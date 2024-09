‘Tudo bem aqui’, diz uma das últimas mensagens da missão Titan, que implodiu buscando Titanic

Entre as últimas palavras ouvidas da tripulação do Titan, o submersível experimental a caminho dos destroços do Titanic, estavam “tudo bem por aqui”, segundo uma recriação visual da jornada do Titan antes de implodir, matando todas as cinco pessoas a bordo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos apresentou a animação nesta segunda-feira, 16, no primeiro dia do que se espera ser uma audiência de duas semanas sobre as causas da implosão.

PUBLICIDADE A tripulação a bordo do Titan estava se comunicando via mensagens de texto com a equipe a bordo do navio de apoio Polar Prince, de acordo com a apresentação. A tripulação perdeu o contato após uma troca de mensagens sobre a profundidade e o peso do submersível enquanto ele descia. O Polar Prince enviou repetidas mensagens perguntando se o Titan ainda conseguia ver o navio no seu display. Uma das últimas respostas do Titan, que começou a ficar intermitente enquanto descia, foi: “tudo bem por aqui.” O Titan implodiu em 18 de junho de 2023, desencadeando um debate mundial sobre o futuro da exploração submarina privada. O submersível ficou exposto aos elementos enquanto estava armazenado por sete meses, em 2022 e 2023, disseram representantes da Guarda Costeira em suas observações iniciais nesta segunda-feira. Eles também afirmaram que o casco nunca foi revisado por terceiros, como é o procedimento padrão. Isso, junto com seu design não convencional, submeteu o Titan a escrutínio na comunidade de exploração submarina.

A primeira testemunha da audiência, Tony Nissen, ex-diretor de engenharia da empresa proprietária do Titan, testemunhou que sentiu pressão para iniciar as operações enquanto trabalhava na empresa. Quando perguntado se havia pressão para lançar o Titan na água, ele respondeu “100%”. O conselho também perguntou a Nissen se ele acreditava que a pressão do cofundador da OceanGate, Stockton Rush, comprometeu as decisões de segurança e testes. Após uma longa pausa, ele respondeu: “Não... Essa é uma pergunta difícil de responder, porque com tempo e orçamento infinitos, você pode fazer testes infinitos.”

Nissen também observou que o Titan foi atingido por um raio durante uma missão de teste em 2018, o que pode ter comprometido seu casco. Ele disse que foi demitido em 2019, no mesmo ano em que não permitiu que o submersível fosse até o Titanic. Ele disse que também avisou Rush que o Titan “não estava funcionando como pensávamos”. O ex-diretor de engenharia afirmou que o submersível passou por outros testes e ajustes antes de suas missões subsequentes ao Titanic, mas que não confiava na equipe de operações e testemunhou que quando Stockton lhe pediu para pilotar o submersível, ele respondeu: “Eu não vou entrar nele.”

O Titan implodiu em 18 de junho de 2023, desencadeando um debate mundial sobre o futuro da exploração submarina privada. Foto: OceanGate Expeditions via AP, arquivo

Rush era difícil de trabalhar e estava frequentemente muito preocupado com custos e cronogramas, entre outras questões, disse Nissen. Ele afirmou que Rush lutava pelo que queria, o que muitas vezes mudava de um dia para o outro, e acrescentou que tentava manter seus conflitos com Rush a portas fechadas para que outros na empresa não soubessem. “A maioria das pessoas acabava cedendo a Stockton,” disse ele.

A investigação da Marine Board ainda está em andamento e é o nível mais alto de investigação de acidentes marítimos conduzida pela Guarda Costeira. Quando a audiência terminar, recomendações serão enviadas ao comandante da Guarda Costeira. O Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB) dos EUA também está conduzindo uma investigação.

Publicidade

“Não há palavras para aliviar a perda sofrida pelas famílias impactadas por esse trágico incidente”, disse Jason Neubauer, do Escritório de Investigações da Guarda Costeira, que liderou a audiência. “Mas esperamos que essa audiência ajude a esclarecer a causa da tragédia e impeça que algo assim aconteça novamente.”

Membros da Guarda Costeira do conselho investigativo para audiência formal do conselho marítimo de Titan prestam juramento no Charleston County Council Chambers, na Carolina do Sul. Foto: AP Photo/Mic Smith

A OceanGate suspendeu suas operações após a implosão. Também estavam previstos para depor a ex-diretora financeira da empresa, Bonnie Carl, e o ex-contratado Tym Catterson. Alguns representantes-chave da OceanGate não estão programados para testemunhar, incluindo a viúva de Rush, Wendy Rush, que era a diretora de comunicações da empresa.

A Guarda Costeira não comenta os motivos para não convocar pessoas específicas para uma audiência durante investigações em andamento, disse Melissa Leake, porta-voz da Guarda Costeira. Ela acrescentou que é comum a Marine Board realizar várias sessões de audiência ou conduzir depoimentos adicionais para casos complexos.

Entre os que ainda devem testemunhar estão o cofundador da OceanGate, Guillermo Sohnlein; o ex-diretor de operações, David Lochridge; e o ex-diretor científico, Steven Ross, segundo uma lista compilada pela Guarda Costeira. Numerosos oficiais da Guarda, cientistas e representantes do governo e da indústria também devem depor. A Guarda Costeira emitiu intimações para testemunhas que não eram funcionários do governo, disse Leake. A OceanGate não tem mais funcionários em tempo integral no momento, mas será representada por um advogado durante a audiência, disse a empresa em um comunicado.