Trump indica ex-assessora da Casa Branca para Secretaria de Agricultura

O presidente eleito Donald Trump disse no sábado que nomeará a ex-assessora da Casa Branca Brooke Rollins para ser sua secretária de agricultura, a última de suas escolhas para liderar agências executivas e outra escolha de dentro de seu círculo estabelecido de conselheiros e aliados.

PUBLICIDADE A indicação deve ser confirmada pelo Senado, que será controlado pelos republicanos quando Trump assumir o cargo em 20 de janeiro de 2025. Rollins sucederá Tom Vilsack, secretário de agricultura do presidente Joe Biden, que supervisiona a agência em expansão que controla políticas, regulamentações e programas de ajuda relacionados à agricultura, silvicultura, pecuária, qualidade dos alimentos e nutrição. Rollins, advogada formada pela Texas A&M University com graduação em desenvolvimento agrícola, é uma associada de longa data de Trump que atuou como chefe de política doméstica da Casa Branca durante sua primeira presidência. Rollins, de 52 anos, é presidente e CEO do America First Policy Institute, um grupo que está ajudando a estabelecer as bases para um segundo governo Trump.

Brooke Rollins discursa em um comício de campanha no Madison Square Garden Foto: Evan Vucci/AP

Rollins trabalhou anteriormente como assessora do ex-governador do Texas Rick Perry e dirigiu um grupo de reflexão, a Texas Public Policy Foundation. Ela trabalhou como advogada de litígio em Dallas e também foi assistente de um juiz federal no Distrito Norte do Texas após se formar em direito pela Universidade do Texas.

A lista completa de Trump para os chefes dos departamentos do Poder Executivo saiu apenas duas semanas e meia após o ex-presidente ter conquistado a Casa Branca mais uma vez. Várias outras escolhas que são tradicionalmente de nível de gabinete permanecem, incluindo o Representante de Comércio dos EUA e o chefe da administração de pequenas empresas.

Rollins, falando no talk show cristão “Family Talk” no início deste ano, disse que Trump era um “chefe incrível” e confessou que pensou em 2015, durante sua primeira campanha presidencial, que ele não duraria como candidato em um campo primário republicano lotado.

“Eu fui a pessoa que disse, ‘Donald Trump não vai ficar mais do que duas ou três semanas nas primárias republicanas. Isso é para aumentar a audiência de seus programas de TV. E então voltaremos ao normal’”, ela disse. “Avance alguns anos, e eu estou comandando sua agenda de política interna.”

Trump não ofereceu muitos detalhes sobre suas políticas agrícolas durante a campanha, mas os agricultores podem ser afetados se ele cumprir sua promessa de impor tarifas generalizadas. Durante o primeiro governo Trump, países como a China responderam às tarifas de Trump impondo tarifas retaliatórias sobre as exportações dos EUA, como o milho e a soja rotineiramente vendidos no exterior. Trump respondeu oferecendo uma ajuda multibilionária massiva aos agricultores para enfrentar a guerra comercial.

O presidente Abraham Lincoln fundou o USDA em 1862, quando cerca de metade de todos os americanos viviam em fazendas. O USDA supervisiona vários programas de apoio a fazendeiros; saúde animal e vegetal; e a segurança de carne, aves e ovos que ancoram o suprimento de alimentos do país. Seus programas federais de nutrição fornecem alimentos para pessoas de baixa renda, mulheres grávidas e crianças pequenas. E a agência define padrões para refeições escolares.

Robert F. Kennedy Jr., indicado por Trump para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, prometeu retirar alimentos ultraprocessados ​​dos almoços escolares e parar de permitir que beneficiários do Programa de Assistência Nutricional Suplementar usem cupons de alimentos para comprar refrigerantes, doces ou outros chamados junk foods. Mas seria o USDA, não o HHS, que seria responsável por promulgar essas mudanças.

Além disso, o HHS e o USDA trabalharão juntos para finalizar a edição 2025 - 2030 das Diretrizes Dietéticas para Americanos. Elas devem ser entregues no final do ano que vem, com orientações para dietas saudáveis ​​e padrões para programas federais de nutrição.