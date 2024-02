A guerra de espionagem: como a CIA ajuda secretamente a Ucrânia a combater Putin

THE NEW YORK TIMES – Aninhada em uma floresta densa, a base militar ucraniana parece abandonada e destruída, seu centro de comando é uma casca queimada, vítima de uma barragem de mísseis russos no início da guerra.

O bunker subterrâneo, construído para substituir o centro de comando destruído nos meses após a invasão russa, é um centro secreto agitado das forças armadas da Ucrânia.

Há também mais um segredo: a base é quase totalmente financiada, e parcialmente equipada, pela Agência Central de Inteligência dos EUA, a CIA.

Soldado do exército ucraniano numa floresta perto das linhas russas na Ucrânia, em imagem de 7 de fevereiro. Durante mais de uma década, os EUA cultivaram uma parceria secreta da CIA com os ucranianos Foto: Tyler Hicks/NYT

“Cento e dez por cento”, disse o general Serhii Dvoretski, um dos principais comandantes da inteligência, em uma entrevista na base.

Agora, entrando no terceiro ano de uma guerra que já ceifou centenas de milhares de vidas, a parceria de inteligência entre Washington e Kiev é um elemento fundamental da capacidade da Ucrânia de se defender. A CIA e outras agências de inteligência americanas fornecem informações para ataques de mísseis direcionados, rastreiam os movimentos das tropas russas e ajudam a apoiar as redes de espionagem.

Mas a parceria não foi criada em tempos de guerra e a Ucrânia não é a única beneficiária.

Ela se enraizou há uma década, sendo formada aos poucos sob o comando de três presidentes americanos muito diferentes, impulsionada por indivíduos importantes que muitas vezes assumiram riscos ousados. Ela transformou a Ucrânia, cujas agências de inteligência eram vistas há muito tempo como totalmente comprometidas pela Rússia, em um dos mais importantes parceiros de inteligência de Washington contra o Kremlin atualmente.

O posto de escuta na floresta ucraniana faz parte de uma rede de bases de espionagem apoiada pela CIA, construída nos últimos oito anos, que inclui 12 locais secretos ao longo da fronteira russa. Antes da guerra, os ucranianos se mostraram aos americanos ao coletar interceptações que ajudaram a provar o envolvimento da Rússia na derrubada de um jato comercial em 2014, o voo 17 da Malaysia Airlines. Os ucranianos também ajudaram os americanos a perseguir os agentes russos que se intrometeram na eleição presidencial dos EUA de 2016.

Por volta de 2016, a CIA começou a treinar uma força de comando de elite ucraniana - conhecida como Unidade 2245 - que capturou drones e equipamentos de comunicação russos para que os técnicos da CIA pudessem fazer engenharia reversa e decifrar os sistemas de criptografia de Moscou. (Um oficial da unidade era Kirilo Budanov, atualmente o general que lidera a inteligência militar da Ucrânia).

A CIA também ajudou a treinar uma nova geração de espiões ucranianos que operavam dentro da Rússia, em toda a Europa, em Cuba e em outros lugares onde os russos têm grande presença.

O relacionamento está tão arraigado que os oficiais da CIA permaneceram em um local remoto no oeste da Ucrânia quando o governo Biden retirou o pessoal dos EUA nas semanas anteriores à invasão da Rússia em fevereiro de 2022. Durante a invasão, os oficiais transmitiram informações essenciais, incluindo onde a Rússia estava planejando ataques e quais sistemas de armas seriam usados.

Destroços do voo 17 da Malaysian Airlines em um campo em Grabovo, na Ucrânia, em imagem de 24 de julho de 2014. Avião foi abatido na Ucrânia em 2014, com mais de 300 mortes causadas Foto: Mauricio Lima / NYT

“Sem eles, não teríamos como resistir aos russos ou derrotá-los”, disse Ivan Bakanov, que na época era chefe da agência de inteligência doméstica da Ucrânia, a SBU.

Os detalhes dessa parceria de inteligência, muitos dos quais estão sendo revelados pelo The New York Times pela primeira vez, têm sido um segredo bem guardado há uma década.

Em alta Internacional Ditadura de Maduro na Venezuela usa nova tática de repressão contra sociedade civil Europa se prepara para cenário de ataque russo além da Ucrânia Prisões da América Latina hoje são refúgio e centro de recrutamento para gangues Em mais de 200 entrevistas, funcionários atuais e antigos da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Europa descreveram uma parceria que quase naufragou devido à desconfiança mútua, antes de se expandir constantemente, transformando a Ucrânia em um centro de coleta de informações que interceptava mais comunicações russas do que a estação da CIA. em Kiev poderia inicialmente lidar. Muitas das autoridades falaram sob condição de anonimato para discutir questões de inteligência e diplomacia sensível. Agora, essas redes de inteligência são mais importantes do que nunca, já que a Rússia está na ofensiva e a Ucrânia está mais dependente de sabotagem e ataques com mísseis de longo alcance que exigem espiões muito atrás das linhas inimigas. E elas estão cada vez mais em risco: Se os republicanos no Congresso acabarem com o financiamento militar para Kiev, a CIA pode ter que reduzir o número de operações.

