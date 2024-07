União Europeia anuncia envio de US$ 1,6 bilhão para defesa e reconstrução da Ucrânia

HAIA - A União Europeia (UE) anunciou que irá enviar € 1,5 bilhão (US$ 1,6 bilhão ou aproximadamente R$ 9,2 bilhões) em ajuda à Ucrânia a partir de lucros de ativos russos congelados. A verba será destinada para ações de defesa e reconstrução da Ucrânia, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. “A UE está com a Ucrânia. Não há melhor símbolo ou uso para o dinheiro do Kremlin do que tornar a Ucrânia e toda a Europa um lugar mais seguro para se viver”, escreveu ela na rede social X, antigo Twitter.

Em maio, os 27 países membros da UE acordaram usar os juros sobre cerca de € 210 bilhões (US$ 225 bilhões) em ativos do banco central russo para apoio militar à Ucrânia e esforços de reconstrução no país devastado pela guerra.

Soldado da Ucrânia na cidade de Donetsk; país receberá recursos da UE Foto: Anatolii Stepanov/ANATOLII STEPANOV