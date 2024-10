Vídeo: avião pega fogo durante pouso de emergência em Las Vegas

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a parte de baixo de um avião da Frontier Airlines em chamas durante pouso de emergência no aeroporto internacional Harry Reid, em Las Vegas, Estados Unidos. Depois do susto, tripulantes e passageiros saíram em segurança e não há registro de feridos.

"O voo 1326 da Frontier teve uma aterrissagem difícil", confirmou um porta-voz do aeroporto à CBS News, destacando que os bombeiros agiram imediatamente após o pouso e que não há feridos. O porta-voz da Frontier, por sua vez, disse à CBS que os pilotos detectaram fumaça na cabine e declararam emergência. "A aeronave pousou com segurança, e todos os passageiros e tripulantes foram retirados por escadas. Nenhum ferimento foi relatado e os passageiros foram levados de ônibus até o terminal", reforçou, acrescentando que a causa do incidente está sob investigação.

Parte de baixo de avião pega fogo durante pouso de emergência em Las Vegas. Foto: Reprodução/Redes sociais

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver a fumaça e as chamas na parte de baixo do avião, um Airbus 321, e a ação imediata dos serviços de emergência. Logo após o pouso, um caminhão do corpo de bombeiros pode ser visto jogando água para apagar o fogo.

De acordo com a imprensa americana, 190 pessoas, entre passageiros e tripulantes estavam a bordo do voo 1326 da Frontier.

O avião saiu de San Diego, na Califórnia, com destino a Las Vegas, Nevada, no sábado. O aeroporto internacional Harry Reid, onde ocorreu o pouso de emergência, era o destino final do voo, informou a NBC News neste domingo, 6. Ainda de acordo com a rede americana, a Administração Federal de Aviação (FAA na sigla em inglês) também investiga as causas do incidente.