Imagem de 2016 mostra debate entre democrata Hillary Clinton e republicano Donald Trump na eleição presidencial. Ucranianos ajudaram autoridades americanas a perseguir agentes russos que se intrometeram na disputa Foto: Damon Winter / NYT

Para tentar tranquilizar os líderes ucranianos, William Burns, diretor da CIA, fez uma visita secreta à Ucrânia no dia 22, sua décima visita desde a invasão.

Desde o início, um adversário em comum - o presidente Vladimir Putin da Rússia - uniu a CIA e seus parceiros ucranianos. Obcecado em “perder” a Ucrânia para o Ocidente, Putin interferiu regularmente no sistema político ucraniano, escolhendo a dedo os líderes que, segundo ele, manteriam a Ucrânia na órbita da Rússia, mas o tiro sempre saiu pela culatra, levando os manifestantes às ruas.

Putin há muito tempo culpa as agências de inteligência ocidentais por manipular Kiev e semear o sentimento antirrusso na Ucrânia.

No final de 2021, de acordo com um alto funcionário europeu, Putin estava avaliando se lançaria sua invasão em grande escala quando se reuniu com o chefe de um dos principais serviços de espionagem da Rússia, que lhe disse que a CIA, juntamente com o M-I6 do Reino Unido, estava controlando a Ucrânia e transformando-a em uma cabeça de ponte para operações contra Moscou.

Mas a investigação do NYT descobriu que Putin e seus assessores interpretaram mal uma dinâmica crítica. A CIA não forçou sua entrada na Ucrânia. As autoridades dos EUA muitas vezes relutavam em se envolver totalmente, temendo que as autoridades ucranianas não fossem confiáveis e preocupadas em provocar o Kremlin.

Destroços de um prédio de apartamentos após um ataque com mísseis russos no sul de Kiev, em imagem do dia 25. EUA nutriram parceria secreta de inteligência com a Ucrânia por mais de uma década Foto: Lynsey Addario / NYT

No entanto, um círculo restrito de funcionários da inteligência ucraniana cortejou assiduamente a CIA e gradualmente se tornou vital para os americanos. Em 2015, o general Valeri Kondratiuk, então chefe da inteligência militar da Ucrânia, chegou a uma reunião com o vice-chefe da estação da CIA e, sem aviso prévio, entregou uma pilha de arquivos ultrassecretos.

Esse pacote inicial continha segredos sobre a Frota do Norte da Marinha Russa, incluindo informações detalhadas sobre os mais recentes projetos de submarinos nucleares russos. Em pouco tempo, equipes de oficiais da CIA. saíam regularmente de seu escritório com mochilas cheias de documentos.

“Entendemos que precisávamos criar as condições de confiança”, disse o general Kondratiuk.

À medida que a parceria se aprofundou depois de 2016, os ucranianos ficaram impacientes com o que consideravam ser a cautela indevida de Washington e começaram a encenar assassinatos e outras operações letais, o que violava os termos que a Casa Branca acreditava que os ucranianos haviam concordado. Enfurecidas, as autoridades de Washington ameaçaram cortar o apoio, mas nunca o fizeram.

“As relações foram ficando cada vez mais fortes porque ambos os lados viam valor nisso, e a Embaixada dos EUA em Kiev - nossa estação lá, a operação fora da Ucrânia - tornou-se a melhor fonte de informações, sinais e tudo o mais sobre a Rússia”, disse um ex-funcionário americano sênior. “Não conseguíamos nos cansar dela.”

Esta é a história não contada de como tudo aconteceu.

Um início cauteloso

A parceria da CIA na Ucrânia pode ser rastreada até dois telefonemas na noite de 24 de fevereiro de 2014, oito anos antes da invasão em grande escala da Rússia.

Milhões de ucranianos tinham acabado de invadir o governo pró-Kremlin do país e o presidente, Viktor Yanukovych, e seus chefes de espionagem tinham fugido para a Rússia. No tumulto, um frágil governo pró-ocidental rapidamente assumiu o poder.

O novo chefe de espionagem do governo, Valentin Nalivaichenko, chegou à sede da agência de inteligência doméstica e encontrou uma pilha de documentos em chamas no pátio. No interior, muitos dos computadores haviam sido apagados ou estavam infectados com malware russo.

