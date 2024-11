Entramos em uma nova era política. Nos últimos 40 anos, aproximadamente, vivemos na era da informação. Nós, que pertencemos à classe instruída, decidimos, com alguma justificativa, que a economia pós-industrial seria construída por pessoas como nós e, por isso, adaptamos as políticas sociais para atender às nossas necessidades.

Nossa política educacional empurrou as pessoas para o curso que seguimos - faculdades de quatro anos - para que fossem qualificadas para os "empregos do futuro". Enquanto isso, o treinamento vocacional definhou. Adotamos uma política de livre comércio que transferiu empregos industriais para países de baixo custo no exterior para que pudéssemos concentrar nossas energias em empresas da economia do conhecimento administradas por pessoas com diplomas avançados. O setor financeiro e de consultoria cresceu rapidamente, enquanto o emprego no setor industrial diminuiu. A geografia foi considerada sem importância - se o capital e a mão de obra altamente qualificada quisessem se aglomerar em Austin, São Francisco e Washington, não importava o que acontecia com todas as outras comunidades que ficavam para trás. As políticas de imigração deram às pessoas com alto nível de instrução acesso a mão de obra com salários baixos, enquanto os trabalhadores menos qualificados enfrentaram uma nova concorrência. Mudamos para tecnologias verdes, favorecidas por pessoas que trabalham com pixels, e desfavorecemos as pessoas que trabalham com manufatura e transporte, cujo sustento depende de combustíveis fósseis.

Imagem mostra eleitor de Donald Trump durante um comício em Salem, na Virgínia, dias antes da eleição. Retorno do republicano foi conquistado com uma margem larga sobre os democratas Foto: Tom Brenner/For the Washington Post

Aquele grande som de sucção que você ouviu foi a redistribuição do respeito. As pessoas que subiam a escada acadêmica eram homenageadas com elogios, enquanto as que não subiam se tornavam invisíveis. A situação era particularmente difícil para os meninos. No ensino médio, dois terços dos alunos entre os 10% melhores da classe são meninas, enquanto cerca de dois terços dos alunos no 10% inferior são meninos. As escolas não estão preparadas para o sucesso masculino; isso tem consequências pessoais para toda a vida e, agora, nacionais.

A sociedade funcionou como um vasto sistema de segregação, elevando os academicamente talentosos acima de todos os outros. Em pouco tempo, a divisão de diplomas se tornou o abismo mais importante da vida americana. Os formandos do ensino médio morrem nove anos mais cedo do que as pessoas com formação universitária. Eles morrem de overdose de opióides seis vezes mais rápido. Casam-se menos, divorciam-se mais e têm maior probabilidade de ter um filho fora do casamento. Têm maior probabilidade de serem obesos. Um estudo recente do American Enterprise Institute constatou que 24% das pessoas que concluíram o ensino médio, no máximo, não têm amigos próximos. É menos provável que elas frequentem espaços públicos ou participem de grupos comunitários e ligas esportivas do que os universitários. Eles não falam o jargão correto de justiça social nem têm o tipo de crenças luxuosas que são marcadores de virtude pública.

Os abismos levaram a uma perda de fé, uma perda de confiança, um sentimento de traição. Nove dias antes das eleições, visitei uma igreja nacionalista cristã no Tennessee. O culto foi iluminado por uma fé genuína, é verdade, mas também por uma atmosfera corrosiva de amargura, agressão e traição. Enquanto o pastor falava sobre os judas que procuram nos destruir, a frase “mundo sombrio” veio à minha cabeça - uma imagem de um povo que se percebe vivendo sob constante ameaça e em uma cultura de extrema desconfiança. Essas pessoas, e muitos outros americanos, não estavam interessados na política da alegria que Kamala Harris e os outros formandos da faculdade de direito estavam oferecendo.

O Partido Democrata tem uma função: combater a desigualdade. Aqui havia um grande abismo de desigualdade bem diante de seus narizes e, de alguma forma, muitos democratas não o viam. Muitos da esquerda se concentraram na desigualdade racial, na desigualdade de gênero e na desigualdade LGBT. Acho que é difícil se concentrar na desigualdade de classe quando se estudou em uma faculdade com uma dotação de vários bilhões de dólares e se faz seminários de diversidade e lavagem ambiental para uma grande empresa. Donald Trump é um narcisista monstruoso, mas há algo de estranho em uma classe instruída que se olha no espelho da sociedade e só vê a si mesma.

Enquanto a esquerda se voltava para a arte performática identitária, Donald Trump entrou com os dois pés na guerra de classes. Seu ressentimento contra as elites de Manhattan, nascido no Queens, se encaixou magicamente com a animosidade de classe sentida pela população rural de todo o país. Sua mensagem era simples: essas pessoas traíram você e, além disso, são idiotas.

Em 2024, ele construiu exatamente o que o Partido Democrata tentou construir no passado - uma maioria multirracial da classe trabalhadora. Seu apoio aumentou entre os trabalhadores negros e hispânicos. Ele registrou ganhos surpreendentes em lugares como Nova Jersey, Bronx, Chicago, Dallas e Houston. De acordo com as pesquisas de boca de urna da NBC, ele conquistou um terço dos eleitores de cor. Ele é o primeiro republicano a conquistar a maioria dos votos em 20 anos.

Obviamente, os democratas precisam repensar bastante. O governo Biden tentou atrair a classe trabalhadora com subsídios e estímulos, mas não há solução econômica para o que é principalmente uma crise de respeito.

Haverá alguns na esquerda que dirão que Trump venceu por causa do racismo, do sexismo e do autoritarismo inerentes ao povo americano. Aparentemente, essas pessoas adoram perder e querem fazer isso de novo e de novo e de novo.

O restante de nós precisa olhar para esse resultado com humildade. Os eleitores americanos nem sempre são sábios, mas geralmente são sensatos e têm algo a nos ensinar. Meu pensamento inicial é que tenho de reexaminar meus próprios antecedentes. Sou um moderado. Gosto quando os candidatos democratas vão para o centro. Mas tenho que confessar que Harris fez isso de forma bastante eficaz e não funcionou. Talvez os democratas tenham que adotar uma ruptura no estilo de Bernie Sanders - algo que fará com que pessoas como eu se sintam desconfortáveis. O Partido Democrata pode fazer isso? O partido das universidades, dos subúrbios ricos e dos núcleos urbanos hipsters pode fazer isso? Bem, Donald Trump sequestrou um partido corporativo, que dificilmente parecia ser um veículo para a revolta proletária, e fez exatamente isso. Aqueles de nós que são condescendentes com Trump deveriam se sentir humildes - ele fez algo que nenhum de nós poderia fazer. Mas estamos entrando em um período de águas brancas. Trump é um semeador do caos, não do fascismo. Nos próximos anos, uma praga de desordem se abaterá sobre os Estados Unidos e, talvez, sobre o mundo, sacudindo tudo. Se você odeia a polarização, espere só até experimentarmos a desordem global. Mas no caos há oportunidade para uma nova sociedade e uma nova resposta ao ataque político, econômico e psicológico de Trump. Estes são os tempos que testam a alma das pessoas, e veremos do que somos feitos.