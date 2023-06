Videográfico mostra possível trajeto do submarino Titan da superfície a destroços do Titanic; veja

Após quatro dias de drama e incertezas, a busca chegou ao fim. As cinco pessoas que embarcaram no submersível Titan em uma viagem turística para visitar os destroços do Titanic foram declaradas mortas nesta quinta-feira, 22, depois que equipes de busca encontraram partes do submarino a 500 metros da proa do Titanic, que jaz no leito do Oceano Atlântico a uma profundidade de 3.800 metros desde 1912.

Segundo a Guarda Costeira americana, o Titan implodiu em virtude da ‘catástrófica perda de pressão interna na cabine’. O submersível perdeu contato com o comando remoto em terra, que o guiava na expedição rumo ao Titanic no domingo, 18.

Assista neste videográfico uma animação sobre as descidas do Titan às profundezas do Oceano: