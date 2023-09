Tragédia na Líbia: como o contexto de caos no país deixou a população vulnerável a inundações fatais

Uma tempestade que matou milhares de pessoas e deixou milhares de desaparecidos na Líbia é o mais recente golpe em um país que já foi devastado por anos de caos e divisão. As inundações são o desastre ambiental mais fatal da história moderna do território.

Anos de guerra e a falta de um governo central deixaram o país com infraestruturas em ruínas e vulneráveis às chuvas intensas. A Líbia é atualmente o único país que ainda não desenvolveu uma estratégia climática, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU).

O país do norte de África está dividido entre administrações rivais e é assolado por conflitos entre milícias desde que a revolta da Primavera Árabe apoiada pela Otan derrubou o governante autocrático Muammar Kadhafi em 2011.

A cidade de Derna, no leste do país, foi a que sofreu maior destruição, à medida que grandes extensões de edifícios ribeirinhos desapareceram, arrastados pela água após o rompimento de duas barragens. Vídeos mostram água jorrando pelos blocos de torres restantes da cidade portuária e carros capotados e, mais tarde, corpos alinhados nas calçadas cobertos com cobertores, recolhidos para serem sepultados. Os moradores dizem que a única indicação de perigo foi o som alto das barragens rompendo, sem sistema de alerta ou plano de evacuação.

Fotos de satélite comparam o cenário em Derna antes da enchente, na parte superior, e depois na terça-feira, 12, na parte inferior. Foto: Planet Labs PBC via AP

Veja por que a tempestade foi tão destrutiva e quais obstáculos impedem o fornecimento de ajuda aos que mais precisam:

Continua após a publicidade

Dois governos, dois primeiros-ministros

Desde 2014, a Líbia está dividida entre dois governos rivais, cada um apoiado por patrocinadores internacionais e numerosas milícias armadas no terreno. Em Trípoli, a capital, o primeiro-ministro Abdul Hamid Dbeibah chefia o governo internacionalmente reconhecido da Líbia. Em Benghazi, o primeiro-ministro rival, Ossama Hamad, chefia a administração do leste, que é apoiada pelo poderoso comandante militar Khalifa Haftar.

Os governos comprometeram-se separadamente a ajudar nos esforços de resgate nas zonas afetadas pelas cheias, mas eles não têm registros de qualquer cooperação bem-sucedida. Durante anos, os parlamentos rivais não conseguiram unificar-se, apesar da pressão internacional, incluindo eleições planejadas para 2021 que nunca aconteceram.

Ainda em 2020, os dois lados estavam em guerra total. As forças de Hifter sitiaram Trípoli numa campanha militar fracassada que durou um ano para tentar capturar a capital, matando milhares de pessoas. Depois, em 2022, o antigo líder oriental Fathi Basagah tentou instalar o seu governo em Trípoli antes de confrontos entre milícias rivais o forçarem a se retirar.

O apoio das potências regionais e mundiais consolidou ainda mais as divisões. As forças de Haftar são apoiadas por Egito, Rússia, Jordânia e Emirados Árabes Unidos, enquanto a administração da Líbia Ocidental é apoiada pela Turquia, Qatar e Itália.

Os Emirados Árabes Unidos, o Egito e a Turquia estão todos ajudando nos esforços de resgate no terreno. Mas na terça-feira, as operações de resgate lutavam para chegar a Derna. Claudia Gazzini, analista sênior da Líbia no International Crisis Group, diz que o problema é parcialmente logístico, já que muitas das estradas que entram na cidade portuária foram cortadas pela tempestade. Mas os conflitos políticos também desempenham um papel.

Avião de carga carregado com ajuda humanitária para a Líbia estava sendo abastecido na base militar de Istres, no sul da França. Foto: AP Photo/Daniel Cole

Continua após a publicidade

“Os esforços internacionais para enviar equipas de resgate têm de passar pelo governo baseado em Trípoli”, disse Gazzini. Isso significa que as autorizações para permitir a ajuda nas zonas mais afetadas têm de ser aprovadas pelas autoridades rivais.

Crescente inquietação

As inundações seguem uma longa série de problemas nascidos da ilegalidade do país. No mês passado, eclodiram protestos em toda a Líbia após a notícia de uma reunião secreta entre os ministros dos Negócios Estrangeiros da Líbia e de Israel. As manifestações se transformaram em um movimento pedindo a renúncia de Debibah.

No início de agosto, eclodiram combates esporádicos entre duas milícias rivais na capital, matando pelo menos 45 pessoas, um lembrete da influência que grupos armados rebeldes exercem em toda a Líbia.

A Líbia tornou-se um importante ponto de trânsito para os migrantes do Oriente Médio e da África que fogem dos conflitos e da pobreza em busca de uma vida melhor na Europa. As milícias e os traficantes de seres humanos beneficiaram da instabilidade na Líbia, contrabandeando migrantes através das fronteiras de seis países, incluindo o Egito, a Argélia e o Sudão.

Entretanto, as ricas reservas de petróleo da Líbia pouco fizeram para ajudar a sua população. A produção de petróleo bruto, o produto de exportação mais valioso da Líbia, por vezes abrandou devido a bloqueios e ameaças à segurança das empresas. A alocação das receitas petrolíferas tornou-se um ponto-chave de desacordo.

Cidade negligenciada

Continua após a publicidade

Grande parte de Derna foi construída quando a Líbia estava sob ocupação italiana na primeira metade do século 20. A cidade se tornou famosa por suas pitorescas casas brancas à beira-mar e jardins de palmeiras. Mas como resultado da deposição de Gaddafi em 2011, o local se desintegrou em um centro para grupos extremistas islâmicos, foi bombardeado por ataques aéreos egípcios e mais tarde sitiado por forças leais a Haftar. A cidade foi tomada pelas forças de Hiftar em 2019.

Tal como outras cidades do leste do país, não houve muita reconstrução ou investimento desde a revolução. A maior parte da sua infraestrutura moderna foi construída durante a era Gaddafi, incluindo a barragem de Wadi Derna, que rompeu, construída por uma empresa da Iugoslávia em meados da década de 1970.

De acordo com Jalel Harchaoui, membro associado especializado na Líbia no Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, com sede em Londres, Haftar vê a cidade e a sua população com suspeita e tem sido relutante em permitir ao povo demasiada independência. No ano passado, por exemplo, um enorme plano de reconstrução da cidade foi liderado por estrangeiros de Benghazi e de outros lugares, e não por nativos de Derna.

“Tragicamente, esta desconfiança pode revelar-se calamitosa durante o próximo período pós-desastre”, disse Harchaoui./Associated Press.