“Estava vazio. Sem luzes. Nenhuma liderança. Não havia ninguém lá”, disse Nalivaichenko em uma entrevista.

Ele foi a um escritório e ligou para o chefe da estação da CIA e para o chefe local do MI6. Era quase meia-noite, mas ele os chamou ao prédio, pediu ajuda para reconstruir a agência do zero e propôs uma parceria tripartite. “Foi assim que tudo começou”, disse Nalivaichenko.

Imagem de 2014 mostra praça da Independência, em Kiev, durante o levante popular contra o governo apoiado pela Rússia Foto: Sergey Ponomarev/The New York Times

A situação rapidamente se tornou mais perigosa. Putin tomou a Crimeia. Seus agentes fomentaram rebeliões separatistas que se tornariam uma guerra no leste do país. A Ucrânia estava em pé de guerra, e Nalivaichenko pediu à CIA imagens aéreas e outras informações de inteligência para ajudar a defender seu território.

Com a escalada da violência, um avião não identificado do governo dos EUA aterrissou em um aeroporto em Kiev com John Brennan, então diretor da CIA. Ele disse a Nalivaichenko que a CIA estava interessada em desenvolver um relacionamento, mas somente em um ritmo com o qual a agência se sentisse confortável, de acordo com autoridades norte-americanas e ucranianas.

Para a CIA, a incógnita era saber por quanto tempo Nalivaichenko e o governo pró-ocidental permaneceriam no país. A CIA já havia se queimado antes na Ucrânia.

Após a dissolução da União Soviética em 1991, a Ucrânia conquistou a independência e, em seguida, oscilou entre forças políticas concorrentes: aquelas que queriam permanecer próximas a Moscou e aquelas que queriam se alinhar com o Ocidente. Durante um período anterior como chefe de espionagem, Nalivaichenko iniciou uma parceria semelhante com a CIA, que foi dissolvida quando o país se voltou para a Rússia.

Agora, Brennan explicou que, para liberar a assistência da CIA, os ucranianos precisavam provar que poderiam fornecer informações de valor para os americanos. Eles também precisavam eliminar os espiões russos; a agência de espionagem doméstica, a S.B.U., estava repleta deles. (Caso em questão: Os russos ficaram sabendo rapidamente sobre a visita supostamente secreta de Brennan. Os veículos de propaganda do Kremlin publicaram uma imagem com photoshop do diretor da CIA. usando uma peruca de palhaço e maquiagem).

Velório de um manifestante ucraniano na Praça da Independência, em Kiev, em imagem de 2014 Foto: Sergey Ponomarev / NYT

Brennan retornou a Washington, onde os assessores do presidente Barack Obama estavam profundamente preocupados em provocar Moscou. A Casa Branca elaborou regras secretas que enfureceram os ucranianos e que alguns dentro da CIA. consideraram como algemas. As regras impediam que as agências de inteligência fornecessem qualquer apoio à Ucrânia que pudesse ser “razoavelmente esperado” para ter consequências letais.

O resultado foi um delicado ato de equilíbrio. A CIA. deveria fortalecer as agências de inteligência da Ucrânia sem provocar os russos. As linhas vermelhas nunca foram exatamente claras, o que criou uma tensão persistente na parceria.

Em Kiev, Nalivaichenko escolheu um assessor de longa data, o general Kondratiuk, para ser o chefe da contra inteligência, e eles criaram uma nova unidade paramilitar que foi implantada atrás das linhas inimigas para conduzir operações e coletar informações que a CIA. ou o MI6 não lhes forneceriam.

Conhecida como Quinta Diretoria, essa unidade seria preenchida com oficiais nascidos após a independência da Ucrânia.

“Eles não tinham nenhuma ligação com a Rússia”, disse o general Kondratiuk. “Eles nem sequer sabiam o que era a União Soviética.”

Naquele verão, o voo 17 da Malaysia Airlines, que ia de Amsterdã para Kuala Lumpur, explodiu no ar e caiu no leste da Ucrânia, matando quase 300 passageiros e tripulantes. O Quinto Diretório produziu interceptações telefônicas e outras informações de inteligência poucas horas após o acidente que rapidamente atribuíram a responsabilidade aos separatistas apoiados pela Rússia.

A CIA. ficou impressionada e assumiu seu primeiro compromisso significativo, fornecendo equipamentos de comunicação seguros e treinamento especializado aos membros do Quinto Diretório e a duas outras unidades de elite.

“Os ucranianos queriam peixe e nós, por motivos políticos, não podíamos entregar esse peixe”, disse um ex-funcionário dos EUA, referindo-se à inteligência que poderia ajudá-los a combater os russos. “Mas ficamos felizes em ensiná-los a pescar e entregar equipamentos de pesca com mosca.”

