Como os tanques de Alemanha e EUA podem ajudar a Ucrânia na guerra?

A Alemanha e os EUA aprovaram nesta quarta-feira, 25, o envio de tanques de guerra para a Ucrânia. Os alemães vão mandar o seu renomado modelo Leopard 2, e os EUA vão enviar uma primeira leva de 31 tanques M1 Abrams, considerados um dos melhores blindados de guerra do mundo.

À medida que a guerra na Ucrânia se aproxima da marca de um ano, Kiev conseguiu convencer os aliados ocidentais a fornecer tanques de guerra modernos para sua luta contra as forças russas.

A data para a chegada da remessa de armas ainda não foi divulgada, mas é esperado que o veículo blindado possa ser um diferencial para o sucesso de Kiev na reconquista de territórios hoje dominados pela Rússia.

Mas como os tanques podem fazer diferença?

O envio de tanques tem potencial para ser um divisor de águas no conflito, dando poder terrestre para a Ucrânia em um momento em que a invasão russa se tornou uma guerra de atrito e artilharia.

Neste caso, os tanques têm potencial de furar bloqueios e ajudar na retomada de territórios ao quebrar linhas defensivas inimigas e abrir as trincheiras russas em territórios ocupados. Os 14 tanques alemães vão se juntar a outros 14 tanques Challenger, do Reino Unido, e um número ainda não confirmado de tanques americanos M1 Abrams - além de veículos blindados de transporte de tropas e operação terrestre.

Ainda é pouco para ter um impacto significativo na guerra, segundo analistas. Um relatório do estudo do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, de Londres, diz que alguma diferença pode ocorrer, dada a superioridade técnica dos modelos ocidentais sobre os russos, a partir de cem blindados. Mas os blindados podem ajudar a Ucrânia em batalhas mais imediatas, principalmente em Zaporizhia e Donetsk.

Leopard 2 tem a reputação de ser um dos melhores tanques de batalha do mundo. Foto: Ralf Hirschberger/dpa via AP

Os tanques de fabricação alemã são apontados por estrategistas militares como a melhor opção para apoiar as ações terrestres de Kiev pelo fato de estarem disponíveis em maior número em solo europeu e por serem movidos a diesel - enquanto os americanos Abrams prometidos pelos Estados Unidos utilizam combustível de aviação, o que exigiria uma linha logística mais complexa para mantê-los em operação.

De acordo com fontes do governo Scholz, o plano é reunir dois batalhões dos tanques Leopard 2 provenientes de estoques mantidos pelo Bundeswehr, o Exército alemão, e enviar uma primeira leva de 14 tanques em conjunto com outros parceiros, o que significa que Berlim autorizou a exportação de tanques que haviam sido vendidos para os Exércitos de Finlândia, Suécia e Polônia. Berlim tem 376 blindados do tipo. Na Europa, são 2.300 unidades operadas por 12 países.

O que é o Leopard 2?

Considerado “o principal tanque de batalha do mundo”, o Leopard 2 pesa 55 toneladas e atinge 70 km/h.

Apesar de moderno, ele precisa de treinamento para ser usado, o que pode prejudicar os ucranianos a curto prazo. Modelos Leopard 2 devem substituir tanques da época soviética na Ucrânia.

O alemão Krauss-Maffei Wegmann, fabricante do Leopard 2, o apresenta como “o principal tanque de batalha do mundo” que, por quase meio século, combinou aspectos de poder de fogo, proteção, velocidade e manobrabilidade, tornando-o adaptável a muitos tipos de combate e situações.

O tanque de 55 toneladas tem uma tripulação de quatro pessoas e um alcance de cerca de 500 quilômetros e velocidades máximas de cerca de 70 km/h. Agora com quatro variantes principais, sua versão mais antiga entrou em serviço pela primeira vez em 1979. Sua arma principal é um canhão de cano liso de 120 mm e possui um sistema de controle de tiro totalmente digital.

O Leopard 2 também possui uma variedade de recursos projetados para proteger a tripulação. O armazenamento de munição compartimentado evita as devastadoras explosões “jack-in-the-box” vistas nos tanques T-72 da Rússia, nos quais a munição é armazenada abaixo da tripulação e facilita a explosão do tanque.

O que é o M-1 Abrams?

O tanque M1 Abrams está entre as armas terrestres mais poderosas do arsenal dos EUA, capaz de se aproximar de tanques inimigos, posições de tropas e outros alvos, explodi-los com seus canhões e metralhadoras.

