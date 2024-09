Quem ganhou o debate entre Trump e Kamala? Eleitores de Estados-pêndulo dos EUA respondem

Durante o primeiro debate presidencial entre o ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano, Donald Trump, e a vice-presidente americana e candidata democrata, Kamala Harris, na terça-feira, 10, 25 eleitores americanos indecisos dos chamados Estados-pêndulo, definição dada aos Estados que não têm um comportamento eleitoral definido, participaram de um levantamento do jornal The Washington Post para avaliar a performance dos candidatos e as declarações de Kamala e Trump ao longo do debate.

Segundo o levantamento, que teve caráter qualitativo e não quantitativo por causa do baixo número de pessoas que participaram, 23 eleitores opinaram que Kamala se saiu melhor no debate e dois favoreceram o republicano. "Trump teria se saído melhor se tivesse permanecido calmo e feito um esforço mais intencional para responder às perguntas. Harris fez um forte debate, parecia contundente e fez ataques eficazes contra Trump", avalia Aron, um pesquisador que está na faixa dos 30 anos e é da Pensilvânia. Apesar de criticar a performance do ex-presidente no debate, Aron tende a votar no republicano.

Já Konnie, uma eleitora na faixa dos 50 anos que também reside na Pensilvânia, o republicano foi melhor no debate porque Kamala se esquivou de responder às perguntas. Ela pretende votar em Trump em novembro.

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato presidencial republicano, Donald Trump, participa do debate contra a vice-presidente dos Estados Unidos e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, na Filadélfia Foto: Alex Brandon/AP

“Eu estava inclinado a votar em Kamala antes do debate e ela se saiu bem em seu primeiro debate ao vivo. Trump parece apenas confiar no fomento do medo, mas isso não muda a vida das pessoas”, destaca Toby, um eleitor na faixa dos 40 anos de Wisconsin.

Antes do debate, 12 eleitores apontaram que “provavelmente” votariam em Kamala. Dez disseram que optariam por Trump e três pessoas não escolheram entre os dois. Após o debate, cinco eleitores se convenceram de que “definitivamente” vão votar em Kamala. Dez americanos seguiram apontando que “provavelmente” vão optar pela democrata. O apoio entre os que disseram que “provavelmente” votariam em Trump diminuiu de dez para seis após o debate.

Confira as opiniões dos eleitores em relação as declarações de Kamala Harris e Donald Trump ao longo do debate:

Você concorda com a declaração de Kamala sobre que tipo de presidente que os EUA desejam?

Durante o debate, a vice-presidente americana apontou que “independente da raça das pessoas ou do idioma que a avó fala, todos temos os mesmos sonhos e aspirações e queremos um presidente que invista nisso e não em ódio e divisão”.

17 eleitores americanos concordam fortemente com a declaração. Quatro concordam parcialmente e uma pessoa discorda parcialmente.

Banner de Kamala Harris é colocado em Las Vegas, Nevada, um Estado essencial para uma possível vitória de Kamala Foto: Julia Nikhinson/AP

“Concordo que a maioria dos americanos está cansada do ódio e da divisão na política. Queremos avançar como uma unidade.”, avalia Danika, uma estudante abaixo dos 30 anos de Wisconsin que está tendendo a votar em Kamala.

Benjamin, um estudante da Pensilvânia que tem menos de 30 anos, também concorda fortemente com a declaração de Kamala. “Eu lembro de um tempo onde eleições eram sobre duas ideias diferentes sobre os Estados Unidos e não ideias completamente diferentes em relação a democracia”. Benjamin vai votar na candidata democrata.

Você concorda com as declarações de Kamala sobre Putin e a Ucrânia?

Kamala Harris mencionou a guerra na Ucrânia para atacar o republicano. “Se Donald Trump fosse presidente, Vladimir Putin estaria sentado em Kiev neste momento e compreenderia o que isso significaria, porque a agenda de Putin não é apenas sobre a Ucrânia”, disse Kamala.

Os 25 eleitores entrevistados pelo The Washington Post ficaram divididos em relação à pergunta. Quatro pessoas concordam fortemente, 11 concordam parcialmente, quatro eleitores discordam fortemente e três discordam parcialmente. Duas pessoas não concordam e nem discordam com a declaração.

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, participa do debate presidencial na Filadélfia Foto: Alex Brandon/AP

Konnie, uma eleitora que está na faixa de 50 anos e reside na Pensilvânia, está entre os que não concordam e nem discordam com a declaração. “Eu concordo com a independência da Ucrânia, mas eu também não acredito que deveríamos estar tão envolvidos com a situação como de fato estamos”.

Tamara, eleitora de Michigan que tem mais de 30 anos, discorda da declaração. “Os democratas disseram que teríamos uma 3ª Guerra Mundial sob Trump e isso não aconteceu”. Ela ainda não se decidiu sobre o voto em novembro.

Trump disse que os EUA são uma nação que está morrendo. Você concorda?

