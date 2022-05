THE WASHINGTON POST - A mera visão de uma criança aqui - usando óculos escuros, puxando uma scooter, incomodando sua mãe para comprar doces - foi suficiente para impressionar Petro Trotsenko, dono de uma barraca em um mercado em Bucha que reabriu na semana passada.

Há pouco mais de um mês, o mercado estava vazio, saqueado de todos os seus produtos, cortado por estilhaços. A fábrica de vidro nas proximidades, onde Trotsenko, de 74 anos, trabalhou em sua juventude, estava sendo usada como câmara de tortura por soldados russos que ocupavam este subúrbio de Kiev.

Os corpos de 22 pessoas de seu bairro, executadas sumariamente ao longo de março, jaziam onde haviam caído nas ruas. Quase todos os pátios estavam cheios de escombros, veículos queimados e sepulturas improvisadas. Quase todas as famílias com filhos fugiram.

Petro Trotsenko, de 74 anos, passou todo o período da ocupação russa em Bucha escondido no porão de sua casa

Trotsenko e sua mulher, que se esconderam por semanas em seu porão, queimaram madeira da cerca que ficava em volta de sua casa para ferver a água da chuva. Era assim que cozinhavam o mingau que os mantinha vivos.

Mas na mesma quantidade de tempo que os russos ocuparam Bucha, a cidade se refez. O mercado está aberto e Trotsenko reabasteceu. Enormes torrões nas estradas onde os projéteis caíram foram pavimentados. O trem suburbano para Kiev está funcionando novamente. A água e a eletricidade foram amplamente restauradas. As famílias estão voltando.

O presidente Volodmir Zelenski diz que custará à Ucrânia pelo menos US$ 600 bilhões para reconstruir o que foi destruído em Bucha e em todo o país durante a invasão russa. Mas as autoridades locais e os cidadãos não estão esperando por um novo Plano Marshall. Eles estão limpando e reconstruindo suas cidades, mesmo quando a questão de quando a guerra terminará permanece sem resposta.

O esforço de reconstrução está imbuído de um sentimento de otimismo de que a Ucrânia sobreviverá ao ataque da Rússia. A maioria dos voluntários está praticando isso, permitindo que os fundos do governo permaneçam focados na guerra.

Mercado em Bucha começa a retomar normalidade; ucranianos estão determinados a reconstruir o que a guerra destruiu

Em lugares onde as cicatrizes ainda estão frescas, como Bucha, ou ainda estão sendo infligidas, como Kharkiv e outras cidades no leste da Ucrânia, a força motriz por trás da reconstrução é a determinação dos ucranianos de provar à Rússia – e a si mesmos – que a Ucrânia está tudo menos derrotada.

Em Kharkiv, Stas Bocharnikov, gerente de uma empresa de distribuição, sentiu-se tão inquieto para voltar ao normal que só conseguiu suportar uma semana em um abrigo antiaéreo no início da guerra. Desde então, ele passou quase todos os dias reunindo voluntários para limpar os escombros dos locais de ataque – trabalho que permite que equipes mais especializadas continuem com a tarefa de demolir ou reconstruir estruturas danificadas.

Kharkiv, a segunda cidade mais populosa da Ucrânia, fica a apenas 40 quilômetros da fronteira russa. Por mais de 70 dias, ela foi atingida por artilharia e bombardeio aéreo, e a maioria dos prédios da cidade pelo menos perdeu suas janelas nas explosões. Mas Bocharnikov agora tem voluntários suficientes para encher ônibus com ele, despachando-os todos os dias para diferentes partes da cidade.

Assim que Bocharnikov recebe a notícia da unidade de serviços de emergência local de que uma área foi limpa de munições de fragmentação, as equipes começam a trabalhar, às vezes com os estrondos de artilharia ao fundo. O risco vale a pena por uma razão simples, disse ele: “Não quero viver na sujeira”.

Peixes congelados chegam ao mercado de Bucha; o produto ficou dois meses escasso

Em uma escola de culinária danificada recentemente, os voluntários variavam de mulheres na faixa dos 60 anos a um menino de 12 anos. Eles jogaram tijolos espalhados em pilhas de lixo, mas guardaram cuidadosamente livros de receitas e utensílios que de alguma forma sobreviveram à explosão.

