Tratado de defesa que prevê ‘assistência mútua’ entre Rússia e Coreia do Norte entra em vigor

O ditador norte-coreano Kim Jong-un e o seu homólogo russo Vladimir Putin assinaram o tratado estratégico durante uma visita do chefe do Kremlin a Pyongyang em junho. O acordo entrou em vigor com a troca de documentos ratificados em Moscou entre os dois países, acrescentou a agência.

A oficialização do pacto ocorre em um momento em que os Estados Unidos e a Coreia do Sul acusaram a Coreia do Norte, que possui armas nucleares, de enviar mais de 10 mil soldados para ajudar a Rússia a combater a Ucrânia. Segundo especialistas, Kim quer adquirir em troca tecnologia de ponta de Moscou e experiência de combate para suas tropas.