Durante o debate, o ex-presidente fez fortes declarações sobre os Estados Unidos. “O problema que temos agora é que temos uma nação em declínio, e eles a colocaram em declínio. Temos uma nação que está morrendo”.

Durante o debate, o ex-presidente fez fortes declarações sobre os Estados Unidos. "O problema que temos agora é que temos uma nação em declínio, e eles a colocaram em declínio. Temos uma nação que está morrendo".

Seis eleitores concordam fortemente com a declaração, cinco concordam parcialmente, seis discordam parcialmente e quatro discordam fortemente. Linda, uma estudante de 21 anos da Pensilvânia, concorda fortemente com a declaração de Trump. "Tenho apenas 21 anos e muita coisa mudou. Por exemplo, a situação financeira da minha família melhorou. No entanto, foi mais fácil para os meus pais comprar uma casa quando ganhavam apenas 20% do seu salário atual. Acho que estamos indo para onde é difícil viver o suposto 'sonho americano', então concordo com essa afirmação." Após o debate, Linda disse que provavelmente vai votar em Kamala.

Pessoas assistem ao debate entre Donald Trump e Kamala Harris em um bar em Las Vegas, Nevada Foto: John Locher/AP

Benjamin, um eleitor de menos de 30 anos da Pensilvânia, discorda parcialmente do republicano. “Mesmo que a economia esteja em baixa, os EUA ainda estão bem e os negócios estão crescendo. Não vejo nenhum declínio aqui.”

As declarações de Trump sobre a imigração fizeram sentido para você?

Donald Trump mencionou o fluxo de imigrantes ilegais nos Estados Unidos em diversos momentos durante o debate, vinculado o tema a um suposto aumento da criminalidade nos EUA. Ele também declarou falsamente que imigrantes haitianos estão comendo gatos e cachorros em Springfield, no Estado de Ohio.

19 eleitores apontaram que não concordavam com as declarações de Trump, enquanto seis afirmaram que concordavam.

Alan, um balconista de mercearia que tem menos de 30 anos e reside no Arizona, concorda com o republicano. “Sinto que muitas pesquisas dizem que a criminalidade está em queda, mas sinto que todos, inclusive eu, vemos a criminalidade aumentando.” Ele ainda não sabe em quem vai votar.

Edwin, um engenheiro de software de menos de 30 anos da Geórgia, discorda do ex-presidente. “A afirmação de Trump é infundada e extrema, tanto que o moderador o desmentiu.” Após o debate ele apontou que deve votar em Kamala.

Quem teve argumentos melhores sobre o acesso ao aborto?

Quando os moderadores perguntaram aos dois candidatos sobre aborto, o republicano defendeu a revogação do entendimento jurídico Roe vs Wade, que só foi possível por conta dos votos de ministros conservadores que ele apontou para a Suprema Corte. Trump diz que a decisão sobre o aborto deve ser feita pelos Estados americanos.

Já Kamala defende que o governo não deve dizer às mulheres o que elas devem fazer com seus próprios corpos.

16 eleitores apontaram que Kamala se saiu melhor e 9 disseram que Trump teve melhores argumentos.

“Embora eu aprecie que Trump diga que não apoia a proibição do aborto em todo o país e acredite que não cabe a ele, acredito que Kamala é mais forte no geral”, avalia Melissa, uma executiva na faixa dos 40 anos de Nevada que tende a votar em Kamala.

Jaryd, um publicitário na faixa dos 30 anos da Geórgia, também prefere Kamala em relação ao tema. “Trump contou várias mentiras sobre as leis do aborto em sua resposta. Harris apelou para o que a maioria dos americanos deseja, que é o direito das mulheres de fazerem um aborto”. Ele provavelmente vai votar em Kamala.

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato presidencial republicano, Donald Trump, participa do debate contra a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, na Filadélfia Foto: Alex Brandon/AP

Quem apresentou melhores argumentos sobre como lidar com a economia?

Kamala forneceu poucos detalhes de seu plano econômico, mas disse que iria cortar impostos para a classe média e fornecer financiamento na área de habitação. Trump disse que iria impor novas tarifas sobre as importações dos EUA.

12 eleitores apontam que Trump se saiu melhor e 11 preferiram Kamala. Aaron, eleito na faixa dos 30 anos da Pensilvânia, apontou que Trump respondeu às perguntas de forma mais eficaz. “Harris se esquivou completamente ao ser perguntada se os americanos estão em melhor situação agora do que há quatro anos e não abordou a questão da inflação nos últimos anos”.

Melissa, eleitora na faixa de 40 anos de Nevada, disse que o republicano foi mais claro na explicação de seu plano econômico. “Não ouvi apoio específico à classe média, seu plano parecia focado em beneficiar aqueles com renda muito baixa.”

Já Crystal, uma vendedora de menos de 30 anos de Wisconsin, apontou que Kamala se saiu melhor. “Ela está planejando ajudar famílias de classe média, ao contrário de Trump, que está tentando ajudar bilionários.”Mesmo assim, ela está tendendo a votar em Trump./com WP