‘Tire foto da minha filha’, disse pai fotografado segurando a mão de vítima do terremoto na Turquia

Adem Altan, fotógrafo há 40 anos, 15 deles trabalhando para a agência de notícias France Presse (AFP), tirava fotos em frente a um prédio em ruínas na cidade turca de Kahramanmaras, epicentro do devastador terremoto que arrasou Turquia e Síria, quando viu, de repente, um homem sentado em meio aos escombros.

Como nenhuma equipe de resgate havia chegado ainda à cidade na terça-feira, no dia seguinte ao terremoto que deixou cerca de 21 mil mortos nos dois países, os próprios moradores tentavam retirar os escombros para salvar seus entes queridos.

Um homem de jaqueta laranja permanecia imóvel em meio ao tumulto, indiferente à chuva e ao frio.

Mesut Hancer segura a mão de sua filha, Irmak, de 15 anos, soterrada pelos escombros deixados pelo terremoto na Turquia Foto: Adem Altan/AFP - 7/02/2023

Adem Altan, então, percebeu que o homem a 60 metros dele segurava uma mão. Ele sacou sua câmera para registrar a cena. Com o braço estendido, o pai se recusava a soltar a mão de sua filha, morta entre os escombros e a devastação.

Enquanto Adem tirava as fotos, o homem o acompanhava com o olhar. “Tire fotos da minha filha”, murmurou na direção do fotógrafo, com a voz embargada e trêmula.

Por um momento, ele soltou a mão da menina para mostrar o lugar onde sua filha de 15 anos estava. Rapidamente, voltou a segurá-la.

“Fiquei tão emocionado naquele momento. Eu tinha lágrimas nos olhos. Eu dizia para mim mesmo: ‘Meu Deus, essa é uma dor insuportável’”, relatou Adem.

Adem Altan conta ter se emocionado ao fazer o registro que se tornou um dos símbolos da tragédia na Turquia Foto: Volkan Nakiboglu/AFP - 9/02/2023

Logo após, ele perguntou o nome do homem e de sua filha. “Minha filha, Irmak”, respondeu o pai, Mesut Hancer.

O fotógrafo contou que ele falava com dificuldade, com a voz muito baixa. “Foi difícil fazer mais perguntas a ele, enquanto os moradores ao redor pediam silêncio para ouvir as vozes dos possíveis sobreviventes presos sob os escombros”, conta.

Naquele momento, Adem pensou que a imagem resumia a dor das vítimas do terremoto. Não poderia imaginar o impacto que a fotografia teria.

Publicada nas primeiras páginas da imprensa mundial, a imagem viralizou nas redes sociais e foi compartilhada milhares de vezes por internautas consternados.

Adem Altan tem recebido milhares de mensagens de todo o mundo com declarações de solidariedade e emoção diante da dor deste pai enlutado.

“Acredito que é uma foto que ficará na memória. Muitas pessoas já me disseram que nunca esquecerão dessa imagem”, disse. Muito menos ele./AFP