Trabalhista ou conservador, próximo governo do Reino Unido terá série de desafios

O caso de Frank é um entre os 7,6 milhões em fila de espera no país, um número quase três vezes maior do que em 2010. De acordo com dados oficiais, o NHS, sistema de saúde do Reino Unido, não atinge metas de tratamento desde 2016. Além de um desafio para pacientes, o NHS é um desafio de investimento. Em termos de infraestrutura, estima-se que as pendências de manutenção atingiram 12 bilhões de libras esterlinas (R$ 85,5 bilhões) no último ano — um valor considerado 185,7% acima da taxa de alto risco (4,2 bilhões de libras esterlinas ou R$ 30 bilhões).

De acordo com a The Health Foundation, organização de consultoria de saúde, a situação que o sistema de saúde britânico enfrenta no momento é a pior da história. “Não existem soluções rápidas, mas o serviço de saúde pode recuperar com um plano de longo prazo que combine a combinação certa de mudança política, inovação e melhoria radicais e investimento a longo prazo,” afirmam em um relatório recente.