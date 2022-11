Massachusetts elege primeira governadora lésbica da história dos Estados Unidos

Publicidade

A democrata Maura Healey venceu as eleições para governo em Massachusetts nesta terça-feira, 8, e se tornou a primeira governadora abertamente lésbica da história dos Estados Unidos. Healey também é a primeira mulher a comandar o Estado, depois de bater o republicano Geoff Diehl.

Antes, Healey já havia sido a primeira pessoa abertamente LGBT a assumir o cargo de procuradora-geral de um Estado americano, também em Massachusetts.

Leia também Republicanos saem na frente na disputa pela Câmara nos EUA; democratas mantêm vantagem no Senado

A vitória de Healey se soma a outros resultados inéditos das eleições de meio de mandato dos EUA, que renovam um terço do Senado, a Câmara dos Deputados e os governos estaduais, além de outros cargos-chave da administração americana. Com a eleição dela e da sua vice-governadora, Kim Driscoll, também é a primeira vez que um Estado americano elege mulheres para ambos os cargos ao mesmo tempo.

Maura Healey, de azul, abraça apoiadora durante um evento em Boston, Massachusetts, nesta terça-feira, 8. Democrata se torna a primeira governadora abertamente lésbica dos EUA Foto: Joseph Prezioso / AFP

As eleições de meio de mandato de 2022 estão se tornando uma das mais importantes em anos, já que os eleitores determinam qual partido controlará a Câmara e o Senado. Suas escolhas influenciarão o restante da presidência de Joe Biden e podem impactar a própria democracia representativa.

Outros resultados para governo

Além disso, o Estado de Maryland elegeu o primeiro governador negro da sua história, o democrata Wes Moore, segundo as projeções da Associated Press. Moore venceu o candidato republicano Dan Cox, considerado de extrema direita, e se torna o terceiro governador negro da história dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Moore, um político que é ex-executivo de uma entidade sem fins lucrativos e escritor, emergiu nas primárias do Partido Democrata com o apoio de nomes como Oprah Winfrey. A campanha focou nas propostas de erradicação da pobreza, mais investimento do Estado e projetos de transporte público e energia renovável.

Democrata Wes Moore venceu eleição em Maryland e se tornou o primeiro governador negro do Estado Foto: Al Drago / NYT

O candidato derrotado, Dan Cox, é um republicano que atuou como deputado estadual e contou com o apoio do ex-presidente Donald Trump para a campanha de governador.

Na Flórida, o governador Ron DeSantis (Republicano) conquistou a reeleição. A vitória consolida o poder republicano no Estado, que já foi mais disputado. Ele derrotou o democrata Charlie Crist no pleito. Na primeira declaração após a vitória, o governador afirmou que os eleitores “redesenharam o mapa político do Estado”.

DeSantis se tornou governador em 2018 após uma disputa acirrada, na qual terminou com 32,4 mil votos a mais. A margem exigiu uma recontagem, que confirmou o resultado.

Ao contrário de outros candidatos, Ron DeSantis fez campanha sem buscar a direita moderada e apelou a uma “guerra cultural” para combater a “esquerda”. Durante a crise de coronavírus, se posicionou contrário à opinião de especialistas em saúde pública.

Em Arkansas, a republicana Sarah Huckabee Sanders, que foi secretária de imprensa da Casa Branca durante o governo Trump, foi eleita governadora, segundo projeção da AP. Ela assume o cargo que o seu pai ocupou durante uma década. /NEW YORK TIMES