os destroços de um míssil abriram uma grande cratera no solo no meio de um quarteirão residencial onde também está localizada uma escola no norte de Kiev nesta sexta, quebrando centenas de janelas e deixando destroços espalhados pelo complexo.

Pelo menos uma pessoa morreu, segundo os serviços de emergência. O prefeito de Kiev disse que 19 pessoas ficaram feridas, incluindo quatro crianças.

Biden pressiona a China

É neste contexto que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversa com o presidente chinês, Xi Jinping, em uma tentativa de matar de fome a máquina de guerra da Rússia, isolando Moscou de uma grande potência que ainda não condenou o ataque.

Até agora, a China vem trilhando uma linha cautelosa em público, abstendo-se de votar nas resoluções da ONU que condenam a Rússia, recusando-se a se referir ao ataque como uma invasão e repetindo críticas ao Ocidente.

Mas Washington, que esta semana anunciou US$ 800 milhões (R$ 4 bilhões) em nova ajuda militar a Kiev, agora diz que Moscou quer mais de Pequim do que apenas cobertura diplomática, e pediu dinheiro e armas para manter a guerra, o que Moscou e Pequim negam.

Os Estados Unidos estão preocupados que a China esteja “considerando ajudar diretamente a Rússia com equipamentos militares para uso na Ucrânia”, disse o secretário de Estado Antony Blinken.

Biden, que descreveu Putin como um “ditador assassino”, deixará claro para Xi em seu telefonema que a China “será responsável por quaisquer ações que tomar para apoiar a agressão da Rússia”, disse Blinken a repórteres.

“Pequim fará tudo o que estiver ao seu alcance para evitar ter que tomar partido abertamente, mas seu relacionamento anterior relativamente sem custos com a Rússia tornou-se complicado e agora está expondo a China a crescentes riscos geopolíticos, econômicos e de reputação”, disse Helena Legarda, analista-chefe. no Instituto Mercator para Estudos da China.

Horas antes do telefonema, a China navegou em um porta-aviões pelo sensível Estreito de Taiwan - sombreado por um destroier dos EUA - disse uma pessoa com conhecimento direto do assunto.

As negociações de paz se intensificaram nesta semana, com Kiev, que exige um cessar-fogo e a retirada da Rússia, dizendo que Moscou se tornou mais séria à medida que a vitória rápida escapa de seu alcance.

Moscou tem uma série de demandas, incluindo que a Ucrânia reconheça sua soberania na Crimeia ocupada e a independência das regiões separatistas. Ambos os lados descreveram o progresso em direção a uma fórmula política que manteria a Ucrânia fora da Otan, mas protegida com alguma forma de garantia. Ambos, no entanto, se acusaram a arrastar as negociações.

Com sanções financeiras e ostracismo diplomático cortando a Rússia das economias avançadas em todo o mundo, a China é a última grande salvação econômica da Rússia.

Putin e Xi assinaram um pacto de amizade “sem limites” três semanas antes da invasão em um evento ostensivo realizado na manhã da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno do mês passado em Pequim. O documento repetia algumas das queixas da Rússia sobre a Ucrânia./NYT e REUTERS