A blindagem pesada do tanque protege o veículo e sua tripulação de quatro pessoas contra tiros de armas leves, fragmentos de projéteis e até mesmo alguns impactos diretos. Pode passar por águas de até 1,3 metro de profundidade. “A missão fundamental do pelotão de tanques é fechar e destruir o inimigo”, diz a primeira frase de um documento de treinamento de 2019 para comandantes de tanques do Exército e do Corpo de Fuzileiros Navais.

Foto de 2016 mostra um tanque de guerra M1 Abrams em operação no Iraque: o veículo é considerado um dos mais modernos e potentes do mundo Foto: Bulent Kilic/AFP

Nomeado em homenagem ao general Creighton Abrams, um comandante de tanques da 2ª Guerra, o primeiro Abrams entrou em serviço no Exército dos EUA em 1980. Destinado inicialmente a combater os soviéticos na estratégica Fulda Gap da Alemanha, o Abrams foi atualizado várias vezes com um canhão maior e melhorias em sua blindagem e transmissão.

Ao longo dos anos, o Pentágono comprou mais de 7 mil tanques em várias configurações, de acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso, um braço de pesquisa da Biblioteca do Congresso.

O Abrams entrou em ação pela primeira vez na Guerra do Golfo, onde ganhou muitos elogios de comandantes, tripulações e trabalhadores de manutenção por seu poder de fogo e resistência em face dos ataques inimigos, e por sua velocidade.

Os tanques ajudaram os militares dos EUA a dominar as forças iraquianas durante a invasão do Iraque em 2003 e em ataques apoiados e outras operações em Fallujah e em outros lugares. Os tanques também serviram no Afeganistão, onde uma companhia blindada do Corpo de Fuzileiros Navais foi implementada em 2011 e teve apenas um único ferido em ação durante sua viagem, apesar de ter recebido 19 ataques de IED, de acordo com um artigo do jornal do Exército Military Review.

Quais seriam as dificuldades para utilizar esses tanques?

Colocar os Leopard nas mãos dos ucranianos não é tão fácil quanto fazê-los passar pela fronteira de países aliados mais a oeste da Europa. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos estima que seriam necessárias de três a seis semanas de treinamento para que as equipes operacionais e o pessoal de apoio atingissem a proficiência básica.

Ralf Raths, diretor do Panzer Museum em Munster, na Alemanha, disse que tripulações de tanques ucranianos experientes provavelmente aprenderiam a usar o Leopard 2 rapidamente, e o treinamento poderia ser encurtado para se concentrar no conhecimento essencial. “É preciso mesmo explorar 100% do potencial ou basta utilizar 80% na metade do tempo? Os ucranianos certamente votarão na opção B”, disse ele.

Já o M-1 Abrams tem uma operação mais complexa. Mas ao longo de seu serviço, soldados e planejadores de guerra se preocuparam com o enorme consumo de combustível e alcance limitado do tanque, e o longo trem de logística e manutenção que segue o Abrams em combate. Esses, entre outros fatores, fizeram com que o Pentágono relutasse em enviar tanques à Ucrânia.

Leopard 2 do Exército polonês durante exercício militar em 2022; quantidade de tanques em solo europeu é fator positivo para estrategistas militares.

“O verdadeiro desafio de fornecer tanques M1 aos ucranianos não é combustível, mas manutenção”, disse Jeffrey Edmonds, especialista militar russo do grupo de pesquisa de segurança nacional sem fins lucrativos CNA, à CNBC.

“Cada sistema, desde o motor de turbina até as miras complexas usadas pelo artilheiro, é complexo, exigindo inúmeras peças intrincadas para funcionar corretamente”, acrescentou Edmonds, que tem uma carreira militar de mais de duas décadas. Edmonds, que passou sete anos de serviço nos tanques M1A1 Abrams, disse que a plataforma possui peças específicas que “não são intercambiáveis com outros tanques e sua manutenção é uma habilidade por si só”.

Um batalhão de 58 tanques requer dezenas de veículos de apoio e centenas de soldados para mantê-lo funcionando - uma fórmula conhecida nos círculos militares como relação dente-cauda. Isso pode incluir ambulâncias blindadas, veículos de comando, caminhões de manutenção e caminhões para rebocar tanques desativados. Os caminhões transportam combustível, munições, lubrificantes, óleo de motor, fluido hidráulico e peças de reposição extremamente pesadas. “Tudo o que está associado ao tanque é pesado”, disse ao Wall Street Journal Dan Grazier, ex-oficial de tanques do Corpo de Fuzileiros Navais.