Um Papai Noel secreto

No verão de 2015, o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, deu uma sacudida no serviço interno e nomeou um aliado para substituir Nalyvaichenko, o parceiro de confiança da CIA. Mas a mudança criou uma oportunidade em outro lugar.

Na remodelação, o general Kondratiuk foi nomeado chefe da agência de inteligência militar do país, conhecida como HUR, onde anos antes ele havia começado sua carreira. Esse seria um dos primeiros exemplos de como os laços pessoais, mais do que as mudanças de política, aprofundariam o envolvimento da CIA na Ucrânia.

Diferentemente da agência doméstica, a HUR tinha autoridade para coletar informações de inteligência fora do país, inclusive na Rússia. Mas os norte-americanos viram pouco valor em cultivar a agência porque ela não estava produzindo nenhuma inteligência de valor sobre os russos - e porque era vista como um bastião de simpatizantes russos.

Imagem de maio de 2022 mostra tropas ucranianas carregando uma peça de artilharia Howitzer M777 na região de Donetsk, no leste da Ucrânia País é dependente de sabotagem e ataques com mísseis de longo alcance que exigem espiões atrás de linhas inimigas Foto: Ivor Prickett/NYT

Tentando criar confiança, o general Kondratiuk marcou uma reunião com seu colega americano na Defense Intelligence Agency e entregou uma pilha de documentos secretos russos. Mas os altos funcionários da D.I.A. estavam desconfiados e desencorajaram a criação de laços mais estreitos.

O general precisava encontrar um parceiro mais disposto.

Meses antes, quando ainda estava na agência doméstica, o general Kondratiuk visitou a sede da CIA em Langley, Virgínia. Nessas reuniões, ele conheceu um oficial da CIA. com um comportamento alegre e uma barba espessa que havia sido escolhido para ser o próximo chefe da estação em Kiev.

Depois de um longo dia de reuniões, a CIA. levou o general Kondratiuk a um jogo de hóquei do Washington Capitals, onde ele e o novo chefe da estação sentaram-se em um camarote de luxo e vaiaram Alex Ovechkin, o principal jogador do time da Rússia.

Corpo de soldado russo perto de Kharkiv, na Ucrânia, em fevereiro de 2022. Rede de bases de espionagem apoiada pela CIA foi construída nos últimos oito anos, incluindo 12 bases secretas ao longo da fronteira da Ucrânia com a Rússia Foto: Tyler Hicks/NYT

O chefe da estação ainda não havia chegado quando o general Kondratiuk entregou à CIA os documentos secretos sobre a Marinha russa. “Há mais de onde esse veio”, prometeu ele, e os documentos foram enviados para analistas em Langley.

Os analistas concluíram que os documentos eram autênticos e, depois que o chefe da estação chegou a Kiev, a C.I.A. tornou-se a principal parceira do general Kondratiuk.

O general Kondratiuk sabia que precisava da CIA. para fortalecer sua própria agência. A CIA. achava que o general também poderia ajudar Langley. A CIA tinha dificuldades para recrutar espiões dentro da Rússia porque seus oficiais de caso estavam sob forte vigilância.

“Para um russo, permitir-se ser recrutado por um americano é cometer a traição e a traição absolutas”, disse o general Kondratiuk. “Mas para um russo ser recrutado por um ucraniano, são apenas amigos conversando durante uma cerveja.”

O novo chefe da estação começou a visitar regularmente o general Kondratiuk, cujo escritório era decorado com um aquário onde peixes amarelos e azuis - as cores nacionais da Ucrânia - nadavam em círculos ao redor de um modelo de submarino russo afundado. Os dois homens se tornaram próximos, o que impulsionou o relacionamento entre as duas agências, e os ucranianos deram ao novo chefe da estação um apelido carinhoso: Papai Noel.

Em janeiro de 2016, o general Kondratiuk viajou para Washington para reuniões em Scattergood, uma propriedade no campus da CIA. na Virgínia, onde a agência frequentemente recebe dignitários visitantes. A agência concordou em ajudar a HUR a se modernizar e a melhorar sua capacidade de interceptar comunicações militares russas. Em troca, o general Kondratiuk concordou em compartilhar toda a inteligência bruta com os americanos.

Agora a parceria era real.

Operação Goldfish

Hoje, a estrada estreita que leva à base secreta é cercada por campos minados, semeados como uma linha de defesa nas semanas após a invasão da Rússia. Os mísseis russos que atingiram a base aparentemente a fecharam, mas apenas algumas semanas depois os ucranianos retornaram.

Com dinheiro e equipamentos fornecidos pela CIA., as equipes sob o comando do general Dvoretski começaram a reconstruir, mas de forma subterrânea. Para evitar a detecção, eles só trabalhavam à noite e quando os satélites espiões russos não estavam sobrevoando o local. Os trabalhadores também estacionavam seus carros a uma certa distância do local da construção.

