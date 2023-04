‘Sua vida está em perigo’, diz traficante de armas russo a Trump ao propor refúgio a ele na Rússia

MOSCOU - O traficante de armas russo Viktor Bout, que foi recentemente liberado por Washington em uma troca de prisioneiros com a Rússia, propôs nesta sexta-feira, 7, ao ex-presidente americano Donald Trump obter refúgio na Rússia.

“Acredito que sua vida está em perigo”, escreveu Bout em uma mensagem enviada a Trump e que exibiu à imprensa em Moscou. “O governo (do presidente Joe) Biden não vai se conformar em apenas arrastá-lo ao complexo industrial tribunal/prisão”.

“Eles preferem acabar com sua vida do que deixar que você apareça no caminho deles”, acrescentou Bout a Trump. “Você é bem-vindo na Rússia. Aqui encontrará um refúgio seguro e poderá liderar a luta pelo povo americano”, acrescenta a carta.

A carta apresentada pelo traficante de armas russo Viktor Bout, no qual oferece refúgio na Rússia para Donald Trump Foto: Alexander Nemenov/AFP - 7/4/2023

Na terça-feira, Trump se declarou inocente das 34 acusações de falsificação de registros financeiros feitas contra ele e tornadas públicas depois que ele se entregou à Justiça. Segundo a Promotoria de Nova York, o objetivo de Trump ao cometer essa fraude seria esconder ao menos três de seus casos extraconjugais do público, antes da eleição americana de 2016, por meio do suborno das pessoas envolvidas.

Viktor Bout foi detido em 2008 na Tailândia e condenado a 25 anos de prisão nos Estados Unidos. O traficante de armas foi entregue à Rússia em dezembro do ano passado em troca da jogadora de basquete americana Brittney Griner, que havia sido condenada por tráfico de drogas.

Moscou e Washington realizaram várias trocas de prisioneiros nos últimos anos. A Rússia ainda tem pelo menos três cidadãos americanos em suas prisões, incluindo o jornalista Evan Gershkovich, detido na semana passada pela acusação de espionagem./AFP