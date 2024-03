O último ataque ocorreu no domingo, 17. “O urso passou uns 20 minutos no centro da cidade, atacou cinco pessoas e retornou à floresta”, explicou à AFP o porta-voz do município, Viktoria Capcikova. “Cinco pessoas, entre elas uma criança de 10 anos, sofreram cortes e mordidas”, afirmou. Os feridos foram encaminhados ao hospital e receberam alta.

As autoridades pediram na segunda-feira aos habitantes que não saíssem das áreas residenciais, especialmente no período da manhã e da tarde, já que o urso continua solto. Seis grupos formados por caçadores, policiais e especialistas em floresta selvagem tentavam localizar o animal nos arredores da cidade a quase 300 quilômetros da capital Bratislava.