Faixa de Gaza inicia vacinação contra a poliomielite em meio ao confronto entre Israel e Hamas

As autoridades planejam vacinar crianças no centro de Gaza até quarta-feira antes de seguirem para as partes mais devastadas do norte e sul da região. A campanha começou com um pequeno número de doses aplicadas no início deste fim de semana e tem como objetivo atingir cerca de 640 mil crianças.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou na última quinta-feira que Israel concordou em fazer pausas limitadas nos combates para facilitar a campanha. Houve relatos iniciais de ataques israelenses no centro de Gaza no início do domingo, mas não se sabia imediatamente se alguém foi morto ou ferido. A pausa terminou na tarde de domingo, de acordo com comunicado divulgado por Israel.