Donald Trump está voltando à Casa Branca e, embora isso não mude o que a maioria dos críticos pensa dele, deveria obrigá-los a se olhar no espelho. Eles perderam essa eleição tanto quanto Trump a ganhou.

PUBLICIDADE Essa não foi uma disputa comum entre dois candidatos de partidos rivais: A verdadeira escolha diante dos eleitores foi entre Trump e todos os outros - não apenas a candidata democrata, Kamala Harris, e seu partido, mas também republicanos como Liz Cheney, oficiais militares de alto escalão como o general Mark Milley e o general John Kelly (também ex-chefe de gabinete), membros declarados da comunidade de inteligência e economistas ganhadores do Prêmio Nobel. Com essa estrutura, a disputa presidencial se tornou um exemplo do que é conhecido em economia como “destruição criativa”. Seus oponentes certamente temem que Trump destrua a própria democracia americana.

Os republicanos Donald Trump e J.D. Vance, presidente e vice-presidente eleito Foto: Evan Vucci/AP

Para seus apoiadores, no entanto, o voto em Trump significou um voto para expulsar do poder uma classe de liderança fracassada e recriar as instituições do país sob um novo conjunto de padrões que atenderia melhor aos cidadãos americanos.

A vitória de Trump equivale a um voto público de desconfiança nos líderes e nas instituições que moldaram a vida americana desde o fim da Guerra Fria, há 35 anos. Os nomes em si são simbólicos: em 2016, Trump concorreu contra um Bush nas primárias republicanas e uma Clinton nas eleições gerais. Desta vez, em um sentido mais livre, ele venceu uma coalizão que incluía Liz Cheney e seu pai, o ex-vice-presidente Dick Cheney.

Aqueles que veem em Trump uma profunda rejeição das convenções atuais de Washington estão corretos. Ele é como um ateu que desafia os ensinamentos de uma igreja: O desafio que ele apresenta não está tanto no que ele faz, mas no fato de que ele questiona as crenças nas quais a autoridade se baseia. Trump demonstrou que as ortodoxias políticas do país estão falidas, e os líderes de todas as nossas instituições - tanto públicas quanto privadas - que se baseiam em sua fidelidade a essas ortodoxias para reivindicar autoridade, agora estão vulneráveis.

Isso pode ser exatamente o que os eleitores querem e, ao se aliar a tantas elites e instituições problemáticas e impopulares, Kamala se condenou. Será que os americanos acham saudável que generais que supervisionaram guerras prolongadas e, em última análise, desastrosas, sejam tratados com tanto respeito pelos críticos de Trump? Uma pergunta semelhante poderia ser feita sobre as autoridades encarregadas da comunidade de inteligência.

Publicidade

Trump não é a ideia de um especialista em políticas para ninguém, mas o papel que seus eleitores querem que ele desempenhe é indiscutivelmente o oposto: o de um anti-investidor que derruba as noções atuais de especialização de Washington. A vitória de Trump é um veredicto punitivo sobre as autoridades de todos os tipos que tentaram impedi-lo.

Na economia, a destruição criativa ocorre quando um novo concorrente revela o quanto as empresas existentes são inadequadas para atender à demanda do consumidor. Da mesma forma que a concorrência de mercado, a concorrência política democrática leva a reviravoltas semelhantes. Se a ruptura que Trump representa parece excepcionalmente drástica, isso é um sinal de que a política americana tem sido insuficientemente competitiva por muito tempo. Antes do surgimento de Trump, o poder estava nas mãos de um cartel político que, assim como os cartéis de mercado sobre os quais Adam Smith havia alertado, envolvia instituições que deveriam estar em concorrência acirrada, mas que, em vez disso, cooperavam para excluir “produtos” ou ideias rivais. Os produtos superfaturados e de má qualidade do cartel não conseguiram satisfazer as demandas do público.

Talvez Trump e o movimento que ele traz para Washington também não as satisfaçam. Vale a pena lembrar que a maioria das novas empresas que rompem relações de mercado estabelecidas não dura muito tempo - elas apenas descobrem uma oportunidade que outra pessoa aproveita mais tarde.

PUBLICIDADE A ascensão de Trump pôs fim à estagnação que caracterizou a era Barack Obama, quando um presidente democrata buscou uma visão apenas incrementalmente diferente - em tudo, desde a política externa até o sistema de saúde - do que os especialistas de ambos os partidos haviam prescrito na década de 1990, enquanto os republicanos no Congresso se dedicavam à mera obstrução até que o G.O.P. pudesse colocar outro Bush ou Mitt Romney na Casa Branca para buscar a variação de seu partido na mesma agenda. A coalizão de campanha de Trump incluiu Robert F. Kennedy Jr., Tulsi Gabbard e outros políticos com uma mensagem antiestablishment, bem como empresários proeminentes como Elon Musk e podcasters como Joe Rogan. Trump pode não estar totalmente em sintonia com nenhum deles, mas há um motivo pelo qual tantos defensores do que pode ser chamado de “política alternativa” se uniram a ele contra a corrente dominante. E os sucessos de Trump de 2016 até hoje - sucessos que incluem as derrotas que não conseguiram derrotá-lo ou destruir sua coalizão - indicam que a “corrente dominante” já perdeu a legitimidade popular em um grau crítico. A atitude dos eleitores certamente se estendeu às acusações federais e estaduais, que eles descartaram como política por outros meios.

Os inimigos de Trump estão tão certos quanto seus apoiadores de que ele poderia ser uma força de mudança radical. No entanto, tanto os campos pró quanto os anti-Trump são propensos a exagerar o que esse antigo e futuro presidente deseja fazer e pode realizar. Até mesmo Franklin Roosevelt, com mandatos ilimitados e um mandato popular esmagador, achou seu poder como presidente frustrantemente limitado. A Constituição não é fraca, independentemente de um Roosevelt ou um Trump estar sentado no Salão Oval.

Se Trump e sua coalizão não conseguirem criar algo melhor do que aquilo que substituíram, eles sofrerão o mesmo destino que infligiram às dinastias Bush, Clinton e Cheney, que caíram. Uma nova força de destruição criativa surgirá, possivelmente na esquerda americana.

Publicidade

Para evitar isso, Trump terá de se tornar um criador tão bem-sucedido quanto é um destruidor. No início de seu primeiro governo, ele perdeu a oportunidade de aproveitar o choque que os republicanos e os democratas sentiram nessa eleição. Esse foi um momento em que uma mensagem positiva, em vez de uma mensagem de “carnificina americana”, poderia ter elevado o novo presidente acima da briga da política convencional.

Embora sua recusa em aceitar os resultados da eleição de 2020 não o tenha impedido de vencer ontem, ele teria sido ainda mais forte se não tivesse a bagagem do motim de 6 de janeiro para arrastá-lo para baixo. Às vezes, seguir as regras é a melhor maneira de mudar o jogo, como reconheceram os presidentes mais transformadores de nosso passado.