As pessoas não são pagas, disse Bocharnikov; o máximo que ele já lhes deu foi alguns cigarros ou uma refeição grátis preparada por outros voluntários da cidade. “Quando as pessoas um dia falarem sobre como reconstruímos Kharkiv, quero dizer aos meus filhos ou netos que ajudei”, disse Darina Potapenko, de 19 anos.

No dia seguinte, o mesmo grupo de voluntários trabalhou em uma parte diferente da cidade – uma área residencial onde uma enxurrada de morteiros atingiu as portas da frente e os tetos. Com luvas laranjas, Marina Smelianskaia, de 53 anos, ex-funcionária de laboratório, enfiou sua pá em uma pilha de escombros para limpá-la da entrada do prédio.

Na viagem de ônibus para o bairro, Smelianskaia ficou desanimada por quantos prédios ainda estavam danificados na área. Depois, ela continuou cavando.

“As pessoas trabalharam aqui cerca de duas semanas atrás – eles já limparam esta área – e foi atingido novamente”, disse ela. “Agora estamos limpando novamente. Então esse sentimento de realização ainda não existe para mim.”

Marina Smelianskaia trabalha como voluntária em locais destruídos por bombardeios russos em Kharkiv

O bombardeio contínuo em Kharkiv pouco fez para deter os voluntários. Tulipas foram plantadas em todo o centro da cidade e trabalhadores da cidade estavam cortando a grama em bairros duramente atingidos.

Em frente ao prédio destruído da administração regional da cidade, Valentina Orlova, de 73 anos, plantou às pressas amores-perfeitos amarelos no início da semana passada. Era por volta do meio-dia e o trabalho precisava ser feito até as 14h. “É quando o bombardeio geralmente começa, então precisamos terminar rapidamente para chegar em casa”, disse ela.

Se uma contraofensiva ucraniana em andamento for bem-sucedida em Kharkiv, os combates podem diminuir nas próximas semanas, dando aos voluntários mais tempo para reconstruir de maneiras mais significativas. Se isso acontecer, os esforços feitos pelos moradores dos subúrbios de Kiev, incluindo Bucha, Irpin e Hostomel – todos amplamente destruídos – podem servir de modelo.

Em Irpin, um subúrbio que já abrigou cerca de 60 mil pessoas, funcionários municipais trabalharam com metade do salário para consertar dezenas de bombas de água e esgoto.

Valentina Orlova (E), de 73 anos, trabalha com outros voluntários plantando flores em frente ao prédio administrativo destruído por bombardeio russo

“Trabalhamos dia e noite sem folga”, disse Artur Zahodirenko, diretor do serviço municipal de água de Irpin, que contava com equipamentos fornecidos por agências de ajuda.

Cerca de 16 mil pessoas retornaram a Irpin nos últimos dias, disse o prefeito, Oleksandr Markushin. Se o progresso na restauração dos serviços continuar em ritmo acelerado, ele convidará formalmente todos os moradores de volta em 15 de maio.

Na semana passada, um banco reabriu, assim como vários jardins de infância. A ponte rodoviária completamente destruída entre Irpin e Kiev, famosa como um lugar onde muitos foram mortos por franco-atiradores enquanto tentavam fugir durante a ocupação, agora é transitável de carro.

A renovação coincidiu com a chegada da primavera (Hemisfério Norte) no norte da Ucrânia, e os subúrbios de Kiev estão cobertos por um manto de dentes-de-leão e grama fresca. Roupas de cores vivas balançam na brisa suave e quente. Dois meninos carregando skates cruzaram o caminho de uma amiga, seu cabelo recém-tingido de rosa, em um dos muitos parques de Irpin.

Markushin, que nunca deixou Irpin durante a ocupação, recentemente lançou uma chamada aberta para arquitetos, designers e engenheiros dispostos a prestar seus serviços gratuitamente para ajudar a reconstruir a cidade. Ele esperava cerca de uma dúzia de respostas, mas em vez disso ficou sobrecarregado.

“Pensamos que apenas algumas pessoas viriam, mas 121 especialistas vieram hoje. Apenas imagine! 121! Ficamos chocados”, disse. “Hoje visitamos vários locais e em algumas semanas eles fornecerão seus primeiros planos.”