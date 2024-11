Trump promete ‘verdadeira era dourada’ para os EUA em discurso após provável vitória; veja vídeo

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato presidencial republicano, Donald Trump, discursou por aproximadamente 20 minutos em Palm Beach, na Flórida, na madrugada desta quarta-feira, 6. Segundo todas as projeções, o republicano está muito perto de garantir os 270 delegados no colégio eleitoral.

Vamos curar nosso país, que precisa muito de ajuda. Vamos consertar nossas fronteiras e muitas coisas que precisam ser consertadas", afirmou Trump. "Está será verdadeiramente a era dourada para a América", acrescentou o republicano. Os principais aliados de Trump e sua família se juntaram ao republicano no palco em Palm Beach. A ex-primeira-dama Melania Trump ficou perto do marido e foi acompanhada por Barron, o filho mais novo do ex-presidente. Os filhos mais velhos de Trump, Don Jr., Eric, Ivanka e Tiffany, também se juntaram ao pai no palco.

Trump não mencionou a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, em seu discurso, mas sinalizou que quer união entre todos os americanos. “É hora de deixar para trás as divisões dos últimos quatro anos”, disse Trump. “É hora de nos unirmos.”

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato presidencial republicano, Donald Trump, discursa em Palm Beach, Flórida Foto: Alex Brandon/AP

Os coordenadores da campanha de Trump, Susie Wiles e Chris LaCivita, se juntaram a Trump no palco. Trump também comemorou com algumas celebridades na plateia e no palco. Dana White, CEO do UFC, discursou no comício.

Durante o comício, Trump também disse que irá tornar os Estados Unidos um país seguro e próspero, sem a sua retórica agressiva que acompanhou seus comícios durante a campanha. “Alcançamos o acontecimento político mais incrível, a vitória política mais incrível, algo que o nosso país nunca viu antes”, afirmou Trump.

O republicano apontou que os resultados eleitorais lhe dão um “grande sentimento de amor” e afirma que a nação lhe deu “um mandato poderoso”.

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano, Donald Trump, dança depois de discursar em Palm Beach, Flórida Foto: Alex Brandon/AP

O companheiro de chapa de Trump, o senador JD Vance, também discursou brevemente. “Acabamos de testemunhar o maior retorno político da história dos Estados Unidos”, disse Vance. Trump voltou ao microfone e deu um tapinha nas costas do senador, dizendo que Vance “acabou sendo uma boa escolha”.

Trump também mencionou o empresário Elon Musk em seu discurso. Ele elogiou o trabalho de Musk e disse que o empresário forneceu o serviço de internet Starlink para a Carolina do Norte após o furacão Helene. “Temos uma nova estrela: Elon”.

Caminho para a vitória

Trump garantiu vitórias na Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia. O republicano também lidera o pleito no Arizona, Wisconsin, Michigan e Nevada. O Partido Republicano também garantiu o controle do Senado, que atualmente tem uma estreita maioria democrata.

Em uma comparação de 2020 para 2024, Trump melhorou o seu desempenho em todos os Estados mais importantes. Agora tudo depende do Alasca, onde Trump está na liderança.

O candidato presidencial republicano, Donald Trump, acena para a plateia em um comício em Palm Beach, Flórida Foto: Evan Vucci/AP

Duas horas antes, uma multidão foi embora na Howard University, onde Kamala Harris faria o seu discurso em caso de vitória. Membros da campanha da democrata apontaram que os votos ainda estavam sendo contabilizados e que a vice-presidente não iria discursar durante a madrugada.