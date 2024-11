Uma história na tradição do xadrez envolve o grande jogador dinamarquês-judeu Aron Nimzowitsch, que, em um torneio em meados da década de 1920, se viu em um duelo contra o mestre alemão Friedrich Sämisch. Enfurecido com a ideia de perder para um oponente que considerava inferior, Nimzowitsch pulou na mesa e gritou: “Para esse idiota eu tenho que perder?”

A vice-presidente dos Estados Unidos discursa na Howard University, após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais Foto: Mandel Ngan/AFP

A teoria que muitos democratas serão tentados a adotar é a de que uma nação propensa ao racismo, ao sexismo, à xenofobia e à estupidez generalizada foi vítima do tipo de demagogia que, no passado, levou a Alemanha a eleger Adolf Hitler.

É uma teoria com muito poder explicativo, embora seja apenas de um tipo involuntário. A ampla incapacidade dos progressistas de entender o apelo político de Trump, exceto em termos lisonjeiros para suas crenças, é em si parte da explicação para seu retorno histórico e totalmente evitável.

Por que Kamala Harris perdeu? Houve muitos erros táticos: sua escolha de um companheiro de chapa progressista incapaz de ajudá-la a vencer em um Estado que precisa ser vencido, como a Pensilvânia ou o Michigan; sua incapacidade de se descolar do presidente Joe Biden; sua designação tola de Trump como fascista e, implicitamente, a sugestão de que seus apoiadores eram quase fascistas; sua dependência excessiva de substitutos de celebridades enquanto lutava para articular uma lógica convincente para sua candidatura; sua incapacidade de repudiar abertamente algumas das posições mais radicais que assumiu como candidata em 2019, a não ser por meio de expressões e chavões como “Meus valores não mudaram”.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, acena para apoiadores ao lado de seu marido, Douglas Emhoff Foto: Angela Weiss/AFP

Houve também o erro maior de ungir Kamala sem concorrência política - um insulto ao processo democrático que entregou a indicação a um candidato excepcionalmente fraco - algo que alguns de nós alertamos na época. Isso, por sua vez, ocorreu porque os democratas não levaram a sério o óbvio declínio mental de Joe Biden até o debacle do debate de junho (e depois permitiram que ele se agarrasse à indicação por mais algumas semanas), dificultando a realização até mesmo de uma mini-primária truncada.

Publicidade

Erros

Mas esses erros de cálculo estavam inseridos em três erros maiores de visão de mundo. Em primeiro lugar, a convicção entre muitos progressistas de que as coisas estavam muito bem, se não mesmo ótimas, nos Estados Unidos de Biden - e quem não pensasse assim era um desinformado de direita ou um ludibriado. Em segundo lugar, a recusa em ver como grande parte da esquerda moderna se tornou profundamente desagradável para a maioria dos Estados Unidos. Terceiro, a insistência de que a única forma apropriada de política quando se trata de Trump é a política de Resistência - com R maiúsculo.

Em relação à primeira, perdi a conta do número de vezes em que analistas progressistas tentaram direcionar os leitores para dados misteriosos do Federal Reserve de St. Louis para explicar por que os americanos deveriam parar de se assustar com os preços cada vez mais altos dos bens de consumo ou com o aumento dos custos de financiamento de suas casas e carros. Ou insistiram que não havia crise migratória na fronteira com o México. Ou afirmaram que Biden era muito perspicaz e quem sugerisse o contrário era um idiota.

Apoiadores de Kamala Harris choram após a vice-presidente dos Estados Unidos admitir a derrota para o republicano Donald Trump Foto: Brendan Smialowski/AFP

No entanto, quando os americanos viam e vivenciavam as coisas de outra forma (como os dados de pesquisas abrangentes mostravam), a resposta progressista característica era tratar as reclamações não apenas como infundadas, mas também como imorais.

PUBLICIDADE O efeito foi insultar os eleitores e deixar os democratas cegos quanto à legitimidade das questões. Era possível ver isso toda vez em que Kamala mencionava, em resposta a perguntas sobre a fronteira, que ela havia processado gangues criminosas transnacionais: sua resposta não respondia à reclamação central da existência de uma crise migratória pressionando centenas de comunidades, independentemente de os migrantes terem cometido crimes. A indiferença com que os esquerdistas trataram essas preocupações fazia parte de outra coisa: indiferença em relação às objeções morais de muitos americanos com relação a várias causas progressistas. Preocupado com transições de gênero para crianças ou com homens biológicos jogando em times esportivos de meninas? Você é um transfóbico. Desanimado com seminários tediosos, obrigatórios e frequentemente contraproducentes que tratam a pele branca como quase inerentemente problemática? Você é racista. Irritado com a necessidade de uma nova terminologia mais inclusiva, mas que parece ter saído de uma página do livro 1984, de George Orwell? Isso é “dupliplusimbom”.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sorri em um comício em Palm Beach, Flórida Foto: Alex Brandon/AP

O Partido Democrata, em sua melhor forma, defende a justiça e a liberdade. Mas a política da esquerda atual é medida em termos de engenharia social de acordo com a identidade do grupo. Cada vez mais, ela também defende a imposição forçada de normas culturais bizarras a centenas de milhões de americanos que querem viver e deixar viver, mas não gostam de ninguém palpitando sobre como devem falar ou o que pensar. Muitos progressistas se esqueceram disso, o que explica como uma figura como Trump, com seu desdém turbulento e transgressor pelas piedades progressistas, pôde ser reeleito para a presidência.

Por fim, os esquerdistas pensaram que a melhor maneira de deter Trump era tratá-lo não como uma figura política normal, embora detestável, com ideias políticas ruins, mas como uma ameaça mortal à própria democracia. Independentemente de ele ser ou não uma ameaça, esse estilo de oposição desviou os democratas do caminho certo. Ele os induziu à sua própria forma de política antidemocrática - usando os tribunais para tentar fazer com que o nome de Trump fosse retirado das urnas no Colorado ou tentando colocá-lo na prisão com base em acusações difíceis de serem seguidas. Isso os distraiu da tarefa de desenvolver e articular respostas políticas superiores às preocupações públicas válidas que ele estava abordando. E fez com que os progressistas parecessem hiperbólicos, se não histéricos, principalmente porque o país já havia sobrevivido a uma presidência de Trump mais ou menos intacta.

Publicidade

Hoje, os democratas se tornaram o partido da arrogância, da pontificação e da pomposidade. Isso pode fazer com que eles se sintam justos, mas como isso pode ser uma aparência eleitoral vencedora?

Votei com relutância em Kamala por causa de meus temores quanto ao que um segundo mandato de Trump poderia trazer - na Ucrânia, em nossa política comercial, na vida cívica, na saúde moral do movimento conservador em geral. No momento, meu maior medo é que os progressistas não tenham a introspecção para ver onde erraram, a disciplina para fazer melhor da próxima vez e a humildade para mudar.