No bunker, o general Dvoretski apontou para equipamentos de comunicação e grandes servidores de computador, alguns dos quais financiados pela CIA. Ele disse que suas equipes estavam usando a base para invadir as redes de comunicação seguras dos militares russos.

Posto de controle militar na região de Kharkiv, na Ucrânia, indica minas terrestres ao longo da estrada, em imagem de dezembro de 2023 Foto: David Guttenfelder / NYT

“Esta é a coisa que invade satélites e decodifica conversas secretas”, disse o general Dvoretski a um jornalista do Times durante uma visita, acrescentando que eles também estavam invadindo satélites espiões da China e de Belarus.

Outro oficial colocou dois mapas produzidos recentemente sobre uma mesa, como prova de como a Ucrânia está rastreando a atividade russa em todo o mundo.

O primeiro mostrava as rotas aéreas dos satélites espiões russos que estavam sobrevoando a Ucrânia central. O segundo mostrava como os satélites espiões russos estão passando por cima de instalações militares estratégicas - incluindo uma instalação de armas nucleares - no leste e no centro dos Estados Unidos.

A CIA começou a enviar equipamentos em 2016, após a reunião crucial em Scattergood, disse o general Dvoretski, fornecendo rádios criptografados e dispositivos para interceptar comunicações secretas do inimigo.

Policiais ucranianos em posto de controle móvel na região de Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia, em 18 de dezembro de 2023 Foto: David Guttenfelder/NYT

Além da base, a CIA. também supervisionou um programa de treinamento, realizado em duas cidades europeias, para ensinar aos oficiais de inteligência ucranianos como assumir de forma convincente personas falsas e roubar segredos na Rússia e em outros países que são adeptos da caça aos espiões. O programa foi chamado de Operação Peixe Dourado, derivado de uma piada sobre um peixe dourado que fala russo e oferece a dois estonianos desejos em troca de sua liberdade.

A piada era que um dos estonianos batia na cabeça do peixe com uma pedra, explicando que não se podia confiar em nada que falasse russo.

Os oficiais da Operação Goldfish logo foram enviados para 12 bases operacionais avançadas recém-construídas ao longo da fronteira russa. De cada base, disse o general Kondratiuk, os oficiais ucranianos dirigiam redes de agentes que coletavam informações de inteligência dentro da Rússia.

Os oficiais da CIA instalaram equipamentos nas bases para ajudar na coleta de informações e também identificaram alguns dos mais habilidosos graduados ucranianos do programa Operation Goldfish, trabalhando com eles para abordar possíveis fontes russas. Em seguida, esses graduados treinaram agentes adormecidos no território ucraniano para lançar operações de guerrilha em caso de ocupação.

Muitas vezes, pode levar anos para que a CIA. desenvolva confiança suficiente em uma agência estrangeira para começar a realizar operações conjuntas. Com os ucranianos, isso levou menos de seis meses. A nova parceria começou a produzir tanta inteligência bruta sobre a Rússia que ela teve de ser enviada para Langley para processamento.

Mas a CIA tinha linhas vermelhas. Ela não ajudaria os ucranianos a conduzir operações letais ofensivas.

“Fizemos uma distinção entre operações de coleta de inteligência e coisas que explodem”, disse um ex-funcionário sênior dos EUA.

‘Este é o nosso país’

Foi uma distinção que incomodou os ucranianos.

Primeiro, o general Kondratiuk ficou irritado quando os americanos se recusaram a fornecer imagens de satélite de dentro da Rússia. Logo depois, ele solicitou a ajuda da CIA. para planejar uma missão clandestina para enviar comandos da HUR para a Rússia a fim de plantar dispositivos explosivos em depósitos de trens usados pelos militares russos. Se o exército russo tentasse tomar mais território ucraniano, os ucranianos poderiam detonar os explosivos para retardar o avanço russo.

Quando o chefe da estação informou seus superiores, eles “perderam a cabeça”, como disse um ex-funcionário. Brennan, diretor da CIA, ligou para o general Kondratiuk para certificar-se de que a missão fosse cancelada e que a Ucrânia respeitasse as linhas vermelhas que proíbem operações letais.

O general Kondratiuk cancelou a missão, mas também aprendeu uma lição diferente. “Daqui para a frente, trabalhamos para não ter discussões sobre essas coisas com seus homens”, disse ele.

Encontro do então vice-presidente dos EUA, Joe Biden, e do então presidente da Ucrania, Petro Poroshenko, em imagem de 2017 Foto: GLEB GARANICH / REUTERS

No final daquele verão, espiões ucranianos descobriram que as forças russas estavam posicionando helicópteros de ataque em um campo de aviação na Península da Crimeia, ocupada pela Rússia, possivelmente para realizar um ataque surpresa.

