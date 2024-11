Trump escolhe governadora da Dakota do Sul para o cargo de secretária de Segurança Interna

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu a governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem, para servir como secretária de Segurança Interna, um cargo crucial que deve supervisionar a segurança nas fronteiras americanas.

A escolha ainda não foi anunciada oficialmente pela equipe de transição de Trump, mas foi confirmada pelo jornal americano The Washington Post, citando fontes familiarizadas com a escolha.

Como secretária de segurança interna, a governadora deve liderar uma equipe de 230 mil funcionários com um orçamento de 60 bilhões de dólares.

A governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem, deve ser a próxima secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos Foto: Mandel Ngan/AFP

PUBLICIDADE O papel é fundamental para a agenda política interna de Trump, especialmente por causa de sua promessa de deportar milhões de imigrantes sem documentos e fechar a fronteira entre os EUA e o México. Kristi atua como governadora da Dakota do Sul desde 2019. Ela se destacou desde o início por sua recusa em implementar restrições relacionadas à pandemia da covid-19 em seu Estado.

A governadora foi inicialmente cotada como uma possível companheira de chapa de Trump em sua terceira campanha presidencial.

O então candidato presidencial republicano, Donald Trump, participa de um comício ao lado da governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem, em Oaks, Pensilvânia Foto: Jim Watson/AFP

Livro

A governadora da Dakota do Sul perdeu força na disputa pelo posto de vice na chapa de Trump após descrever em seu novo livro que matou a cachorra da família, Cricket, que tinha apenas 14 meses. O relato causou reações no mundo político e críticas contra a republicana nesta sexta-feira, 26.

Publicidade

Ela conta que levou Cricket para caçar faisões com o intuito de discipliná-la, mas a cachorra teria ficado “fora de si de tanta empolgação” perseguindo as aves. No caminho de volta para a fazenda, Kristi parou para conversar com moradores da região quando a cadela escapou da caminhonete e matou algumas galinhas da família, afirma em trecho do livro obtido pelo The Guardian.

Foi depois disso que ela decidiu matar Cricket, que descreveu como “não treinável”, “perigosa” e “mais do inútil” como cão de caça. “Eu odiava aquela cachorra”, escreveu em “No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward”, que será publicado nos Estados Unidos mês que vem./com W.Post