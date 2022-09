Texas envia mais dois ônibus com imigrantes para perto da casa de Kamala Harris

WASHINGTON - Em mais um gesto de governadores republicanos enviarem imigrantes para redutos democratas, o governador do Texas, Greg Abbott, enviou neste sábado, 17, um novo ônibus com cerca de 50 imigrantes indocumentados para os portões da residência da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, em Washington. A maioria dos migrantes é da Venezuela, incluindo um bebê de um mês, que desembarcou perto do Observatório Naval, a noroeste da capital dos EUA, onde Harris reside, informou a rede Fox News.

Organizações humanitárias estão ajudando as pessoas com comida e roupas e rapidamente as transferiram para abrigos em Washington. Três outros ônibus com migrantes enviados pelo Texas chegou a Nova York neste sábado, como parte da estratégia eleitoral do governador texano de criticar a política de imigração do presidente Joe Biden.

Em abril passado, Abbott anunciou sua intenção de enviar imigrantes indocumentados para Washington, em resposta à decisão do governo Biden de rescindir um regulamento sanitário que permitia sua expulsão devido à pandemia de covid-19, que não foi colocado em operação devido ao bloqueio dos tribunais. No início de agosto, ônibus de migrantes começaram a chegar em Nova York e este mês em Chicago.

Um grupo de migrantes principalmente venezuelanos, que foram enviados de ônibus do Texas, são deixados do lado de fora do Observatório Naval, residência oficial da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, em Washington Foto: Marat Sadana/Reuters

Os imigrantes deste sábado se somam aos cerca de 8.000 imigrantes enviados pelo Texas para Washington desde abril. O Estado também transportou cerca de 2.200 ônibus para Nova York e 300 para Chicago. O Arizona transportou mais de 1.800 imigrantes para Washington desde maio, mas disse manter as autoridades locais informadas dos envios.

Na última quinta-feira, dois ônibus fretados pelo Texas chegou sem avisar aos portões da residência de Kamala Harris, em vez da estação de trem de Washington, Union Station, onde as ONGs esperavam os migrantes. Abbott disse que continuará enviando migrantes para “cidades-santuário” até que Biden e Harris “acelerem e façam seu trabalho para proteger a fronteira”.

Na quarta-feira, 15, o governador da Flórida, também republicano Ron DeSantis, aderiu à estratégia de Abbott e fretou dois aviões para enviar imigrantes indocumentados para Martha’s Vineyard, uma rica ilha de veraneio no estado de Massachusetts, onde o ex-presidente Barack Obama tem residência.

DeSantis justificou o envio dos imigrantes dizendo que a gestão Biden “não move um dedo” para manter a segurança da fronteira dos Estados Unidos com o México. “A Flórida não é um estado santuário”, ressaltou DeSantis em entrevista coletiva em Niceville (noroeste da Flórida), um dia depois de dois aviões deixarem em Martha’s Vineyard 50 imigrantes indocumentados, a maioria venezuelanos.

Um bebê de um mês de idade é colocado em um veículo para ser transportado para um local seguro depois que um grupo de imigrantes foram deixados do lado de fora da residência oficial da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris Foto: Marat Sadana/Reuters

Ao defender a decisão tomada, que gerou uma chuva de críticas, o governador republicano disse que alguns políticos decidiram implementar medidas “inovadoras” para proteger os EUA das políticas de “abertura de fronteiras” de Biden.

O governador, que concorre à reeleição em novembro e é um possível presidenciável, se mostrou irônico ao responder os repórteres, como quando disse que é melhor para os imigrantes indocumentados “poder ir para uma jurisdição de santuário”, motivo pelo qual “são ajudados a ter transporte para que se desloquem para pastos mais verdes”.

DeSantis acrescentou, no mesmo tom, que há estados como Massachusetts, Nova York e Califórnia que vão proporcionar “melhores cuidados para estas pessoas”. O político também criticou que a chegada de imigrantes indocumentados à Florida, onde os impostos são mais baixos, custa dinheiro e “sobrecarrega os serviços sociais e todas estas outras coisas”.

Os imigrantes enviados do Texas por ordem de DeSantis chegaram de surpresa na quarta-feira ao aeroporto de Martha’s Vineyard, uma ilha que só pode ser alcançada por mar ou ar, a bordo de dois aviões fretados, e foram inicialmente alojados em uma igreja protestante.

Um grupo de migrantes esperam transporte do lado de fora do Observatório Naval, residência oficial da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris Foto: Marat Sadana/Reuters

Em declaração feita na quarta-feira por sua diretora de comunicação, DeSantis confirmou que a decisão de enviar os aviões era sua e fazia parte de um já anunciado plano de “realocação” de imigrantes indocumentados pelo Departamento de Transportes da Flórida.

Conversando com jornalistas em Washington e Massachusetts, muitos imigrantes disseram que se sentiam enganados ao chegarem nesses locais. Muitos contavam uma história semelhante: de que uma mulher supostamente latina que se apresentava como Perla e oferecia uma passagem gratuita para os Estados. Por pensarem ser um local próximo de Nova York e com a promessa de abrigo e comida, os imigrantes aceitavam, mas suas chegadas foram majoritariamente uma surpresa.

Em entrevista à Vice News, Kamala Harris criticou DeSantis e Abbott pelo que chamou de “descumprimento de dever” e “jogo político”. “São manobras políticas com seres humanos reais que estão fugindo do mal”, disse na sexta-feira, 16.

Biden também condenou os envios. “O que eles estão fazendo é simplesmente errado”, disse o presidente na sexta-feira. “É antiamericano, é imprudente e temos um processo para gerenciar os migrantes na fronteira. Estamos trabalhando para garantir que seja seguro, ordenado e humano”./EFE