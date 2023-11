Antes de ser instalado no local de nascimento de Winston Churchill em 2019, um vaso sanitário funcional feito de ouro 18 quilates foi usado por cerca de 100 mil convidados no Museu Guggenheim e oferecido à Casa Branca de Trump. O palácio planejava exibir a escultura por um mês, mas sua estadia no exterior foi interrompida quando foi furtado apenas dois dias após a abertura da exposição em Oxfordshire, Inglaterra, em setembro daquele ano.

Imagem de arquivo de 16 de setembro de 2016, feita a partir de um vídeo, mostra o vaso sanitário de ouro 18 quilates intitulado "América", criado por Maurizio Cattelan, no banheiro do Museu Solomon R. Guggenheim em Nova York Foto: Arquivo / AP

Ainda não há sinal de “América”, a provocativa peça criada em 2016 pelo artista italiano Maurizio Cattelan. Mas promotores britânicos acusaram quatro homens pelo roubo do vaso sanitário, avaliado em cerca de US$ 6 milhões (R$ 29 milhões). Os réus devem comparecer ao tribunal em 28 de novembro.

Funcionalmente, a escultura de Cattelan não era muito diferente de outros vasos sanitários de baixo consumo. Embora pesasse aproximadamente 103 kg - o dobro de um vaso sanitário padrão - o “trono dourado”, como ficou conhecido, funcionava da mesma forma.

A escultura foi concebida como “arte de um por cento para os noventa e nove por cento”, como Cattelan disse - um símbolo apontando para o Sonho Americano ou o excesso do país, dependendo da perspectiva do espectador. Exibida de 2016 a 2017 em um banheiro público de gênero neutro no quinto andar do Guggenheim em Nova York, qualquer um poderia usá-la como símbolo máximo de riqueza - e esse era exatamente o ponto.

“Não importa o que você coma, um almoço de US$ 200 ou um cachorro-quente de US$ 2, os resultados são os mesmos, no que diz respeito ao vaso sanitário”, disse Cattelan sobre a exposição, que atraiu milhares de visitantes e inspirou manchetes em todo o mundo.

Durante aquele ano, os visitantes do museu - jovens e idosos, ricos ou não - esperavam em uma fila com um tempo médio de espera de duas horas para se aproximar do vaso sanitário. Um visitante de cada vez era permitido dentro da cabine enquanto um guarda esperava do lado de fora. Algumas pessoas tiravam selfies, enquanto outras faziam suas necessidades. O vaso sanitário era limpo a cada 15 minutos.

Em 2017, quando a Casa Branca pediu emprestada a obra “Paisagem com Neve” de Vincent van Gogh para os aposentos particulares do ex-presidente Donald Trump, o Guggenheim ofereceu o vaso sanitário de Cattelan em vez disso, de acordo com um e-mail obtido pelo The Washington Post.

Embora lembrasse o gosto dourado de Trump, “América” nunca chegou ao endereço 1600 da Avenida Pensilvânia NW - em vez disso, fez uma jornada transatlântica para o Palácio Blenheim, onde Churchill nasceu. A propriedade foi construída na cidade de Woodstock, Oxfordshire, entre 1705 e 1722.

Churchill nasceu lá em 30 de novembro de 1874 e foi enterrado 90 anos depois em uma cidade nos arredores do Palácio Blenheim, que foi designado Patrimônio Mundial da Unesco em 1987. O vaso sanitário de ouro deveria ser exibido no antigo banheiro de Churchill como parte da exposição “A Vitória não é uma Opção”.

Naquela época, parecia impossível que o vaso sanitário pudesse ser roubado. “Não vai ser a coisa mais fácil de roubar”, disse Lord Edward Spencer-Churchill, um dos responsáveis pela propriedade, ao Sunday Times naquele mês. “Primeiro, está conectado à tubulação, e segundo, um potencial ladrão não terá ideia de quem usou o vaso sanitário por último ou o que comeram. Então, não, eu não pretendo guardá-lo.”

No entanto, nas primeiras horas de 14 de setembro de 2019, a polícia chegou ao Palácio Blenheim para encontrar uma bagunça de água jorrando. O vaso sanitário não estava em lugar nenhum - em sua ausência, o prédio ficou com “danos significativos e inundações”, disseram as autoridades. Desde então, a polícia sugeriu que um bando de ladrões fugiu com o vaso sanitário em pelo menos dois carros de fuga. Sete prisões foram feitas ao longo dos anos, relatou a BBC, mas nenhuma acusação foi apresentada até segunda-feira.

Ainda assim, permanece incerto se o vaso sanitário será recuperado. As seguradoras ofereceram uma recompensa de até 100 mil libras britânicas - cerca R$ 599 mil - mas ninguém se apresentou. Alguns acham que o vaso sanitário agora pode parecer... um pouco diferente. “Veremos esse vaso sanitário novamente? Pessoalmente, eu me pergunto se ele ainda está na forma de um vaso sanitário, para ser perfeitamente honesto”, disse Matthew Barber, comissário de polícia e crime para a Polícia do Vale do Tâmisa, à BBC em 2021.

“Se você tem essa grande quantidade de ouro, acho provável que alguém já tenha conseguido se livrar dele de uma forma ou de outra. Seria ótimo se pudéssemos recuperá-lo e devolvê-lo, mas pessoalmente não estou convencido de que ainda está na mesma forma que estava.”/The Washington Post