Terra estaria preparada para receber mensagem alienígena? Projeto testa contato com conteúdo secreto

O contato com extraterrestres, por enquanto, ainda é apenas um anseio científico, e não uma realidade. Mas o que aconteceria se recebêssemos uma mensagem de uma civilização de fora da Terra? Essa é uma pergunta ainda sem resposta, mas que cientistas da Agência Espacial Europeia (ESA) tentaram buscar uma explicação, ainda que parcial, com uma transmissão projetada para imitar o contato de uma civilização extraterrestre entre Marte e a Terra.

Em 24 de maio de 2023, o ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), espaçonave da ESA que orbita Marte em busca de evidências de possível atividade biológica ou geológica, transmitiu uma mensagem codificada para a Terra para simular o recebimento de um sinal de uma inteligência extraterrestre. A ação faz parte do projeto A Sign In Space (“Um sinal no espaço”, em tradução livre), que mescla um ensaio científico com uma peça de arte, e é feita em parceria com o Instituto SETI.

“Receber uma mensagem de uma civilização extraterrestre seria uma experiência profundamente transformadora para toda a humanidade. A Sign in Space oferece a oportunidade sem precedentes de ensaiar e se preparar de forma tangível para esse cenário por meio da colaboração global”, disse Daniela de Paulis, a artista por trás do projeto.

Esse sinal misterioso levou 16 minutos para chegar de Marte até a Terra, atingindo as enormes antenas Green Bank Telescope, em West Virginia, Medicina Radio Astronomical Station, na Itália, e o Allen Telescope Array, na Califórnia. Após a transmissão, as equipes da ATA, GBT e Medicina fizeram o processamento do sinal e o disponibilizaram ao público para decodificação.

Agora, milhares de pessoas trabalham para decodificar e interpretar a mensagem. Para ampliar a discussão, foi criado, inclusive, um canal na plataforma Discord. As descobertas, pensamentos e contribuições podem ser enviadas por meio de formulário no site do projeto.

O conteúdo específico da mensagem codificada, desenvolvido pela artista e colegas, não foi divulgado. “Não posso dizer nada sobre o conteúdo da mensagem, e só começaremos a dar algumas dicas se percebermos que as pessoas realmente lutam”, disse Daniela de Paulis em entrevista à CNN. Segundo ela, “vai levar algum tempo”, para que a mensagem seja completamente decodificada.

A ESA disse em seu site que a mensagem foi enviada pela primeira vez para a espaçonave do centro de controle da missão da agência em Darmstadt, Alemanha, em 10 de maio. Ela foi armazenada em sua memória, convertida em ‘telemetria’ (dados) e transmitida de volta à Terra.