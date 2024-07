Um copiloto da Easyjet - companhia aérea britânica - foi hospitalizado após desmaiar durante um voo que partiu de Luton, no sudeste da Inglaterra com destino a Lisboa, em Portugal, no sábado, 27. Um raro alerta vermelho, que sinaliza uma interrupção obrigatória das operações aéreas como medida de segurança, foi emitido pela aeronave Airbus A320 no momento do incidente, informou o The Independent.

Segundo o jornal britânico, o voo EZY2459 com 193 passageiros a bordo pousou em segurança na capital portuguesa e foi recebido por paramédicos para prestar os primeiros atendimentos ao copiloto que passou mal na aproximação do aeroporto de Lisboa, confirmou a Easyjet em comunicado. "O capitão pousou o voo de acordo com os procedimentos e os passageiros desembarcaram normalmente. Em nenhum momento a segurança do voo foi comprometida", afirma a nota. "A segurança e o bem-estar dos passageiros e da tripulação são a maior prioridade da Easyjet."

Copiloto da EasyJet desmaia durante voo para Lisboa com 193 passageiros e raro alerta vermelho é emitido Foto: Adobe Stock

O The Independent aponta que os padrões da indústria exigem que dois pilotos estejam na cabine em voos comerciais por razões de segurança. Os passageiros que retornavam para Londres sofreram um atraso de cerca de três horas após o incidente.

Não é a primeira vez que um piloto passa mal durante o voo, destaca o jornal britânico. Em outubro, o capitão e o copiloto de um voo da British Airways ficaram doentes na cabine após relatarem um “odor fétido” enquanto voavam a 30 mil pés. A dupla pilotava um BA Shuttle 13C entre as cidades inglesas de Newcastle e Londres na manhã de 19 de outubro quando o incidente ocorreu. O avião pousou em Heathrow, onde foram recebidos pelos serviços de emergência.