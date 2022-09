Veja quem são as autoridades convidadas e as excluídas do funeral da rainha Elizabeth II

LONDRES - Centenas de líderes estrangeiros e monarcas são esperados para o funeral da rainha Elisabeth II que será realizado nesta segunda-feira, 19, considerada uma das principais ocasiões diplomáticas do século. Muitos já se anteciparam que viajaram para a capital londrina ainda neste fim de semana.

Entre os convidados, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi recepcionado por um grupo de apoiadores de seu governo em Londres, onde desembarcou na manhã deste domingo, 18, para acompanhar as cerimônias que antecedem o funeral da rainha Elizabeth II.

O velório público da rainha será encerrado às 6h30 (2h30 horário em Brasília) desta segunda-feira, data para a qual está marcado o funeral de Estado no Castelo de Windson.

A concentração de tantos líderes e o funeral representam um desafio de segurança “maior do que para os Jogos Olímpicos de 2012″, disse o vice-comissário da Scotland Yard, Stuart Cundy.

O príncipe William, o príncipe Harry, a princesa Beatrice, Lady Louise, Zara Tindall, Peter Phillips, o visconde James Severn e a princesa Eugenie montaram a vigília dos netos da rainha ao redor do caixão. Foto: Aaron Chown/AP

A Abadia de Westminster tem capacidade para cerca de 2 mil pessoas e deve incluir cerca de 500 chefes de Estado ou outros dignitários oficiais por país, acompanhados por seus cônjuges, segundo a BBC e a Sky News.

Em um gesto que levou em conta considerações políticas, países como Rússia, Afeganistão e Venezuela não são convidados para funeral de Estado britânico desde 1965.

Numerosos monarcas da Europa e de outras partes do mundo confirmaram presença para se despedir da rainha, que morreu aos 96 anos, em 8 de setembro, depois de mais de sete décadas no trono.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e sua esposa Jill lideram a lista de convidados diplomáticos. Biden chegou na noite de sábado, 17, com a esposa Jill e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. Ele se reuniu no mesmo dia com o rei Charles III e outros representantes da comunidade das nações Commonwealth.

Presidente dos EUA, Joe Biden, e sua esposa Jill chegaram em Londres ainda no sábado. Foto: Reuters/Kevin Lamarque

Ao contrário de outros líderes que foram convidados a ir à abadia de ônibus, Biden recebeu permissão para usar sua limusine presidencial blindada.

O rei Felipe VI e a rainha Letizia da Espanha, assim como o rei emérito Juan Carlos, estarão presentes na cerimônia. Juan Carlos I, que abdicou em 2014, atualmente vive exilado nos Emirados Árabes Unidos, com sua esposa Sofía.

O imperador Naruhito e a imperatriz Masako do Japão fazem a primeira viagem ao exterior desde sua ascensão ao trono em 2019, rompendo com a tradição japonesa de que o monarca raramente vai a funerais.

O rei Willem-Alexander da Holanda, a rainha Máxima e a princesa Beatrix, o rei Philippe dos belgas, o rei Harald V da Noruega e o príncipe Albert II de Mônaco também estarão presentes.

A cerimônia principal também terá Margaret da Dinamarca, uma prima distante de Elizabeth II e atualmente a única rainha no trono europeu.

O príncipe herdeiro saudita Mohamed bin Salman, o governante de fato do país, também foi convidado e deveria se encontrar com a primeira-ministra britânica Liz Truss na noite deste domingo, apesar da indignação internacional pelo assassinato em 2018 do jornalista Jamal Khashoggi nas mãos de agentes sauditas na Turquia.

Autoridades da Ucrânia ainda não confirmaram, mas a esposa do presidente Volodymyr Zelensky, Olena, deve comparecer ao funeral, representando o país.

O presidentes da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, também é esperado na cerimônia principal.

O presidente francês, Emmanuel Macron, estará presente para mostrar o vínculo “inquebrável” com o Reino Unido e prestar homenagem a uma “rainha eterna”.

A China anunciou que enviará seu vice-presidente, Wang Qishan, a convite do governo britânico.

Apesar das tensões pós-Brexit, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, estarão em Londres.

Entre os outros líderes esperados nesta segunda-feira estão os presidentes Sergio Mattarella (Itália), Frank-Walter Steinmeier (Alemanha), Isaac Herzog (Israel) ou Yoon Suk-yeol (Coreia do Sul).

O primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, também estará presente, em um gesto simbólico de homenagem à rainha depois que sua visita de Estado em 2011 desfez décadas de tensão.

Muitos convidados vêm de países onde reinou Elizabeth II, apesar das ambições republicanas de alguns deles. No total, 56 representantes de países da Commonwealth estarão na abadia.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, e a neozelandesa Jacinda Ardern devem participar.

Entre as demais nações da Commonwealth, que inclui especialmente as ex-colônias britânicas, destacam-se o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, o primeiro-ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, o presidente do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, e o primeiro-ministro de Fiji, Frank Bainimarama.

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, está entre os excluídos. Foto: Pavel Byrkin/Sputnik/via Reuters

Entre os excluídos

Rússia e Bielorrússia fazem parte do pequeno grupo de países excluídos do funeral após a invasão da Ucrânia, algo que o presidente russo, Vladimir Putin, considerou “blasfemo” e “imoral”.

Também nessa lista está a Birmânia, uma ex-colônia britânica administrada pelos militares após um golpe em 2021.

Outros países descartados são Afeganistão, Síria e Venezuela. Londres não reconhece Nicolás Maduro como presidente, mas a oposição Juan Guaidó.

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, também foi excluído. O país centro-americano recebeu apenas um convite em nível de embaixador, assim como a Coreia do Norte e o Irã.

Nos demais países latino-americanos, o México optou por enviar seu chanceler, Marcelo Ebrard, e a Cuba, seu vice-presidente, Salvador Valdés Mesa.

Papa Francisco não irá comparecer

Entre os convidados, o papa Francisco não vai participar do funeral da rainha Elizabeth II, conforme disse o porta-voz do Vaticano na sexta-feira, 16.

“O secretário para as Relações com os Estados e Organismos Internacionais, o religioso Paul Gallagher, representará o papa Francisco nesta segunda-feira no funeral de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II”, afirmou o porta-voz do pontífice, Matteo Bruni.

Monsenhor Gallagher, nascido no Reino Unido, é uma espécie de ministro das Relações Exteriores da Santa Sé e é membro de seu serviço diplomático desde 1984. /AFP