O General Kondratiuk decidiu enviar uma equipe para a Crimeia para colocar explosivos no campo de aviação, para que pudessem ser detonados se a Rússia atacasse.

Dessa vez, ele não pediu permissão à CIA. Ele recorreu à Unidade 2245, a força de comando que recebeu treinamento militar especializado do grupo paramilitar de elite da CIA, conhecido como Ground Department. A intenção do treinamento era ensinar técnicas defensivas, mas os oficiais da CIA. entenderam que, sem o conhecimento deles, os ucranianos poderiam usar as mesmas técnicas em operações ofensivas letais.

Naquela época, o futuro chefe da agência de inteligência militar da Ucrânia, general Budanov, era uma estrela em ascensão na Unidade 2245. Ele era conhecido por operações ousadas atrás das linhas inimigas e tinha laços profundos com a CIA. A agência o treinou e também tomou a medida extraordinária de enviá-lo para reabilitação no Walter Reed National Military Medical Center, em Maryland, depois que ele foi baleado no braço direito durante os combates em Donbas.

Disfarçado com uniformes russos, o então tenente-coronel Budanov liderou comandos através de um estreito golfo em lanchas infláveis, desembarcando à noite na Crimeia.

Mas uma unidade de comando de elite russa estava esperando por eles. Os ucranianos revidaram, matando vários combatentes russos, inclusive o filho de um general, antes de se retirarem para a costa, mergulharem no mar e nadarem por horas até o território controlado pelos ucranianos.

Foi um desastre. Em um discurso público, o presidente Putin acusou os ucranianos de planejarem um ataque terrorista e prometeu vingar as mortes dos combatentes russos.

Comandante do batalhão da autoproclamada República Popular de Donetsk, Arseny Pavlov, em um veículo blindado no Dia da Vitória, em Donetsk, em 9 de maio de 2016. Pavlov é um dos símbolos do separatismo ucraniano Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / REUTERS

“Não há dúvida de que não deixaremos essas coisas passarem”, disse ele.

Em Washington, a Casa Branca de Obama ficou furiosa. Joseph Biden, na época vice-presidente e defensor da assistência à Ucrânia, ligou para o presidente ucraniano para reclamar com raiva.

“Isso causa um problema gigantesco”, disse Biden na ligação, cuja gravação vazou e foi publicada on-line. “Tudo o que estou lhe dizendo, como amigo, é que minha argumentação aqui é muito mais difícil agora.”

Alguns dos assessores de Obama queriam encerrar o programa da CIA., mas Brennan os persuadiu de que isso seria contraproducente, já que o relacionamento estava começando a produzir informações sobre os russos enquanto a CIA investigava a interferência russa nas eleições.

Brennan pegou o telefone com o General Kondratiuk para enfatizar novamente as linhas vermelhas.

O general ficou chateado. “Este é o nosso país”, respondeu ele, de acordo com um colega. “É a nossa guerra, e temos que lutar”.

A reação negativa de Washington custou o cargo do general Kondratiuk. Mas a Ucrânia não recuou.

Um dia após a remoção do general Kondratiuk, uma misteriosa explosão na cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia, ocupada pela Rússia, destruiu um elevador que transportava um comandante separatista russo sênior chamado Arsen Pavlov, conhecido por seu nome de guerra, Motorola.

A CIA. logo soube que os assassinos eram membros do Quinto Diretório, o grupo de espionagem que recebeu treinamento da CIA.. A agência de inteligência doméstica da Ucrânia chegou a distribuir adesivos comemorativos para os envolvidos, cada um deles com a palavra “Lift”, o termo britânico para elevador.

Mais uma vez, alguns dos assessores de Obama ficaram furiosos, mas eles eram ‘patos mancos’ - faltavam três semanas para a eleição presidencial que colocaria Donald Trump contra Hillary Clinton - e os assassinatos continuaram.

Uma equipe de agentes ucranianos montou um lançador de foguetes não tripulado, disparado pelo ombro, em um prédio nos territórios ocupados. O prédio ficava em frente ao escritório de um comandante rebelde chamado Mikhail Tolstikh, mais conhecido como Givi. Usando um gatilho remoto, eles dispararam o lançador assim que Givi entrou em seu escritório, matando-o, de acordo com autoridades norte-americanas e ucranianas.

Uma guerra sombria estava agora em pleno andamento. Os russos usaram um carro-bomba para assassinar o chefe da Unidade 2245, a força de comando de elite ucraniana. O comandante, coronel Maksim Shapoval, estava a caminho de uma reunião com oficiais da CIA em Kiev quando seu carro explodiu.

