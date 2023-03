Trump vai publicar livro de cartas com Kim Jong-Un, Oprah Winfrey e outros famosos

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai publicar em abril um livro de correspondência privada com políticos e famosos, como o líder norte-coreano Kim Jong-un, o ex-presidente americano Richard Nixon e a apresentadora Oprah Winfrey. Trata-se do segundo livro lançado por Trump após ele deixar a presidência, em 2021.

O livro vai ser publicado pela Winning Team Publishing com o título “Letters to Trump” (Cartas a Trump, em tradução livre) e conta com 150 cartas pessoais escritas ao longo de mais de 40 anos.

A notícia da correspondência com Kim Jong-un, o ditador que representa uma ameaça aos EUA pelo arsenal nuclear de seu país, é particularmente controverso no livro. Durante um comício na Virgínia em 2018, Trump chegou a falar sobre a existência das cartas com o norte-coreano. “Estávamos realmente sendo duros um com o outro”, declarou. “E então nos apaixonamos, tudo bem? Não, realmente – ele me escreveu belas cartas, e são ótimas cartas”.

Ex-presidente Donald Trump discursa durante Conferência da Ação Política Conservadora, em imagem deste mês Foto: Jabin Botsford / The Washington Post

A correspondência com Kim Jong-un é ainda mais controversa por esses arquivos fazerem parte do material secreto da Casa Branca, levado por Trump para o seu resort Mar-a-Lago, na Flórida, após ele deixar a presidência. O episódio é investigado pelo Departamento de Justiça dos EUA.

Com Oprah Winfrey, a correspondência data de 2000, ano em que Trump planejou ser candidato à presidência pelo Partido da Reforma americano. “Pena que não estamos concorrendo ao cargo. Que equipe!”, escreveu Oprah ao então magnata.

Em outro trecho, a super apresentadora diz que chegou a chorar com os elogios escritos por Trump em um livro. “Uma coisa é tentar viver uma vida íntegra – outra é ter pessoas como você notando isso”, disse.

No livro, segundo o site americano de notícias Axios, Trump diz que Oprah nunca mais falou com ele desde o anúncio à presidência pelo Partido Republicano em 2015.

O livro está programado para ser publicado no dia 25 de abril pela Winning Team, a mesma editora que publicou “Our Journey Together” (”Nossa jornada juntos”, em tradução livre), uma publicação ilustrada sobre o tempo em que Trump esteve na presidência dos EUA. O lançamento também gerou controvérsias devido à revelação de que Trump impediu que o principal fotógrafo da Casa Branca publicasse um livro semelhante antes de lançar o seu.

Como o primeiro, Letters to Trump não será barato para os padrões de publicações de livros. A pré-venda custa US$ 99 (R$ 510) e US$ 399 (R$ 2 mil) por uma cópia assinada pelo ex-presidente.

A correspondência incluída contém fotos e comentários feitos pelo magnata. Além dos já citados, há cartas com Bill Clinton, Princesa Diana, Ted Kennedy, Liza Minneli etc. /Com informações da AFP