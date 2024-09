Uma pessoa morre e seis ficam feridas em bombardeio israelense no Líbano

Uma série de bombardeios israelenses no sul e leste do Líbano nesta segunda-feira, 23, resultou na morte de pelo menos um civil e feriu outras quatro pessoas. A agência de notícias oficial libanesa, ANI, relatou que a Força de Defesa de Israel (FDI) realizou mais de 80 ataques aéreos em meia hora, visando principalmente as regiões de Nabatiyeh, no sul, e o vale de Becá, no leste do país.

Os ataques também atingiram a área de Tiro, no litoral libanês. Correspondentes da AFP confirmaram a ocorrência de bombardeios poderosos tanto no sul quanto no leste do Líbano. Segundo a ANI, os ataques resultaram na morte de um civil e ferimentos em dois membros de sua família, além de outras quatro pessoas.

Fumaça resultante de ataque aéreo israelense no povoado de Kfar Rouman, visto de Marjayoun, no sul do Líbano Foto: Hussein Malla/AP

Uma fonte da milícia xiita radical libanesa Hezbollah, falando sob condição de anonimato, informou que os ataques no vale de Becá tinham como alvos áreas tanto a leste quanto a oeste da região. Em resposta à escalada, o Exército Israelense emitiu um aviso na manhã desta segunda-feira, aconselhando a população libanesa a se distanciar das posições do Hezbollah no sul do país.

O porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, advertiu que Israel continuará a lançar bombardeios “mais importantes e precisos” contra o grupo xiita.

“Aconselhamos os civis das populações libanesas localizadas em e perto de edifícios e áreas usadas pelo Hezbollah para fins militares a se afastarem imediatamente”, disse Hagari, acrescentando que as forças israelenses “realizarão bombardeios (mais) importantes e precisos contra alvos terroristas que foram amplamente incorporados por todo o Líbano”.

Hagari também confirmou que a Força Terrestre havia bombardeado posições do Hezbollah desde a manhã desta segunda-feira e anunciou que “os bombardeios continuarão em breve”. /AFP