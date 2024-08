Trump discursa protegido por vidro blindado em primeiro comício ao ar livre após atentado

Por trás de uma estrutura de vidro blindado, Donald Trump afirmou nesta quarta-feira, 21, que milhões de empregos “vão desaparecer da noite para o dia” se Kamala Harris vencer as eleições presidenciais de novembro. Realizado na Carolina do Norte, este foi seu primeiro comício ao ar livre desde que sofreu uma tentativa de assassinato, no mês passado.

“As economias de toda a sua vida vão desaparecer por completo”, disse o candidato republicano no museu da aviação de Asheboro. “Se a camarada Kamala vencer em novembro, a terceira guerra mundial está praticamente garantida”, disse, acrescentando que Kamala é a pessoa de “esquerda mais radical” que já disputou a Casa Branca.

PUBLICIDADE O republicano, de 78 anos, prometeu que fará com que o país “volte a ser forte e grande”, e ressaltou que é capaz de evitar uma guerra com um telefonema. Uma tela de vidro blindado cercou o púlpito onde o ex-presidente republicano discursou. O Serviço Secreto recomendou que Trump deixasse de participar de atos públicos ao ar livre. Acostumado a multidões, ele vinha fazendo comícios em locais fechados. Desta vez, o evento foi realizado no Museu de Aviação de Asheboro.

Uma tela de vidro blindado cercou o púlpito onde o ex-presidente republicano discursou na Carolina do Norte na tarde desta quarta-feira, 21. Foto: Julia Nikhinson/AP

Em julho, Trump sofreu um atentado a tiros durante um comício em Butler, na Pensilvânia. Ele foi atingido de raspão na orelha e retirado do palco sangrando. O atirador, identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi morto pelo Serviço Secreto. A tentativa de assassinato provocou a renúncia da então diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle.

O republicano faz campanha nesta semana em Estados-chave, com o objetivo de frear a projeção de Kamala Harris, que por sua vez participa da Convenção Nacional Democrata, em Chicago, onde grandes nomes como Barack Obama e Hillary Clinton, além de Joe Biden, discursaram./AFP