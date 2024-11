No papel, Vladimir Putin, presidente da Rússia, parece um humilde estadista com uma renda modesta. O Kremlin alega que Putin ganha um salário anual de US$ 140 mil. Seus bens divulgados publicamente incluem um apartamento de cerca de 74,3 metros quadrados, um trailer e três carros.

Mas, de acordo com alguns especialistas, ele pode ser o homem mais rico do mundo, com ativos totalizando até US$ 200 bilhões. Embora seja uma quantia ridícula de dinheiro para qualquer um ter, esse valor pode não ser tão absurdo para Putin. Aqui está o porquê.

Coleção de relógios de luxo

Putin é frequentemente visto ostentando relógios de luxo de ponta que são vendidos por várias vezes sua suposta renda anual.

Ele foi fotografado usando o relógio Perpetual Calendar da Patek Philippe, avaliado em US$ 60 mil, e supostamente é dono de um A. Lange & Sohne Toubograph de US$ 500 mil, além de outros modelos sofisticados.

Publicidade

O presidente da Rússia, Vladimir Putin; fortuna de Putin foi estimada em US$ 200 bilhões pelo financista Bill Browder. Foto: Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Mansão de US$ 1,4 bilhão no Mar Negro

PUBLICIDADE Dizem que Putin é o dono de uma bela mansão de cerca de 17.651,6 metros quadrados no topo de um penhasco com vista para o mar Negro. Esta propriedade costeira é considerada a maior residência privada do país e serve como seu palácio particular, carinhosamente chamado de “Casa de Campo de Putin”.

A propriedade é o playground de Putin, ostentando tetos com afrescos, uma piscina de mármore alinhada com estátuas de deuses gregos, uma casa de hóspedes de cerca de 2.508,4 metros quadrados, spas com banhos turcos tradicionais, um salão musical, vestiários para toda a sua equipe, um anfiteatro, uma pista de hóquei no gelo de última geração, um cassino no estilo de Las Vegas, uma boate equipada com postes de stripper, um bar que exibe mais de US$ 100 mil em vinhos e destilados, uma sala de degustação subterrânea com vista para a água e muito mais.

A maior parte da mansão é supostamente decorada por uma marca italiana de luxo exclusiva chamada Citterio Atena, incluindo sofás estilo Luís XIV, US$ 500 mil em móveis de sala de jantar e uma mesa de bar de US$ 54 mil. Ela ainda tem banheiros decorados com escovas de toalete italianas sofisticadas de US$ 850 e suportes de papel higiênico de US$ 1.250.

Além de todos os móveis extravagantes, uma equipe de 40 pessoas gasta anualmente US$ 2 milhões apenas para manter o paisagismo da propriedade.

Publicidade

A mansão do mar Negro foi projetada pelo arquiteto italiano Lanfranco Cirillo e custou US$ 1,4 bilhão para ser construída. De acordo com uma investigação da Reuters, o dinheiro para este projeto extravagante foi supostamente lavado por meio do projeto nacional de 1,3 trilhão de rublos do país chamado “Saúde”, no qual o Estado comprou equipamentos médicos caros de uma empresa de propriedade dos amigos de Putin, Shamalov e Gorelov, a uma taxa muito mais alta do que o preço de mercado. Os registros mostram que os dois homens enviaram cerca de US$ 56 milhões para contas bancárias suíças de uma empresa de Belize. Então, a conta de Belize transferiu aproximadamente US$ 48 milhões para uma conta controlada pela Medea Investment, uma empresa controlada pelo próprio Cirillo. O Moscow Times relata que Shamalov, Gorelov e Cirillo negaram todas as alegações.

O Kremlin nega a propriedade do palácio por Putin, dizendo que ele pertence a um rico empresário. Mas analistas russos chamam isso de mentira descarada, dizendo que nenhum empresário pode ter propriedades guardadas pelo FSB (serviço de segurança federal da Rússia) com uma zona de exclusão aérea sobre elas.

Aeronaves, helicópteros e carros

Além da mansão do mar Negro e outras 19 casas e 700 carros, Putin supostamente tem uma coleção de 58 aeronaves e helicópteros, incluindo um avião de US$ 716 milhões chamado “The Flying Kremlin” que tem um banheiro feito de ouro. Não é surpreendente, considerando seu gosto por arquitetura grandiosa e neoclássica.

E para manter suas opções em aberto por terra, ar ou mar, ele também tem um megaiate de US$ 100 milhões projetado por um fabricante de submarinos nucleares da marinha russa.

Publicidade

Chantagem de US$ 200 bilhões

PUBLICIDADE O valor de US$ 200 bilhões foi estimado pelo financista Bill Browder que, em um depoimento ao Comitê Judiciário do Senado dos EUA em 2017, disse que Putin acumulou a maior parte de sua riqueza depois que um tribunal de Moscou prendeu o oligarca Mikhail Khodorkovsky em 2003 por fraude e sonegação fiscal. “Após a condenação de Khodorkovsky, os outros oligarcas foram até Putin e perguntaram o que precisavam fazer para evitar ficar na mesma gaiola que Khodorkovsky. Pelo que se seguiu, pareceu que a resposta de Putin foi ‘50%’. Ele não estava dizendo 50% para o governo russo ou a administração presidencial da Rússia, mas 50% para Vladimir Putin pessoalmente.” Além de tudo isso, os famosos Panama Papers revelaram uma rede de acordos secretos offshore e empréstimos no valor de US$ 2 bilhões apontando para Putin em 2016. Mas é claro que Putin nega todas essas alegações, admitindo apenas uma forma diferente de riqueza.

“Eu sou o homem mais rico, não apenas na Europa, mas no mundo inteiro: eu coleciono emoções. Eu sou rico porque o povo da Rússia me confiou duas vezes a liderança de uma grande nação como a Rússia. Eu acredito que essa é minha maior riqueza”, afirmou.

Publicidade

E apesar de todos os rastros de papel e testemunhos acumulados contra ele, o presidente russo continua sua farsa de ser um burocrata zeloso com um estilo de vida simples de classe média.

Uma versão desta história foi publicada originalmente na Fortune.com em 2 de março de 2022.

c.2024 Fortune Media IP Limited

Distribuído por The New York Times Licensing Group

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.