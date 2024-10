Explosões são registradas perto de aeroporto de Beirute; veja vídeo

Agências internacionais de notícia relataram fortes explosões na noite desta quarta-feira, 3, perto do aeroporto internacional de Beirute, no Líbano. Em vídeos captados no momento das explosões, é possível ouvir uma série de estrondos, seguido de nuvens de fumaça emergindo de uma região da capital faz fronteira com o subúrbio de Dahieh, reduto do Hezbollah na cidade e alvo constante de ataques aéreos israelenses.

PUBLICIDADE A Agência Nacional de Notícias estatal do Líbano relata que houve mais de 10 ataques aéreos consecutivos na área. Não está claro o que foi o alvo ou se há vítimas. Mais cedo nesta quinta-feira, militares israelenses alertaram moradores para saírem da cidade de Nabatieh e outras comunidades no sul do Líbano que ficam ao norte de uma zona tampão declarada pela ONU, sinalizando que poderiam ampliar a operação terrestre lançada no início desta semana contra o grupo Hezbollah.

Durante esta noite, o exército israelense ordenou novamente que os moradores dos subúrbios ao sul de Beirute deixem imediatamente a área ao redor de um prédio — desta vez no bairro de Hadath — que eles dizem que atacarão em breve.

As explosões acontecem em meio a planos de repatriação de diversos países, inclusive Brasil. Espanha, Rússia, França e Alemanha já enviaram aviões ou pretendem enviar neste fim de semana para buscar seus cidadãos que estão no Líbano.

Chamas e fumaça sobem dos ataques aéreos israelenses em Dahiyeh, Beirute, Líbano. Foto: AP/Hussein Malla

Um avião da Força Aérea Brasileira aguarda desde quarta-feira, 2, em Lisboa para repatriar um primeiro grupo de 220 cidadãos que pretendem sair do Líbano.

Temos “janela confirmada para poder pousar amanhã (sexta-feira) em Beirute, às 10h, horário local”, em Brasília (13h, horário de Brasília) e retornar a São Paulo na manhã de sábado, disse o tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno, comandante da força aérea, antes das explosões. Não está claro se houve mudança nos planos.

Publicidade

“São cerca de 20 mil brasileiros que vivem no Líbano”, explicou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que antecipou novos voos para evacuar cerca de 500 pessoas todas as semanas.

O Ministério da Saúde do Líbano disse nesta quinta-feira que 37 pessoas morreram e 151 ficaram feridas nas últimas 24 horas devido aos bombardeios israelenses./Com AFP.