No velório do coronel, a embaixadora dos EUA na Ucrânia, Marie Iovanovitch, ficou de luto ao lado do chefe da estação da CIA . Mais tarde, os oficiais da CIA e seus colegas ucranianos brindaram ao coronel Shapoval com doses de uísque.

“Para todos nós”, disse o general Kondratiuk, “foi um golpe”.

Na ponta dos pés em torno de Trump

A eleição de Trump em novembro de 2016 deixou os ucranianos e seus parceiros da CIA nervosos.

Trump elogiou Putin e descartou o papel da Rússia na interferência eleitoral. Ele desconfiava da Ucrânia e mais tarde tentou pressionar seu presidente, Volodmir Zelenski, a investigar seu rival democrata, Biden, o que resultou no primeiro impeachment de Trump.

No entanto, independentemente do que Trump dissesse e fizesse, seu governo frequentemente seguia na direção oposta. Isso se deve ao fato de Trump ter colocado falcões russos em posições-chave, incluindo Mike Pompeo como diretor da CIA e John Bolton como assessor de segurança nacional. Eles visitaram Kiev para enfatizar seu total apoio à parceria secreta, que se expandiu para incluir programas de treinamento mais especializados e a construção de outras bases secretas.

A base na floresta cresceu e passou a incluir um novo centro de comando e quartéis, e aumentou de 80 para 800 oficiais de inteligência ucranianos. Impedir que a Rússia interferisse em futuras eleições nos EUA foi uma das principais prioridades da CIA. durante esse período, e os oficiais de inteligência ucranianos e americanos uniram forças para sondar os sistemas de computador das agências de inteligência da Rússia para identificar agentes que tentavam manipular os eleitores.

Imagem de 2017 mostra encontro entre presidente da Rússia, Vladimir Putin, e presidente dos EUA, Donald Trump, no G-20 Foto: Stephen Crowley / NYT

Em uma operação conjunta, uma equipe da HUR enganou um oficial do serviço de inteligência militar da Rússia para que ele fornecesse informações que permitiram à CIA conectar o governo russo ao chamado grupo de hackers Fancy Bear, que estava ligado a esforços de interferência eleitoral em vários países.

O general Budanov, que Zelenski escolheu para liderar o HUR em 2020, falou sobre a parceria: “Ela só se fortaleceu. Cresceu sistematicamente. A cooperação se expandiu para outras esferas e se tornou mais ampla”.

O relacionamento foi tão bem-sucedido que a CIA quis replicá-lo com outros serviços de inteligência europeus que compartilhavam o foco no combate à Rússia.

O chefe da Russia House, o departamento da CIA. que supervisiona as operações contra a Rússia, organizou uma reunião secreta em Haia. Lá, representantes da CIA., do MI6 da Grã-Bretanha, do HUR, do serviço holandês (um aliado importante da inteligência) e de outras agências concordaram em começar a reunir mais informações sobre a Rússia.

O resultado foi uma coalizão secreta contra a Rússia, da qual os ucranianos eram membros vitais.

Marcha para a guerra

Em março de 2021, os militares russos começaram a reunir tropas ao longo da fronteira com a Ucrânia. Com o passar dos meses e mais tropas cercando o país, a questão era se Putin estava fingindo ou se preparando para a guerra.

Em novembro daquele ano e nas semanas seguintes, a CIA e o MI6 transmitiram uma mensagem unificada aos seus parceiros ucranianos: A Rússia estava se preparando para uma invasão em grande escala para decapitar o governo e instalar um fantoche em Kiev que cumpriria as ordens do Kremlin.

As agências de inteligência dos EUA e do Reino Unido tinham interceptações às quais as agências de inteligência ucranianas não tinham acesso, de acordo com autoridades dos EUA. A nova inteligência listou os nomes das autoridades ucranianas que os russos estavam planejando matar ou capturar, bem como os ucranianos que o Kremlin esperava instalar no poder.

Obuseiros russos carregados em vagões de trem em uma estação fora de Taganrog, na Rússia, em 22 de fevereiro de 2022 Foto: NYT

O presidente Zelenski e alguns de seus principais assessores pareciam não estar convencidos, mesmo depois que o Burns, diretor da CIA, correu para Kiev em janeiro de 2022 para informá-los.

À medida que a invasão russa se aproximava, os oficiais da CIA. e do MI6 fizeram as últimas visitas a Kiev com seus colegas ucranianos. Um dos oficiais do M16 chorou na frente dos ucranianos, preocupado com a possibilidade de os russos os matarem.

A pedido do Sr. Burns, um pequeno grupo de oficiais da CIA, foi dispensado da evacuação mais ampla dos EUA e foi transferido para um complexo hoteleiro no oeste da Ucrânia. Eles não queriam abandonar seus parceiros.