Mesmo com tudo isso, um batalhão de tanques só pode operar por dois ou três dias em campo sem reabastecimento de um batalhão de logística, disse Grazier, que agora é pesquisador do Project on Government Oversight, um centro de estudos apartidário.

“Se dermos tanques aos ucranianos e não dermos a eles tudo o que precisam para apoiá-los logisticamente, dificilmente estaríamos fazendo algum favor a eles”, disse ele ao Wall Street Journal “Há muita coisa que precisa ser arrastada atrás de um tanque para mantê-lo em movimento.”

O que isso vai mudar na guerra?

Yohann Michel, analista de pesquisa para assuntos militares e de defesa no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, disse que esses tanques podem permitir que a Ucrânia parta para a ofensiva no conflito que completa um ano em fevereiro e está parado há meses após duas contraofensivas ucranianas importantes que recapturaram áreas ocupadas por forças russas por meses no nordeste e no sul.

“Nesse tipo de conflito, simplesmente não é possível realizar ofensivas em larga escala sem toda a variedade de equipamentos blindados de combate e veículos blindados, e os tanques fazem parte disso”, disse ele. Além dos tanques principais de batalha, ou MBTs, como o Leopard 2, outros incluem veículos de combate de infantaria e veículos blindados.

Soldado americano passa por fileiras de tanques M1 Abrams no Colorado. Foto: Christian Murdock/The Gazette via AP - 29/11/2016

As entregas ocidentais de Leopard 2 podem ajudar a equipar a Ucrânia com munições de alto calibre necessárias para substituir seus próprios estoques da era soviética, abrindo um novo caminho para o fornecimento de poder de fogo ocidental para chegar à Ucrânia, disse ele.

Raths observou que o Leopard 2 e tanques ocidentais semelhantes são mais ágeis do que os “modelos T” usados pela Rússia, que não podem reverter em velocidade, por exemplo. “Imagine um boxeador que não pode se mover livremente no ringue, mas apenas em uma direção”, disse ele. “O outro boxeador, que pode se mover em todas as direções, tem uma grande vantagem e é o caso dos Leopard.”

Niklas Masuhr, pesquisador do Centro de Estudos de Segurança da universidade politécnica federal da Suíça ETHZ, com sede em Zurique, alertou que a adição de Leopards ao campo de batalha por si só não seria “uma virada de jogo ou uma tecnologia vencedora de guerra, nada disso”.

“Você não pode simplesmente implantar um monte de tanques de batalha principais e presumir que eles vencerão”, disse ele. “Eles são muito valiosos, mas você ainda precisa usá-los da maneira correta e integrá-los a todas as outras ferramentas militares que se tem à disposição”, como infantaria, artilharia, defesa aérea, engenheiros de combate e helicópteros.

Quantos deles podem ser enviados para a Ucrânia?

Modernos e mais efetivos que os tanques russos, os tanques Leopard 2 e M1-Abrams podem ser considerados diferenciais para Kiev reconquistar territórios hoje dominados pela Rússia.

Um grande apelo dos tanques de fabricação alemã é seu grande número: mais de 2 mil foram implantados em mais de uma dúzia de países europeus e no Canadá. No geral, Krauss-Maffei Wegmann diz que mais de 3,5 mil unidades foram fornecidas para 19 países.

Líderes dos setores de defesa de 50 países se reuniram na base aérea de Ramstein, na Alemanha, para discutir principalmente o envio de tanques para a Ucrânia. Foto: Michael Probst/ AP

Para a guerra da Ucrânia contra a Rússia, “acredita-se que, para os tanques Leopard 2 terem algum efeito significativo nos combates, seriam necessários cerca de 100 tanques”, escreveram os analistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos.

Já os M-1 Abrams tem alguns desafios logísticos. A maioria desses tanques é operada pelo Exército dos EUA, que tem cerca de 4,4 mil, enquanto os fuzileiros navais operam cerca de 400 tanques. Em todo o mundo, existem pouco mais de 10 mil M1 Abrams nas mãos dos EUA e países aliados, mas levá-los para a Ucrânia demandaria tempo e treinamento.

Os EUA não detalharam de onde os tanques seriam enviados. /AP, NYT, W.POST e AFP