Tanques prometidos pelo Ocidente à Ucrânia podem demorar até 6 meses para entrar em combate

As decisões da Alemanha e dos Estados Unidos de enviar tanques de guerra para a Ucrânia, revertendo meses de resistência, provocaram na quarta-feira promessas adicionais de toda a Europa e previsões de vitória sobre a Rússia. Mas pode levar meses até que os tanques ronquem no campo de batalha.

“Isso pode ajudar a Ucrânia a se defender, vencer e prevalecer como uma nação independente”, disse Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan. “Em breve, será uma visão regular rondando os campos da Ucrânia”, afirmou o Ministério da Defesa do Reino Unido em um post no Twitter acompanhado de uma foto de um tanque Leopard 2 alemão e um Challenger 2 de fabricação britânica atravessando um campo de treinamento lamacento na Polônia.

Mas isso não deve ocorrer tão cedo. As tropas ucranianas ainda precisam ser treinadas para usar as poderosas máquinas de guerra ocidentais, e movê-las para a zona de conflito está longe de ser uma tarefa fácil. Os tanques que foram prometidos por Berlim e Washington não serão entregues antes da primavera ou verão no Hemisfério no Norte, no mínimo. Ou seja, vai demorar cerca de seis meses, e não a tempo de ajudar a Ucrânia a defender cidades fortemente disputadas perto de Bakhmut, no leste, onde as forças russas têm avançado recentemente em um extenuante ataque terrestre.

Em imagem de arquivo, o tanque alemão Leopard 2 em um evento de demonstração em Munster, próximo de Hannover, na Alemanha Foto: Michael Sohn/AP - 28/09/2011

A recompensa mais imediata dos anúncios na quarta-feira pode ser fornecer um caminho para cerca de uma dúzia de outros países europeus doarem seus próprios Leopards 2 de fabricação alemã para a Ucrânia - um passo que não teria sido dado sem o consentimento de Berlim e uma promessa paralela de Washington para contribuir com seus tanques M1 Abrams.

“Enviar o Abrams parece ter sido a chave para desbloquear os Leopard, que provavelmente chegarão à Ucrânia muito mais rapidamente”, disse Sophia Besch, especialista em questões de defesa europeia no centro de estudos Carnegie Endowment for International Peace, em Washington.

Fora isso, há o tempo de treinamento. Alguns oficiais ucranianos chegarão aos campos de treinamento britânicos nos próximos dias para começar a treinar nos tanques Challenger 2 com os quais Londres se comprometeu este mês, de acordo com Vadim Pristaiko, embaixador da Ucrânia no Reino Unido.

Alguns ex-oficiais militares e especialistas contestaram as alegações - principalmente dos Estados Unidos - de que pode levar meses para treinar as forças da Ucrânia para usar os tanques. Eles observam que as tropas ucranianas selecionadas para tripulá-los já foram treinadas em tanques da era soviética. Portanto, aprender a operar os tanques Leopard 2, que funcionam com óleo diesel e são mais fáceis de operar do que o M1 Abrams, pode levar apenas de três a quatro semanas “para atingir uma proficiência básica”, disse o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos este mês.

Em imagem de arquivo, tanques M1 Abrams estacionados em Fort Carson, em Colorado Springs, nos EUA Foto: Christian Murdock/The Gazette via AP - 29/11/2016

Oficiais americanos, que informaram jornalistas sob condição de anonimato na quarta-feira, descreveram um processo muito mais complicado para o M1 Abrams, envolvendo treinamento não apenas para operar os tanques, mas também para mantê-los. Parte desse processo envolverá a construção de uma cadeia de suprimentos estável para garantir que os tanques recebam o combustível, as peças e outras assistências necessárias nas linhas de frente.

Embora os Abrams possam não chegar ao campo de batalha pelo que um oficial dos EUA descreveu como “algum tempo”, o treinamento das tropas ucranianas para usá-los começará rapidamente. As tropas americanas na Alemanha já estão treinando as forças ucranianas em uma variedade de armas combinadas e coordenadas, incluindo veículos blindados de combate.

