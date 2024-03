Soldados ucranianos capturaram em vídeo a aparição de um óvni (objeto voador não identificado), também conhecido como UFO ou UAP, em uma zona de guerra com a Rússia. As imagens foram divulgadas pelo jornal britânico DailyMail na terça-feira, 27, que afirmou que a aparição foi registrada por tropas ucranianas do 406º Batalhão no início de fevereiro.

Nas imagens, é possível ver no céu um objeto de formato aparentemente redondo, de tamanho e altitude desconhecidas. "O que é isso? Por que não está se movendo?" questiona um dos soldados, falando em ucraniano. O vídeo foi traduzido pelo DailyMail e confirmado com diversos tradutores, segundo o jornal. "Um óvni, com certeza", diz um deles. O óvni foi flagrado por um drone quadricóptero de visão de calor que voava a mais de 150 metros de altura. De acordo com o jornal, nessa altitude, o horizonte visível pelo drone seria de aproximadamente 50 quilômetros de distância, o que significa que o óvni poderia estar pelo menos a essa distância, ou mais longe, dependendo da altura do objeto acima da terra.

No vídeo, é possível ver que a faixa de temperatura do drone de imagem térmica mostra que o objeto estava mais quente do que o seu entorno. “Está ficando no lugar, na tela. Aumente mais o zoom”, as tropas continuam debatendo. “Está parado, você vê?”, um deles questiona.

O óvni foi comparado pelo jornal ao “Fantasma de Bagdá”, um objeto cilíndrico avistado no Iraque em 2022 por um drone dos Estados Unidos. Nas redes sociais, alguns internautas também apontaram que o vídeo poderia ser um registro de um fenômeno de ilusão de óptica chamado Fata Morgana, um tipo de miragem em alto-mar que ocorre por inversão térmica, embora não esteja claro se o vídeo flagrado pelos soldados ucranianos tenha sido feito próximo a algum grande corpo d’água como o mar.