Biden afirma que comentários de Trump sobre a Otan são ‘perigosos’ e ‘antiamericanos’

O republicano é o favorito para garantir a nomeação de seu partido para concorrer a Casa Branca. Em um comício de campanha no sábado, 10, Trump afirmou que permitiria que a Rússia atacasse aliados da Otan que não se comprometessem a pagar 2% do PIB com o setor de defesa, como manda o estatuto da aliança militar.

“O mundo inteiro ouviu isso, e o pior é que ele está falando sério”, acrescentou Biden. O presidente americano afirmou que “quando os EUA dão a sua palavra, isso significa alguma coisa”