Sem final de jogo

Depois que Putin lançou a invasão em 24 de fevereiro de 2022, os oficiais da CIA no hotel eram a única presença do governo dos EUA no local. Todos os dias, no hotel, eles se reuniam com seus contatos ucranianos para passar informações. As velhas algemas foram retiradas, e a Casa Branca de Biden autorizou as agências de espionagem a fornecer apoio de inteligência para operações letais contra as forças russas em solo ucraniano.

Muitas vezes, as instruções da CIA continham detalhes chocantemente específicos.

Em 3 de março de 2022 - o oitavo dia da guerra - a equipe da CIA. apresentou uma visão geral precisa dos planos russos para as próximas duas semanas. Os russos abririam um corredor humanitário para fora da cidade sitiada de Mariupol naquele mesmo dia e, em seguida, abririam fogo contra os ucranianos que o utilizassem.

Os russos planejavam cercar a cidade portuária estratégica de Odessa, de acordo com a CIA, mas uma tempestade atrasou o ataque e os russos nunca tomaram a cidade. Em seguida, em 10 de março, os russos pretendiam bombardear seis cidades ucranianas e já haviam inserido as coordenadas dos mísseis de cruzeiro para esses ataques.

Os russos também estavam tentando assassinar as principais autoridades ucranianas, inclusive Zelenski. Em pelo menos um caso, a CIA compartilhou informações de inteligência com a agência doméstica da Ucrânia, o que ajudou a desarticular um plano contra o presidente, de acordo com uma autoridade ucraniana sênior.

Soldado do Exército Ucraniano prepara defesas em uma posição à beira-mar em Odesa, na Ucrânia, em 16 de março de 2022 Foto: Tyler Hicks / NYT

Quando o ataque russo a Kiev foi interrompido, o chefe da estação da CIA se alegrou e disse a seus colegas ucranianos que eles estavam “dando um soco na cara dos russos”, de acordo com um oficial ucraniano que estava na sala.

Em poucas semanas, a CIA retornou a Kiev, e a agência enviou dezenas de novos oficiais para ajudar os ucranianos. Uma autoridade sênior dos EUA disse sobre a presença considerável da CIA.: “Eles estão apertando gatilhos? Não. Eles estão ajudando na definição de alvos? Com certeza”.

Alguns dos oficiais da CIA foram enviados para bases ucranianas. Eles revisaram as listas de possíveis alvos russos que os ucranianos estavam preparando para atacar, comparando as informações que os ucranianos tinham com as informações de inteligência dos EUA para garantir que fossem precisas.

Antes da invasão, a CIA e o MI6 haviam treinado seus colegas ucranianos no recrutamento de fontes e na criação de redes clandestinas e partidárias. Na região sul de Kherson, que foi ocupada pela Rússia nas primeiras semanas da guerra, essas redes partidárias entraram em ação, de acordo com o general Kondratiuk, assassinando colaboradores locais e ajudando as forças ucranianas a atacar as posições russas.

Em julho de 2022, espiões ucranianos viram comboios russos se preparando para cruzar uma ponte estratégica sobre o rio Dnipro e notificaram o MI6. Oficiais de inteligência britânicos e americanos verificaram rapidamente a inteligência ucraniana, usando imagens de satélite em tempo real. O MI6 transmitiu a confirmação, e os militares ucranianos abriram fogo com foguetes, destruindo os comboios.

No bunker subterrâneo, o general Dvoretski disse que um sistema antiaéreo alemão agora defende contra ataques russos. Um sistema de filtragem de ar protege contra armas químicas e um sistema de energia dedicado está disponível, caso a rede elétrica caia.

A pergunta que alguns oficiais de inteligência ucranianos estão fazendo agora a seus colegas americanos - enquanto os republicanos na Câmara avaliam se devem cortar bilhões de dólares em ajuda - é se a CIA os abandonará. “Isso já aconteceu no Afeganistão e agora vai acontecer na Ucrânia”, disse um oficial ucraniano sênior.

Referindo-se à visita de Burns a Kiev na semana passada, um funcionário da CIA disse: “Demonstramos um claro compromisso com a Ucrânia ao longo de muitos anos e essa visita foi outro forte sinal de que o compromisso dos EUA continuará”.

A CIA. e o HUR construíram duas outras bases secretas para interceptar as comunicações russas e, combinadas com as 12 bases operacionais avançadas, que, segundo o general Kondratiuk, ainda estão operacionais, o HUR agora coleta e produz mais informações do que em qualquer outro momento da guerra - muitas das quais são compartilhadas com a CIA.

“Não é possível obter informações como essas em nenhum outro lugar, exceto aqui e agora”, disse o general Dvoretski.