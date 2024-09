Trump e Kamala se reúnem em Nova York após debate para cerimônia em memória ao 11 de setembro

Horas depois de se enfrentarem no seu primeiro debate presidencial, Kamala Harris e Donald Trump se esforçaram para transmitir unidade durante uma cerimônia em memória ao 11 de setembro em Nova York. Na cerimônia, os candidatos se cumprimentaram com um aperto de mãos diante do presidente Joe Biden em Manhattan, no local onde ficava o World Trade Center.

Os políticos participaram da cerimônia solene na data que marca 13 anos do atentado com aviões sequestrados que mataram quase 3 mil pessoas. Com poucos metros separando a vice-presidente dos EUA e o ex-presidente, outras figuras como o parceiro de chapa de Trump, J.D. Vance e o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, estavam no evento.

PUBLICIDADE Embora os candidatos tenham tentado passar uma imagem de deixar a política de lado, alguns parentes das vítimas, em discursos, trouxeram à tona questões que pressionam Kamala e Trump na política externa. “Estamos implorando por sua ajuda, mas vocês nos ignoram”, disse Allison Walsh-DiMarzio, desafiando diretamente Trump e Kamala a pressionar a Arábia Saudita sobre qualquer envolvimento oficial saudita nos ataques. A maioria dos 19 sequestradores era saudita, mas o reino nega que esteja por trás do plano deles.

“Qual de vocês terá coragem de ser nosso herói? Nós merecemos algo melhor”, disse Walsh-DiMarzio. Ela é filha da vítima do 11 de setembro Barbara P. Walsh, uma assistente administrativa.

A partir da esquerda, Kamala Harris, Joe Biden, Michael Bloomberg, Donald Trump e J.D. Vance. Foto: AP/Yuki Iwamura

“Há 23 anos, os terroristas pensaram que poderiam dobrar nossa vontade e nos colocar de joelhos. Eles estavam errados. Sempre estarão errados”, afirmou Biden em um comunicado.

Biden foi visto conversando com Trump pela primeira vez desde o debate de 27 de junho entre ambos, que fez com que o presidente perdesse o apoio dos democratas, alarmados com seu desempenho desastroso. Em julho, Biden passou o bastão para sua vice-presidente, Kamala Harris.

Publicidade

Em um comunicado divulgado mais cedo, Kamala considerou que “a unidade é possível nos Estados Unidos (...) frente ao terrorismo”.

A vice-presidente democrata, Kamala Harris cumprimenta o ex-presidente republicano, Donald Trump, horas depois do primeiro debate entre candidatos. Foto: AP/Yuki Iwamura

O primeiro aperto de mãos entre ela e Trump ocorreu na noite de terça-feira durante um debate na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia, um dos seis ou sete estados que decidirão o resultado das eleições de 5 de novembro. A vice-presidente retorna à Pensilvânia nesta quarta-feira, 11, antes de ir para a Carolina do Norte, enquanto seu adversário visita Arizona e Nevada./AFP e AP.