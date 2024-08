Trump sugere que pode desistir de debate da ABC News com Kamala Harris em 10 de setembro

“A equipe de Harris, após já ter concordado com as regras da CNN, pediu um debate sentado, com notas e declarações iniciais”, disse Miller. A campanha de Kamala afirmou que isso era falso.

Não é a primeira vez que Trump sugeriu que poderia desistir do debate da ABC News. No início deste mês, Trump disse que não apareceria mais no debate de 10 de setembro — originalmente agendado com Biden — e que debateria com Kamala apenas no debate de 4 de setembro, organizado pela Fox News. No entanto, Trump mudou de ideia dias depois e disse em uma coletiva de imprensa que debateria com Kamlaa na ABC. Trump também propôs debates na Fox News e na NBC.

Michael Tyler, diretor de comunicações da campanha de Kamala e de seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota Tim Walz, divulgou recentemente um comunicado afirmando que “o debate sobre debates acabou”. No comunicado, Tyler disse que “supondo que Donald Trump realmente apareça em 10 de setembro para debater com a vice-presidente Harris”, Walz e o senador J.D. Vance, companheiro de chapa de Trump, debaterão em 1º de outubro e outro debate ocorrerá em outubro.